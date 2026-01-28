Вышло исследование: какие нюансы комплектаций и технических решений часто игнорируют при покупке JAC JS4 и Москвич 3

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 января 2026, 08:11

JAC JS4 и Москвич 3: отличия, которые важно знать при выборе кроссовера

JAC JS4 и Москвич 3: отличия, которые важно знать при выборе кроссовера

Вышло исследование: какие нюансы комплектаций и технических решений часто игнорируют при покупке JAC JS4 и Москвич 3

JAC JS4 и Москвич 3: отличия, которые важно знать при выборе кроссовера

Москвич 3 и JAC JS4 - кроссоверы с общими корнями, но разными акцентами в оснащении, безопасности и цене. Разбираемся, чем реально отличаются эти модели, и на что обратить внимание при покупке у официального дилера.

Москвич 3 и JAC JS4 - кроссоверы с общими корнями, но разными акцентами в оснащении, безопасности и цене. Разбираемся, чем реально отличаются эти модели, и на что обратить внимание при покупке у официального дилера.

Москвич 3 появился на российском рынке сравнительно недавно, но уже успел вызвать немало споров среди автолюбителей. Причина проста: под знакомым отечественным именем скрывается адаптированная китайская версия JAC JS4. Однако, несмотря на схожесть, эти автомобили нельзя называть полными близнецами. 

Производство Москвича 3 стартовало в конце 2022 года на бывшем заводе Renault в Москве. Первые партии собирались из китайских комплектующих, что отражено даже в VIN-номерах. Но уже к 2023 году сборка стала более локализованной, а модель чуть ближе к реальным условиям. JAC JS4, напротив, давно известен на рынке и зарекомендовал себя как надежный городской кроссовер.

Фото: JAC

Внешне Москвич 3 выглядит современно и сдержанно. Его выделяют выразительные светодиодные элементы и лаконичные линии кузова. Цветовая палитра включает матовые и металлизированные оттенки, среди которых белый, черный, красный, серо-голубой и темно-серый. JAC JS4 предлагает немного больше вариантов, включая серебристый цвет, что может быть плюсом для тех, кто ценит индивидуальность.

Минимальные внутренние различия: оба автомобиля оснащены мультимедийной системой с русифицированным интерфейсом, а материалы отделки — это сочетание пластика, ткани и экокожи. Единственное, что выдает Москвич 3 — логотип на руле. Точки комфортного обзора обоих кроссоверов обеспечивают достойный уровень, особенно для своего сегмента.

Техническая часть требует отдельного внимания. JAC JS4 комплектуется 1,5-литровым турбомотором на 147 л.с., а у Москвича 3 этот же двигатель форсирован до 150 л.с. Важное отличие — наличие механической коробки передач у Москвича, тогда как у JAC JS4 доступен только вариатор. Правда, машин с «механикой» выпускается заметно меньше, и найти их в продаже бывает непросто.

Москвич 3 может включать в себя ассистента контроля слепых зон и камеры кругового обзора, а JAC JS4 - оснащен шестью подушками безопасности и системой контроля давления в шинах. Впрочем, многое зависит от выбранной версии, поэтому при покупке стоит внимательно изучить список опций.

На дороге Москвич 3 выигрывает за счёт увеличенного клиренса — 170 мм против 150 мм у JAC JS4. Это особенно актуально для российских дорог, где лишние сантиметры могут спасти от неприятных ситуаций. В остальном оба кроссовера ведут себя уверенно, не вызывая нареканий по управляемости.

Ценовой вопрос тоже не стоит сбрасывать со счетов. JAC JS4 стартует с отметки 1,5 млн рублей, а Москвич 3 — с 1,6 млн. Разница не критична, но для многих покупателей она может стать решающей. При этом стоит помнить, что у Москвича чуть больше возможностей по адаптации в российских условиях.

В итоге выбор между Москвич 3 и JAC JS4 сводится к личным приоритетам. Если важна адаптация к дополнительным дорогам и выбор механики - Москвич 3 выглядит предпочтительнее. Если же на первом месте цена и расширенные опции безопасности — стоит посмотреть JAC JS4. В любом случае, перед покупкой не лишне будет посетить дилерский центр и лично оценить обе стороны.

Упомянутые модели: JAC JS4, Москвич 3
Упомянутые марки: JAC, Москвич
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ДжАК, Moskvich

Похожие материалы ДжАК, Moskvich

Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Новый Haval Dargo выходит на российский рынок
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Петропавловск-Камчатский Челябинск Чебоксары
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться