Из-за алчности управленцев «Пулково» таксистам стали не интересны заказы в аэропорт
Как уже информировал портал 110km.ru, аэропорт ввел подобные изменения минувшим летом. Время бесплатного нахождения автомобилей в зоне посадки-высадки пассажиров уменьшилось со стандартных для всех аэропортов России 15 минут до «сиротских» 10 минут. При этом «штрафные санкции» почему-то выросли с 700 до рекордных 1000 рублей.
По мнению экспертов, идея по сокращению лимита бесплатного времени понятна: уменьшить автомобильный трафик в зоне посадки-высадки пассажиров. Вот только в реальной жизни пробки у терминала как были, так и остаются, особенно в часы пик, когда прилетает сразу несколько самолетов.
В этой связи, полагают сами таксисты, необходимо рассмотреть и другие варианты, направленные на то, чтобы разгрузить аэропорт от плотного трафика. Одна из идей - открыть доступ машинам на первую линию в ночное время, когда не работают рейсовые автобусы.
После нововведений 9% водителей такси стали предлагать пассажирам подойти к дороге около шлагбаума на выезд. Так, по их мнению, можно быстрее проехать всю парковку. При этом 8% опрошенных, чтобы не торопиться, стали брать с пассажиров дополнительную плату за стоянку в аэропорту – по тому тарифу, который установлен менеджерами ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» в чьем ведении находится деятельность аэропорта «Пулково».
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное