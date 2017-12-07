7 декабря 2017, 15:52

Из-за систем помощи водителю участились повторные ремонты ветровых стекол

Специалисты Nissan выявили закономерность: случаи повторного ремонта ветрового стекла учащаются по мере развития систем помощи при вождении. Как минимум, один из пяти ремонтов ветрового стекла требует в дальнейшем дополнительных работ из-за низкого качества установки.
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Причина этого – некачественные исправления дефектов или неточная калибровка устройств/компонентов систем активной безопасности, установленных за ветровым стеклом. Как полагают эксперты, дальнейшее внедрение систем помощи при вождении с компонентами, установленными на ветровом стекле, приведет к резкому росту числа некачественных ремонтов.

Это, в свою очередь, повлечет дополнительные затраты как страховых компаний, так и автовладельцев. Решить эту проблему сможет только качественный сервис с компетентными специалистами. При замене или ремонте ветровых стекол более чем в 40% случаев требуется технический специалист, имеющий опыт калибровки камер и датчиков.

Современные ветровые стекла играют более важную роль в дизайне и безопасности автомобилей, чем ранее. Установленные в зонах остекления камеры и датчики передают управляющие сигналы для многочисленных интеллектуальных систем помощи при вождении.

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Из-за систем помощи водителю участились повторные ремонты ветровых стекол
{{material_121374}} Причина этого – некачественные исправления дефектов или неточная калибровка устройств/компонентов систем активной безопасности, установленных за ветровым стеклом. Как полагают эксперты, дальнейшее внедрение систем помощи при вождении с компонентами, установленными на ветровом стекле, приведет к резкому росту числа некачественных ремонтов. Это, в свою очередь, повлечет дополнительные затраты как страховых компаний, так и автовладельцев. Решить эту проблему сможет только качественный сервис с компетентными специалистами. При замене или ремонте ветровых стекол более чем в 40% случаев требуется технический специалист, имеющий опыт калибровки камер и датчиков.Современные ветровые стекла играют более важную роль в дизайне и безопасности автомобилей, чем ранее. Установленные в зонах остекления камеры и датчики передают управляющие сигналы для многочисленных интеллектуальных систем помощи при вождении.
2017-12-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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