Известный автоюрист объяснил, почему ограничение в 30 км/ч опаснее 50 км/ч

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Мэр Лондона Садик Хан ратует за постепенное расширение зон с минимальной скоростью движения. В 2020 году лимит со стандартных 30 миль/час (48 км/ч) до 20 миль/час (32 км/ч) был снижен только в одном районе – лондонском Сити. В 2021 году к нему присоединились Вестминстер и Кройдон. В 2023-м зона «20» lдолжна распространиться сразу на 14 новых районов. Известный британский адвокат Ник Фриман, клиентами которого были Дэвид Бекхэм, Фрэнк Лэмпард и Джереми Кларксон, объяснил, почему снижение скорости не сделает дороги более безопасными, а наоборот, усугубит ситуацию.

По его словам, особенности современных автомобилей делают езду на низких скоростях даже более опасной. Многие машины оснащены автоматической коробкой передач, что затрудняет езду на скорости 30 км/ч. Водителю приходится нежно обращаться с педалью газа, постоянно смотреть на спидометр, то и дело нажимая на тормоз.

Фото: unsplash.com

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В качестве доказательства он привел исследование Королевского университета Белфаста, результаты которого были опубликованы в ноябре 2022 года. В течение трех лет эксперты анализировали безопасность движения в зонах с ограничением до 30 км/ч и не обнаружили никаких существенных улучшений по числу ДТП.

Кроме того, по мнению Фримена, зоны со скоростью 30 км/ч представляют угрозу для окружающей среды. Постоянное торможение увеличивает выбросы твердых частиц в результате износа шин и тормозов, что оказывает огромное влияние на наш «углеродный след».

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