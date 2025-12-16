Колин Ферз снова удивил: магнитный велосипед стал вирусным хитом — как ему это удалось

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

16 декабря 2025, 17:17

Инженер-энтузиаст Колин Ферз вновь удивил поклонников. Его новый проект - велосипед, который работает на магнитах. Видео собрало миллионы просмотров за считанные дни. Что скрывается за этим необычным изобретением? Почему оно вызвало такой ажиотаж? Узнайте подробности в нашем материале.

В мире велосипедов существуют свои неписаные правила, но иногда находятся смельчаки, готовые их нарушить. Именно таким человеком стал Колин Ферз - популярный блогер и инженер-самоучка, который не раз удивлял публику своими необычными проектами. На этот раз он решил пойти еще дальше и создал велосипед, работающий на магнитах, чем буквально взорвал интернет.

Видео с демонстрацией нового изобретения собрало почти 4,2 миллиона просмотров всего за несколько дней. Пользователи не перестают обсуждать, как ему удалось реализовать столь необычную идею. По информации autoevolution, Ферз известен своими смелыми экспериментами и нестандартным подходом к технике, но даже для него этот проект стал настоящим вызовом.

Вместо привычных цепей и передач, в конструкции велосипеда используются мощные магниты, которые обеспечивают движение. Такой подход не только выглядит эффектно, но и вызывает массу вопросов у зрителей: насколько практично такое решение, можно ли использовать его в повседневной жизни, и каковы перспективы развития подобных технологий?

Колин Ферз не впервые удивляет публику своими инженерными находками. Ранее он уже прославился созданием самых разных устройств - от реактивных ранцев до необычных транспортных средств. Однако магнитный велосипед стал настоящим прорывом даже для него. Многие зрители отмечают, что подобные эксперименты вдохновляют на собственные поиски и открытия.

Интерес к ролику подогревается еще и тем, что Ферз не раскрывает всех технических подробностей своего изобретения. Это только подстегивает любопытство и обсуждения в сети. Некоторые пользователи уже строят догадки, как именно устроен механизм, и пытаются повторить эксперимент в домашних условиях.

В целом, проект Колина Ферза - это не просто очередная интернет-сенсация, а пример того, как нестандартное мышление и страсть к инженерии могут вдохновлять миллионы людей по всему миру. Магнитный велосипед стал символом того, что даже самые смелые мечты можно воплотить в жизнь, если не бояться экспериментировать и выходить за рамки привычного.

