20 марта 2020, 07:37
Из-за коронавируса водителям отменили штрафы за парковку. В Чикаго
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Фото: chicago24.ru
В Соединенных Штатах Америки водителям разрешили парковаться с нарушением правил дорожного движения. Снисходительно к автовладельцам отнесутся не во всей стране, а пока только в Чикаго.
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Cегодня карантин захватывает все больше городов в разных странах. Многие компании останавливают свою деятельность и отправляют работников в отпуск за свой счет или увольняют. Власти Чикаго решили пойти на уступки с целью сохранить экономическую состоятельность горожан.
Несмотря на то, что штрафы временно отменили, власти просят водителей придерживаться ПДД. Хранители правопорядка оставили за собой право эвакуировать подозрительные автомобили. Решение властей Чикаго будет действовать до 1 мая 2020 года. Если пандемия коронавируса к этому времени не начнет снижаться, льготы для водителей продлят.
В России также звучало предложение сделать парковку в крупных городах страны бесплатной. Идею озвучил зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Он направил письмо на имя мэра столицы Сергея Собянина, где отметил, что «основные места потенциального заражения – это большие скопления людей, в том числе в общественном транспорте».
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Комментарии пользователей
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ну не знаю, это если только наличка карман давит, сколько народу без зп сейчас дома сидят, сомневаюсь, что авто как пирожки начнут расхватывать. Если бы просто рубль рухнул, то да, а в купе с коронавирусом этим, точнее паники, которую вокруг нагоняют, брать авто...
муж ездит на электричке, тоже говорит полупустая, народу мало
Это ж кому-то на руку такая мировая перезагрузка. Блин, что лет назад испанка была гораздо страшнее, что творится непонятно.
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