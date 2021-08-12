Из-за нехватки чипов новые автомобили стали выпускать без мультимедийной системы
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Глобальная нехватка микрочипов уже несколько месяцев доставляет автопроизводителям головную боль, заставляя большинство из них отказываться от некоторых функций и продавать неполные автомобили. Некоторые компании были вынуждены приостановить производство определенных моделей. Отраслевые эксперты утверждают, что проблемы затянутся до 2022 года.
Volkswagen также не застрахован от этих проблем, и фотография нового Fox является ярким примером. Маленький хэтчбек, доступный в Бразилии, в настоящее время продается без какой-либо информационно-развлекательной системы.
Автопроизводитель заявил, что из-за нехватки полупроводников Fox некоторое время будут выпускать с пластиковой крышкой, закрывающей место в центральной консоли, где должна быть мультимедийная система.
Интерьер теперь выглядит очень непривычным, к тому же Fox устаревшая модель. Это один из последних автомобилей VW Group, созданных на платформе PQ24, которая использовалась с конца 1990-х годов для таких моделей, как Skoda Fabia первого поколения. К тому же производство Fox прекратится через пару месяцев.
Новый Fox без мультимедийной системы немного дешевле, владельцы также могут установить информационно-развлекательную систему у дилеров VW в качестве аксессуара.
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