Из-за систем помощи водителю участились повторные ремонты ветровых стекол
Специалисты Nissan выявили закономерность: случаи повторного ремонта ветрового стекла учащаются по мере развития систем помощи при вождении. Как минимум, один из пяти ремонтов ветрового стекла требует в дальнейшем дополнительных работ из-за низкого качества установки.
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Это, в свою очередь, повлечет дополнительные затраты как страховых компаний, так и автовладельцев. Решить эту проблему сможет только качественный сервис с компетентными специалистами. При замене или ремонте ветровых стекол более чем в 40% случаев требуется технический специалист, имеющий опыт калибровки камер и датчиков.
Современные ветровые стекла играют более важную роль в дизайне и безопасности автомобилей, чем ранее. Установленные в зонах остекления камеры и датчики передают управляющие сигналы для многочисленных интеллектуальных систем помощи при вождении.
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