11 августа 2021, 13:56
Известный гонщик не совладал с мощным Chevrolet Corvette: огненная авария попала на видео
Минувший уик-энд выдался тяжелым для Эрика Бейна, звезды стритрейсинг-шоу «Уличные гонки» на канале Discovery. Во время заезда на четверть мили он потерял контроль над своим турбированным Chevrolet Corvette и едва не сгорел заживо.
Дарья Климова Фото: hotcars.com
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Фото: hotcars.com
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Бейна госпитализировали в ближайшую больницу, где выяснилось, что он сломал лодыжку и пальцы на ноге. После успешно проведенной операции гонщик опубликовал на своей странице в Facebook пост. Он признался, что причиной аварии стала его собственная ошибка. Бейн поблагодарил свою команду и заявил, что Corvette сделал все возможное, чтобы сохранить ему жизнь.
Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р)
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