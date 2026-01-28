Вышло исследование: какие нюансы комплектаций и технических решений часто игнорируют при покупке JAC JS4 и Москвич 3

JAC JS4 и Москвич 3: отличия, которые важно знать при выборе кроссовера

Москвич 3 и JAC JS4 - кроссоверы с общими корнями, но разными акцентами в оснащении, безопасности и цене. Разбираемся, чем реально отличаются эти модели, и на что обратить внимание при покупке у официального дилера.

Москвич 3 и JAC JS4 - кроссоверы с общими корнями, но разными акцентами в оснащении, безопасности и цене. Разбираемся, чем реально отличаются эти модели, и на что обратить внимание при покупке у официального дилера.

Москвич 3 появился на российском рынке сравнительно недавно, но уже успел вызвать немало споров среди автолюбителей. Причина проста: под знакомым отечественным именем скрывается адаптированная китайская версия JAC JS4. Однако, несмотря на схожесть, эти автомобили нельзя называть полными близнецами.

Производство Москвича 3 стартовало в конце 2022 года на бывшем заводе Renault в Москве. Первые партии собирались из китайских комплектующих, что отражено даже в VIN-номерах. Но уже к 2023 году сборка стала более локализованной, а модель чуть ближе к реальным условиям. JAC JS4, напротив, давно известен на рынке и зарекомендовал себя как надежный городской кроссовер.

Фото: JAC

Внешне Москвич 3 выглядит современно и сдержанно. Его выделяют выразительные светодиодные элементы и лаконичные линии кузова. Цветовая палитра включает матовые и металлизированные оттенки, среди которых белый, черный, красный, серо-голубой и темно-серый. JAC JS4 предлагает немного больше вариантов, включая серебристый цвет, что может быть плюсом для тех, кто ценит индивидуальность.

Минимальные внутренние различия: оба автомобиля оснащены мультимедийной системой с русифицированным интерфейсом, а материалы отделки — это сочетание пластика, ткани и экокожи. Единственное, что выдает Москвич 3 — логотип на руле. Точки комфортного обзора обоих кроссоверов обеспечивают достойный уровень, особенно для своего сегмента.

Техническая часть требует отдельного внимания. JAC JS4 комплектуется 1,5-литровым турбомотором на 147 л.с., а у Москвича 3 этот же двигатель форсирован до 150 л.с. Важное отличие — наличие механической коробки передач у Москвича, тогда как у JAC JS4 доступен только вариатор. Правда, машин с «механикой» выпускается заметно меньше, и найти их в продаже бывает непросто.

Москвич 3 может включать в себя ассистента контроля слепых зон и камеры кругового обзора, а JAC JS4 - оснащен шестью подушками безопасности и системой контроля давления в шинах. Впрочем, многое зависит от выбранной версии, поэтому при покупке стоит внимательно изучить список опций.

На дороге Москвич 3 выигрывает за счёт увеличенного клиренса — 170 мм против 150 мм у JAC JS4. Это особенно актуально для российских дорог, где лишние сантиметры могут спасти от неприятных ситуаций. В остальном оба кроссовера ведут себя уверенно, не вызывая нареканий по управляемости.

Ценовой вопрос тоже не стоит сбрасывать со счетов. JAC JS4 стартует с отметки 1,5 млн рублей, а Москвич 3 — с 1,6 млн. Разница не критична, но для многих покупателей она может стать решающей. При этом стоит помнить, что у Москвича чуть больше возможностей по адаптации в российских условиях.

В итоге выбор между Москвич 3 и JAC JS4 сводится к личным приоритетам. Если важна адаптация к дополнительным дорогам и выбор механики - Москвич 3 выглядит предпочтительнее. Если же на первом месте цена и расширенные опции безопасности — стоит посмотреть JAC JS4. В любом случае, перед покупкой не лишне будет посетить дилерский центр и лично оценить обе стороны.