Известный автоюрист объяснил, почему ограничение в 30 км/ч опаснее 50 км/ч
По его словам, особенности современных автомобилей делают езду на низких скоростях даже более опасной. Многие машины оснащены автоматической коробкой передач, что затрудняет езду на скорости 30 км/ч. Водителю приходится нежно обращаться с педалью газа, постоянно смотреть на спидометр, то и дело нажимая на тормоз.
В качестве доказательства он привел исследование Королевского университета Белфаста, результаты которого были опубликованы в ноябре 2022 года. В течение трех лет эксперты анализировали безопасность движения в зонах с ограничением до 30 км/ч и не обнаружили никаких существенных улучшений по числу ДТП.
Кроме того, по мнению Фримена, зоны со скоростью 30 км/ч представляют угрозу для окружающей среды. Постоянное торможение увеличивает выбросы твердых частиц в результате износа шин и тормозов, что оказывает огромное влияние на наш «углеродный след».
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