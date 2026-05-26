J7 – ответ «Октавии» из КНР по цене Гранты: почему стоит выбрать двухлетку с климатом, кожаным салоном и АКПП

26 мая 2026, 18:28
JAC J7: двухлетний лифтбек D-класса с АКПП и кожей дешевле новой Гранты
На рынке подержанных авто в России двухлетний JAC J7 с богатой комплектацией и автоматом стоит как новая Лада Гранта, но предлагает куда больше опций. Разбираемся, чем объясняется такая разница в цене и стоит ли рассматривать китайский лифтбек как альтернативу привычным моделям.
Рынок подержанных автомобилей в России продолжает удивлять: двухлетний JAC J7 с автоматической коробкой, кожаным салоном и современными опциями сегодня можно купить по цене новой Лады Гранты. Такая ситуация стала возможной из-за резкого падения стоимости китайских моделей, что открывает неожиданные возможности для покупателей.
JAC J7 — лифтбек D-класса, появившийся в России в 2020 году. Машина быстро завоевала популярность среди таксистов и европейских владельцев благодаря вместительному багажнику на 540 литров, современному дизайну и богатому оснащению. Внешне J7 напоминает корейских конкурентов, а не типичные китайские автомобили, что делает его привлекательным для расширения аудитории.
Габариты модели: длина 4772 мм, ширина 1820 мм, высота 1492 мм — обеспечивают просторный салон, хотя пятерым пассажирам может быть тесновато. Клиренс всего 125 мм требует осторожности на проселочных дорогах. Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 136 л.с., который работает в паре с механикой или вариатором. Вариатор JAC J7 не вызывает массовых нареканий, связка двигателя и коробки считается сбалансированной для сложных условий.
В комплектацию J7 входят камера кругового обзора, климат-контроль, светодиодная оптика, датчики дождя и света, круиз-контроль, подогрев сидений и зеркал, а в некоторых версиях — панорамная крыша. Главный минус — управление большинством функций через вертикальный сенсорный экран, что неудобно и отвлекает на дороге. Китайские производители уже начали возвращать физические кнопки, но в J7 этого пока нет.
Самое интересное — цена. Новый JAC J7 у дилеров стоит около 2 миллионов рублей. Двухлетний экземпляр с пробегом 20–40 тысяч километров можно найти за миллион или даже дешевле. При этом речь идет не о машине из такси, а о вполне свежем автомобиле с богатой комплектацией. Такая быстрая потеря стоимости — главный недостаток J7: за два года цена падает почти вдвое.
Для сравнения: за миллион рублей сегодня можно купить только Ладу Гранту в комплектации без автомата, со скромным набором опций и мотором на 106 л.с. JAC J7 за те же деньги предлагает автоматическую трансмиссию, более мощный двигатель, просторный салон, большой багажник и современное оснащение. Через несколько лет J7 дешевеет еще сильнее, но и Гранта теряет в цене, хоть и не так быстро.
Судя по ситуации на рынке, JAC J7 — интересный вариант для тех, кто хочет получить максимум автомобиля за минимальные деньги. Ликвидность у модели низкая, но в трейд-ин её всё равно примут, а набор опций и комфорт на голову выше отечественных конкурентов. Согласно данным, китайские автомобили продолжают дешеветь быстрее европейских и японских, что создает уникальные возможности для покупателей, готовых мириться с быстрым падением цены ради высокого уровня оснащения.
