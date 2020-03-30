Из-за коронавируса поесть и выпить рюмку в вагоне-ресторане не получится
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Фото из открытых источников
Это не прихоть РЖД, а самая что не есть суровая необходимость в рамках борьбы с пандемией коронавируса. О таких жестких для некоторых категорий пассажиров мерах e1.ru поведал источник в компании РЖД, который, в частности, сослался на предписание главного государственного санитарного врача по ж/д транспорту.
В том же заявлении говорится про временное закрытие вагонов-ресторанов и вагонов-бистро, при этом уточняется, что они «продолжат приготовление горячих блюд для индивидуальной доставки пассажирам на их места в вагонах. Чтобы заказать блюда из меню вагона-ресторана, пассажирам необходимо обратиться к проводнику».
В Сухум пока не поедем
Заметим, что сегодня ночью временно приостановилось движение пассажирского поезда № 305/306 сообщением Москва – Сухум. Таким образом, отменяются все рейсы этого поезда с 30 марта из Москвы и с 1 апреля из Сухума. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно.
Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. В случае невозможности вернуть билеты до отправления поезда, в течение 6 месяцев пассажиры могут сдать их сдать в претензионном порядке. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую ж/д кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.
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