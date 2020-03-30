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30 марта 2020, 18:11

Из-за коронавируса поесть и выпить рюмку в вагоне-ресторане не получится

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Фото: Smi8.info
В тех поездах, которые продолжают курсировать по своим направлениям в эти карантинные дни, с алкоголем будет трудновато. Речь идет про его продажи в вагонах-ресторанах. Да и сами эти «едальни» на некоторое время закроют. Хочешь есть - оформляй заказ на его доставку непосредственно в купе.
Из за коронавируса поесть и выпить рюмку в вагоне ресторане не получится

Фото из открытых источников

Это не прихоть РЖД, а самая что не есть суровая необходимость в рамках борьбы с пандемией коронавируса. О таких жестких для некоторых категорий пассажиров мерах e1.ru поведал источник в компании РЖД, который, в частности, сослался на предписание главного государственного санитарного врача по ж/д транспорту.

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Соответствующее официальное заявление РЖД на эту тему появилось сегодня. Про водку, вино и пиво в нем ни слова, а вот про питание пара слов имеется: «В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции вводятся временные изменения в работу вагонов-ресторанов поездов, курсирующих в составе поездов дальнего следования и вагонов-бистро высокоскоростных поездов «Сапсан».

В том же заявлении говорится про временное закрытие вагонов-ресторанов и вагонов-бистро, при этом уточняется, что они «продолжат приготовление горячих блюд для индивидуальной доставки пассажирам на их места в вагонах. Чтобы заказать блюда из меню вагона-ресторана, пассажирам необходимо обратиться к проводнику».

В Сухум пока не поедем

Заметим, что сегодня ночью временно приостановилось движение пассажирского поезда № 305/306 сообщением Москва – Сухум. Таким образом, отменяются все рейсы этого поезда с 30 марта из Москвы и с 1 апреля из Сухума. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. В случае невозможности вернуть билеты до отправления поезда, в течение 6 месяцев пассажиры могут сдать их сдать в претензионном порядке. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую ж/д кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.


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Из-за коронавируса поесть и выпить рюмку в вагоне-ресторане не получится
Это не прихоть РЖД, а самая что не есть суровая необходимость в рамках борьбы с пандемией коронавируса. О таких жестких для некоторых категорий пассажиров мерах e1.ru поведал источник в компании РЖД, который, в частности, сослался на предписание главного государственного санитарного врача по ж/д транспорту. {{material_129506}} Соответствующее официальное заявление РЖД на эту тему появилось сегодня. Про водку, вино и пиво в нем ни слова, а вот про питание пара слов имеется: «В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции вводятся временные изменения в работу вагонов-ресторанов поездов, курсирующих в составе поездов дальнего следования и вагонов-бистро высокоскоростных поездов «Сапсан».В том же заявлении говорится про временное закрытие вагонов-ресторанов и вагонов-бистро, при этом уточняется, что они «продолжат приготовление горячих блюд для индивидуальной доставки пассажирам на их места в вагонах. Чтобы заказать блюда из меню вагона-ресторана, пассажирам необходимо обратиться к проводнику».В Сухум пока не поедем Заметим, что сегодня ночью временно приостановилось движение пассажирского поезда № 305/306 сообщением Москва – Сухум. Таким образом, отменяются все рейсы этого поезда с 30 марта из Москвы и с 1 апреля из Сухума. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно.Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. В случае невозможности вернуть билеты до отправления поезда, в течение 6 месяцев пассажиры могут сдать их сдать в претензионном порядке. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую ж/д кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.
2020-03-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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