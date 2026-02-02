Какие модели JAC появятся в России в 2026 году и почему запуск внедорожника JS9 может изменить рынок

JAC готовит для России два новых автомобиля в 2026 году: подробности о внедорожнике JS9

В 2026 году JAC удивит российских автолюбителей сразу двумя новыми моделями. Одна из них - рамный внедорожник JS9, созданный на базе популярного пикапа T9. Вторая новинка пока держится в секрете. Почему это событие может повлиять на рынок - в нашем материале.

Российский рынок автомобилей в 2026 году продолжает меняться, и появление новых моделей от JAC - событие, которое не останется незамеченным. Для многих автолюбителей это не просто очередная премьера: речь идет о реальных изменениях в сегменте внедорожников и пикапов, где конкуренция становится все острее. JAC, укрепивший свои позиции за счет локализации производства, делает ставку на доступность и технологичность, что особенно важно в условиях нестабильного курса валют и роста налоговой нагрузки.

Как стало известно, в этом году компания JAC планирует вывести на российский рынок сразу две новые модели. Главной премьерой станет рамный внедорожник JS9, построенный на платформе пикапа T9. Этот шаг выглядит логичным: популярность пикапов в России растет, а спрос на универсальные внедорожники с хорошей проходимостью и современным оснащением остается стабильно высоким. JS9 обещает стать интересным предложением для тех, кто ищет надежный автомобиль для города и бездорожья одновременно.

Второй новинкой станет пока не раскрытая модель, подробности о которой производитель держит в секрете. Такой подход подогревает интерес и заставляет следить за новостями бренда. По словам представителей JAC, детали о втором автомобиле появятся ближе к старту продаж, что может означать неожиданные решения или даже выход в новый для марки сегмент.

Особое внимание стоит уделить тому, как JAC реагирует на экономические вызовы. С 1 января 2026 года цены на автомобили бренда выросли исключительно из-за изменения ставки НДС. Индексация утилизационного сбора, по заверениям компании, не повлияла на стоимость, поскольку ключевые модели уже локализованы в России. Это позволяет JAC сохранять конкурентоспособные цены, несмотря на внешние факторы. Однако представители бренда не скрывают: дальнейшее ценообразование будет зависеть от курса валют и логистических расходов, что характерно для всего рынка.

Пикап JAC T9, на базе которого создан новый внедорожник JS9, уже успел зарекомендовать себя среди российских покупателей. Недавно дилеры начали предлагать модификацию Urban, ориентированную на повышенный комфорт как в городских условиях, так и на пересеченной местности. Ключевым отличием этой версии стала новая подвеска Multilink, что заметно улучшило управляемость и плавность хода. Ожидается, что внедорожник JS9 унаследует лучшие технические решения от T9, но при этом получит собственный характер и расширенный функционал.

Для российского рынка запуск новых моделей JAC - это не только расширение ассортимента, но и сигнал о том, что китайские производители продолжают активно инвестировать в локализацию и развитие. В условиях, когда многие западные бренды ушли или сократили свое присутствие, такие шаги становятся особенно значимыми. Покупатели получают больше выбора, а конкуренция вынуждает производителей предлагать более выгодные условия и современные технологии.

В ближайшие месяцы стоит ожидать появления первых подробностей о секретной новинке JAC, а также официальной презентации внедорожника JS9. Для тех, кто следит за тенденциями рынка и ищет надежный автомобиль с оптимальным соотношением цены и качества, 2026 год обещает быть насыщенным на события.