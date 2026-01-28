Вышло исследование: какие нюансы комплектаций и технических решений часто игнорируют при покупке JAC JS4 и Москвич 3

28 января 2026, 08:11
JAC JS4 и Москвич 3: отличия, которые важно знать при выборе кроссовера
Москвич 3 и JAC JS4 - кроссоверы с общими корнями, но разными акцентами в оснащении, безопасности и цене. Разбираемся, чем реально отличаются эти модели, и на что обратить внимание при покупке у официального дилера.
Москвич 3 появился на российском рынке сравнительно недавно, но уже успел вызвать немало споров среди автолюбителей. Причина проста: под знакомым отечественным именем скрывается адаптированная китайская версия JAC JS4. Однако, несмотря на схожесть, эти автомобили нельзя называть полными близнецами.
Производство Москвича 3 стартовало в конце 2022 года на бывшем заводе Renault в Москве. Первые партии собирались из китайских комплектующих, что отражено даже в VIN-номерах. Но уже к 2023 году сборка стала более локализованной, а модель чуть ближе к реальным условиям. JAC JS4, напротив, давно известен на рынке и зарекомендовал себя как надежный городской кроссовер.
Внешне Москвич 3 выглядит современно и сдержанно. Его выделяют выразительные светодиодные элементы и лаконичные линии кузова. Цветовая палитра включает матовые и металлизированные оттенки, среди которых белый, черный, красный, серо-голубой и темно-серый. JAC JS4 предлагает немного больше вариантов, включая серебристый цвет, что может быть плюсом для тех, кто ценит индивидуальность.
Минимальные внутренние различия: оба автомобиля оснащены мультимедийной системой с русифицированным интерфейсом, а материалы отделки — это сочетание пластика, ткани и экокожи. Единственное, что выдает Москвич 3 — логотип на руле. Точки комфортного обзора обоих кроссоверов обеспечивают достойный уровень, особенно для своего сегмента.
Техническая часть требует отдельного внимания. JAC JS4 комплектуется 1,5-литровым турбомотором на 147 л.с., а у Москвича 3 этот же двигатель форсирован до 150 л.с. Важное отличие — наличие механической коробки передач у Москвича, тогда как у JAC JS4 доступен только вариатор. Правда, машин с «механикой» выпускается заметно меньше, и найти их в продаже бывает непросто.
Москвич 3 может включать в себя ассистента контроля слепых зон и камеры кругового обзора, а JAC JS4 - оснащен шестью подушками безопасности и системой контроля давления в шинах. Впрочем, многое зависит от выбранной версии, поэтому при покупке стоит внимательно изучить список опций.
На дороге Москвич 3 выигрывает за счёт увеличенного клиренса — 170 мм против 150 мм у JAC JS4. Это особенно актуально для российских дорог, где лишние сантиметры могут спасти от неприятных ситуаций. В остальном оба кроссовера ведут себя уверенно, не вызывая нареканий по управляемости.
Ценовой вопрос тоже не стоит сбрасывать со счетов. JAC JS4 стартует с отметки 1,5 млн рублей, а Москвич 3 — с 1,6 млн. Разница не критична, но для многих покупателей она может стать решающей. При этом стоит помнить, что у Москвича чуть больше возможностей по адаптации в российских условиях.
В итоге выбор между Москвич 3 и JAC JS4 сводится к личным приоритетам. Если важна адаптация к дополнительным дорогам и выбор механики - Москвич 3 выглядит предпочтительнее. Если же на первом месте цена и расширенные опции безопасности — стоит посмотреть JAC JS4. В любом случае, перед покупкой не лишне будет посетить дилерский центр и лично оценить обе стороны.
Похожие материалы ДжАК, Moskvich
-
23.01.2026, 16:15
Пять компактных кроссоверов с неожиданно просторными багажниками для города и дачи
Маленькие кроссоверы часто удивляют вместительностью. Некоторые модели скрывают огромные багажники. Не все очевидные фавориты попали в топ. В подборке есть неожиданные решения. Проверьте, кто оказался лидером.Читать далее
-
23.01.2026, 13:36
Минпромторг убрал Москвич 3 и Tenet T4 из льготных автокредитов из-за новых правил локализации
Две популярные модели лишились господдержки. Новые требования к локализации изменили правила игры. Какие авто остались в программе и кто теперь получит скидку - подробности в материале.Читать далее
-
23.01.2026, 13:26
Какие кроссоверы до 3 млн рублей выбирают россияне в 2025 году
Рынок кроссоверов до 3 млн рублей в России резко изменился. Лидеры теряют клиентов, новые бренды вырываются вперед. Какие модели еще доступны и что ждет покупателей в 2026 году – подробности в материале.Читать далее
-
23.01.2026, 06:07
Стоит подумать перед покупкой: Москвич 3 глазами владельцев — минусов больше чем плюсов
Владельцы Москвич 3 делятся реальными впечатлениями. Какие проблемы встречаются чаще всего? Почему некоторые недостатки не пугают покупателей? Подробности - в нашем материале. Оцените плюсы и минусы сами.Читать далее
-
22.01.2026, 06:34
Лучше чем Москвич, но не без минусов: стоит ли брать Belgee X50 в 2026 году — мнение владельца
Погружаемся в детали покупки Belgee X50. Сравниваем с ближайшими соперниками. Разбираем плюсы и минусы после первых тысяч километров. Почему этот кроссовер стал хитом? Ответы - внутри.Читать далее
-
09.01.2026, 06:29
Выбор очевиден: почему в 2026 году BelGee превосходит «Москвич» по всем статьям
В 2026 году российские автолюбители стоят перед непростым выбором. BelGee и Москвич 3 конкурируют в сегменте доступных кроссоверов. У каждого свои сильные стороны и нюансы. Разбираемся, что скрывается за ценниками и обещаниями производителей. Не все так однозначно, как кажется на первый взгляд.Читать далее
-
05.01.2026, 05:15
Сравнение Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6 — неожиданные выводы
Три популярных кроссовера с передним приводом и ценой около 2 млн рублей встретились в большом сравнении. Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6 - у каждого свои плюсы и минусы. Кто оказался самым интересным выбором для водителя и семьи? Ответ не так очевиден, как кажется.Читать далее
-
17.12.2025, 13:26
Девять самых доступных некитайских кроссоверов в России в 2025 году
В России появились новые кроссоверы не из Китая. Журналисты собрали самые интересные варианты. Некоторые из них продаются официально, другие - по параллельному импорту. Узнайте, какие модели можно найти дешевле 4 миллионов рублей.Читать далее
-
17.12.2025, 10:51
Пять лучших кроссоверов до 2,5 млн рублей по версии автоэксперта Ковалева
Эксперт выделил пять кроссоверов стоимостью до 2,5 млн рублей. В подборке есть как популярные, так и менее известные модели. Узнайте, какие плюсы и минусы есть у каждого автомобиля. Некоторые решения могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
16.12.2025, 21:13
Стоит ли покупать Москвич 3: плюсы и минусы нового кроссовера
Москвич 3 вызвал споры среди автолюбителей. Внешне современный, но с китайской начинкой. Какие плюсы и минусы скрывает этот кроссовер? Узнайте, стоит ли рассматривать его к покупке. Не все так однозначно, как кажется на первый взгляд.Читать далее
