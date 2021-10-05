Известные автоблогеры покажут свои проекты в Петербурге
Фото: пресс-служба Автомотофестиваля «ДвижОк»
Фото: пресс-служба Автомотофестиваля «ДвижОк»
Фото: пресс-служба Автомотофестиваля «ДвижОк»
Фото: пресс-служба Автомотофестиваля «ДвижОк»
Фото: пресс-служба Автомотофестиваля «ДвижОк»
Фото: пресс-служба Автомотофестиваля «ДвижОк»
Евгений (New Iron) покажет свой первый проект «Вспыш» - багги, построенный на базе Porshe Cayenne. Георгий Медведев («Независимый эксперт») покажет стим-панковскую «Победу V8» под кодовым названием «1954», а Ярослав Ефремов – уникальный авторский проект Porsche Cayman.
Данила Хаинов (DanHainov) продемонстрирует полностью самодельный российский спорткар «Лаура 3», которую блогер собрал за 2 недели для участия в первом АвтоБлогерШоу. Семья известного автогонщика Ивана Куренбина, трагически погибшего нынешним летом в ДТП под Петербургом, любезно предоставила два великолепных экспоната: «Молнию Маккуин» и гоночную Mazda RX-7, на которой пилот прошел внушительное количество гоночных трасс.
Посетители пространства смогут узнать много интересных подробностей о процессе создания уникальных автомобилей при помощи технологии дополненной реальности. Выставка будет работать до конца января 2022 года. В ближайшие четыре месяца экспозиция будут постепенно обновляться. Вход на выставку бесплатный.
- 3 900 000 РPorsche Cayenne 2013 в Москве
- 1 777 777 РPorsche Cayenne S 2010 в Москве
- 2 350 000 РPorsche Cayenne GTS 2012 в Москве
- 2 130 000 РPorsche Cayenne 2012 в Москве
- 5 950 000 РPorsche 718 Cayman S 2018 в Москве
- 8 199 999 РPorsche Cayenne Turbo 2018 в Москве
- 4 530 000 РPorsche Cayenne 2016 в Москве
- 4 570 000 РPorsche Cayenne 2016 в Москве
- 6 350 000 РPorsche Cayenne 2018 в Москве
- 1 575 000 РPorsche Cayenne 2008 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий