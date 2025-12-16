Колин Ферз снова удивил: магнитный велосипед стал вирусным хитом — как ему это удалось

16 декабря 2025, 17:17
Известный блогер изобрел велосипед на магнитах и взорвал интернет своим экспериментом
Известный блогер изобрел велосипед на магнитах и взорвал интернет своим экспериментом
Инженер-энтузиаст Колин Ферз вновь удивил поклонников. Его новый проект - велосипед, который работает на магнитах. Видео собрало миллионы просмотров за считанные дни. Что скрывается за этим необычным изобретением? Почему оно вызвало такой ажиотаж? Узнайте подробности в нашем материале.
В мире велосипедов существуют свои неписаные правила, но иногда находятся смельчаки, готовые их нарушить. Именно таким человеком стал Колин Ферз - популярный блогер и инженер-самоучка, который не раз удивлял публику своими необычными проектами. На этот раз он решил пойти еще дальше и создал велосипед, работающий на магнитах, чем буквально взорвал интернет.
Видео с демонстрацией нового изобретения собрало почти 4,2 миллиона просмотров всего за несколько дней. Пользователи не перестают обсуждать, как ему удалось реализовать столь необычную идею. По информации autoevolution, Ферз известен своими смелыми экспериментами и нестандартным подходом к технике, но даже для него этот проект стал настоящим вызовом.
Вместо привычных цепей и передач, в конструкции велосипеда используются мощные магниты, которые обеспечивают движение. Такой подход не только выглядит эффектно, но и вызывает массу вопросов у зрителей: насколько практично такое решение, можно ли использовать его в повседневной жизни, и каковы перспективы развития подобных технологий?
Колин Ферз не впервые удивляет публику своими инженерными находками. Ранее он уже прославился созданием самых разных устройств - от реактивных ранцев до необычных транспортных средств. Однако магнитный велосипед стал настоящим прорывом даже для него. Многие зрители отмечают, что подобные эксперименты вдохновляют на собственные поиски и открытия.
Интерес к ролику подогревается еще и тем, что Ферз не раскрывает всех технических подробностей своего изобретения. Это только подстегивает любопытство и обсуждения в сети. Некоторые пользователи уже строят догадки, как именно устроен механизм, и пытаются повторить эксперимент в домашних условиях.
В целом, проект Колина Ферза - это не просто очередная интернет-сенсация, а пример того, как нестандартное мышление и страсть к инженерии могут вдохновлять миллионы людей по всему миру. Магнитный велосипед стал символом того, что даже самые смелые мечты можно воплотить в жизнь, если не бояться экспериментировать и выходить за рамки привычного.
Похожие материалы
-
16.12.2025, 17:24
В Курской области столкновение автобуса и легковушки привело к трагедии на трассе
В Курской области утром произошло серьезное ДТП. В результате аварии есть погибший и пострадавшие. На месте работают экстренные службы. Причины происшествия выясняются.Читать далее
-
16.12.2025, 17:11
Почему на грузовиках можно встретить изображение вертолета: скрытый смысл знака
На трассах встречаются фуры с необычным знаком. Символ вызывает вопросы у многих водителей. Его значение не так очевидно, как кажется. Разбираемся, что стоит за этим изображением.Читать далее
-
16.12.2025, 09:32
Wildberries готовит запуск собственного такси в России: старт намечен на 2026 год
Wildberries & Russ планирует удивить рынок новым сервисом. Компания тестирует такси в СНГ. В России проект держат в секрете. Подробности о планах и первых шагах — в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 08:31
Исследование НАФИ: россияне стали спокойнее на дорогах, но ПДД знают плохо
Свежий опрос показал: россияне стали увереннее оценивать безопасность на дорогах. Однако большинство признает, что знает ПДД не идеально. Нарушения допускают почти все. Почему так происходит и что с этим делать – в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 06:33
На каком расстоянии снижать скорость перед камерой чтобы избежать штрафа
Многие водители уверены, что можно избежать штрафа, если сбросить скорость прямо перед камерой. Но современные комплексы давно научились фиксировать нарушения задолго до точки контроля. Как не попасться на штраф и когда действительно стоит начинать тормозить – рассказываем в материале.Читать далее
-
15.12.2025, 20:04
Klever X Pinion 45: городской электровелосипед из Европы за 10 тысяч долларов
