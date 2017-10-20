20 октября 2017, 18:39

Из-за алчности управленцев «Пулково» таксистам стали не интересны заказы в аэропорт

После сокращения бесплатного интервала времени для посадки-высадки пассажиров в аэропорту «Пулково» 16% петербургских таксистов отказались брать заказы в главных воздушных воротах Северной столицы.
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Из-за алчности управленцев «Пулково» таксистам стали не интересны заказы в аэропорт

Как уже информировал портал 110km.ru, аэропорт ввел подобные изменения минувшим летом. Время бесплатного нахождения автомобилей в зоне посадки-высадки пассажиров уменьшилось со стандартных для всех аэропортов России 15 минут до «сиротских» 10 минут. При этом «штрафные санкции» почему-то выросли с 700 до рекордных 1000 рублей. 

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Согласно проведенному опросу «Эверест 8800», 22% петербургских таксистов отметили, что они и раньше укладывались в 10 минут, поэтому нововведения их не коснулись – эти водители продолжили отвечать на вызовы из аэропорта жителей и гостей города на Неве.

По мнению экспертов, идея по сокращению лимита бесплатного времени понятна:  уменьшить автомобильный трафик в зоне посадки-высадки пассажиров. Вот только в реальной жизни пробки у терминала как были, так и остаются, особенно в часы пик, когда прилетает сразу несколько самолетов.

В этой связи, полагают сами таксисты, необходимо  рассмотреть и другие варианты, направленные на то, чтобы разгрузить аэропорт от плотного трафика. Одна из идей - открыть доступ машинам на первую линию в ночное время, когда не работают рейсовые автобусы.

После нововведений 9% водителей такси стали предлагать пассажирам подойти к дороге около шлагбаума на выезд. Так, по их мнению, можно быстрее проехать всю парковку. При этом 8% опрошенных, чтобы не торопиться, стали брать с пассажиров дополнительную плату за стоянку в аэропорту – по тому тарифу, который установлен менеджерами ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» в чьем  ведении находится деятельность аэропорта «Пулково».

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Из-за алчности управленцев «Пулково» таксистам стали не интересны заказы в аэропорт
Как уже информировал портал 110km.ru, аэропорт ввел подобные изменения минувшим летом. Время бесплатного нахождения автомобилей в зоне посадки-высадки пассажиров уменьшилось со стандартных для всех аэропортов России 15 минут до «сиротских» 10 минут. При этом «штрафные санкции» почему-то выросли с 700 до рекордных 1000 рублей.  {{material_121129}} Согласно проведенному опросу «Эверест 8800», 22% петербургских таксистов отметили, что они и раньше укладывались в 10 минут, поэтому нововведения их не коснулись – эти водители продолжили отвечать на вызовы из аэропорта жителей и гостей города на Неве. По мнению экспертов, идея по сокращению лимита бесплатного времени понятна:  уменьшить автомобильный трафик в зоне посадки-высадки пассажиров. Вот только в реальной жизни пробки у терминала как были, так и остаются, особенно в часы пик, когда прилетает сразу несколько самолетов. В этой связи, полагают сами таксисты, необходимо  рассмотреть и другие варианты, направленные на то, чтобы разгрузить аэропорт от плотного трафика. Одна из идей - открыть доступ машинам на первую линию в ночное время, когда не работают рейсовые автобусы.После нововведений 9% водителей такси стали предлагать пассажирам подойти к дороге около шлагбаума на выезд. Так, по их мнению, можно быстрее проехать всю парковку. При этом 8% опрошенных, чтобы не торопиться, стали брать с пассажиров дополнительную плату за стоянку в аэропорту – по тому тарифу, который установлен менеджерами ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» в чьем  ведении находится деятельность аэропорта «Пулково».
2017-10-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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