В Нидерландах велосипед — не просто транспорт, а часть культуры. Новый электровелосипед Klever X Pinion 45 уже называют одной из лучших покупок 2025 года. Его цена удивляет, а характеристики выходят за привычные рамки. Чем он так привлекателен для европейцев? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 08:09
Водителям в России разрешат показывать права и СТС с экрана смартфона
Водителей ждут большие перемены. Документы можно будет показать с телефона. Это упростит жизнь автомобилистам. Но есть и некоторые нюансы. Эксперты поделились своим мнением.Читать далее
-
15.12.2025, 06:40
Уникальный кастом BMW R 100 сочетает стиль боббера, скрэмблера и кафе-рейсера
BMW R 100 в исполнении Magnum Opus – не просто очередной кастом. Мастера из США решили объединить в одном проекте сразу три культовых направления. Как им это удалось и чем удивляет необычный мотоцикл – читайте в нашем материале. Такой подход встречается крайне редко.Читать далее
-
14.12.2025, 22:00
Песков подтвердил: Путин действительно садится за руль
Путин действительно сам садится за руль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам: глава государства любит водить машину и иногда передвигается как обычный человек.Читать далее
-
14.12.2025, 21:16
В Рощино автобус ПАЗ наехал на женщину при развороте: движение перекрыто
В Рощино утром произошло ЧП с участием автобуса. На месте работали экстренные службы. Движение транспорта временно ограничили. Подробности происшествия выясняются.Читать далее
Похожие материалы
-
16.12.2025, 17:24
В Курской области столкновение автобуса и легковушки привело к трагедии на трассе
В Курской области утром произошло серьезное ДТП. В результате аварии есть погибший и пострадавшие. На месте работают экстренные службы. Причины происшествия выясняются.Читать далее
-
16.12.2025, 17:11
Почему на грузовиках можно встретить изображение вертолета: скрытый смысл знака
На трассах встречаются фуры с необычным знаком. Символ вызывает вопросы у многих водителей. Его значение не так очевидно, как кажется. Разбираемся, что стоит за этим изображением.Читать далее
-
16.12.2025, 09:32
Wildberries готовит запуск собственного такси в России: старт намечен на 2026 год
Wildberries & Russ планирует удивить рынок новым сервисом. Компания тестирует такси в СНГ. В России проект держат в секрете. Подробности о планах и первых шагах — в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 08:31
Исследование НАФИ: россияне стали спокойнее на дорогах, но ПДД знают плохо
Свежий опрос показал: россияне стали увереннее оценивать безопасность на дорогах. Однако большинство признает, что знает ПДД не идеально. Нарушения допускают почти все. Почему так происходит и что с этим делать – в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 06:33
На каком расстоянии снижать скорость перед камерой чтобы избежать штрафа
Многие водители уверены, что можно избежать штрафа, если сбросить скорость прямо перед камерой. Но современные комплексы давно научились фиксировать нарушения задолго до точки контроля. Как не попасться на штраф и когда действительно стоит начинать тормозить – рассказываем в материале.Читать далее
-
15.12.2025, 20:04
Klever X Pinion 45: городской электровелосипед из Европы за 10 тысяч долларов
В Нидерландах велосипед — не просто транспорт, а часть культуры. Новый электровелосипед Klever X Pinion 45 уже называют одной из лучших покупок 2025 года. Его цена удивляет, а характеристики выходят за привычные рамки. Чем он так привлекателен для европейцев? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 08:09
Водителям в России разрешат показывать права и СТС с экрана смартфона
Водителей ждут большие перемены. Документы можно будет показать с телефона. Это упростит жизнь автомобилистам. Но есть и некоторые нюансы. Эксперты поделились своим мнением.Читать далее
-
15.12.2025, 06:40
Уникальный кастом BMW R 100 сочетает стиль боббера, скрэмблера и кафе-рейсера
BMW R 100 в исполнении Magnum Opus – не просто очередной кастом. Мастера из США решили объединить в одном проекте сразу три культовых направления. Как им это удалось и чем удивляет необычный мотоцикл – читайте в нашем материале. Такой подход встречается крайне редко.Читать далее
-
14.12.2025, 22:00
Песков подтвердил: Путин действительно садится за руль
Путин действительно сам садится за руль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам: глава государства любит водить машину и иногда передвигается как обычный человек.Читать далее
-
14.12.2025, 21:16
В Рощино автобус ПАЗ наехал на женщину при развороте: движение перекрыто
В Рощино утром произошло ЧП с участием автобуса. На месте работали экстренные службы. Движение транспорта временно ограничили. Подробности происшествия выясняются.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве