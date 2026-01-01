Стоит ли покупать JAC JS6 — все нюансы и неожиданные открытия

1 января 2026, 12:45
JAC JS6 удивил на тесте: плюсы, минусы и реальный опыт эксплуатации — стоит ли покупать
JAC JS6 оказался неожиданно приятным кроссовером. В нем сочетаются комфорт, экономичность и продуманный салон. Некоторые решения вызывают вопросы, но плюсов явно больше. Узнайте, чем удивил китайский автомобиль и почему он может стать вашим выбором.
Переход с младшей модели JAC JS3 на JS6 наглядно демонстрирует, как далеко шагнули китайские производители за последние годы. Уже после первого дня за рулем становится ясно, что этот кроссовер не требует от водителя постоянных компромиссов. В то время как у многих машин из Китая быстро обнаруживаются раздражающие мелочи, JS6 приятно удивляет с самых первых километров.
В базовой комплектации установлены галогенные фары, в остальных — светодиодные. Руль обладает оптимальной легкой тяжестью, в отличие от излишне легкого руля младшей модели. Управляемость радует: автомобиль четко и предсказуемо реагирует на повороты руля, а подвеска эффективно сглаживает неровности дорожного покрытия — их скорее слышишь, чем ощущаешь телом, что сразу придает уверенности на дороге.
История модели JS6 начинается с JAC Sol QX, представленного в 2021 году. Этот автомобиль создавался для совместного предприятия SEAT, JAC и Volkswagen, а его дизайн был разработан в Турине. Внешность получилась сдержанной и лишенной излишней вычурности. Плавные линии в сочетании с мускулистыми формами делают кроссовер узнаваемым, но не кричащим.
Техническая часть также не преподносит сюрпризов: знакомая модульная платформа, 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 174 лошадиные силы, независимая подвеска и передний привод. Однако именно качественная настройка шасси и мотора вызывает уважение — автомобиль уверенно разгоняется, точно держит траекторию и сохраняет стабильность даже на неидеальном покрытии. Роботизированная коробка передач с двумя мокрыми сцеплениями работает плавно, а расход топлива оказывается приятным сюрпризом, составляя около 8,4 литра на 100 км в обычных городских условиях.
Салон JS6 встречает продуманным интерьером. Найти удобную посадку легко, кресла имеют хорошую боковую поддержку, а материалы отделки в основном мягкие и приятные на ощупь. Среди спорных решений можно отметить шайбу селектора коробки передач и сенсорный блок управления климат-контролем, где неудобно расположена кнопка аварийной сигнализации. При этом большинство элементов выполнены качественно: мягкие подлокотники, стильная прострочка, вместительный охлаждаемый бокс в центральной консоли и даже бардачок с мягкой обивкой.
Панель приборов и медиасистема объединены в два больших экрана по 12,3 дюйма каждый. Однако не все решения оказались удачными с точки зрения эргономики: регулировка видимости приборной панели возможна только с помощью руля, а пассажирам для настройки климата приходится искать нужную функцию в меню. Шайба селектора требует привычки — при маневрах можно промахнуться мимо нужного режима.
На заднем ряду кресел просторно, пол почти ровный, что повышает комфорт для пассажиров. В наличии центральный подлокотник, дефлекторы вентиляции, USB-разъемы и вместительные карманы в дверях. При этом диван явно рассчитан на двоих взрослых, так как сидеть посередине будет не слишком удобно. Регулировки угла наклона спинки и положения подушки отсутствуют, но электропривод водительского сиденья и регулируемый руль позволяют быстро найти оптимальную посадку. Объем багажника составляет 490 литров, а при сложенных спинках заднего ряда он увеличивается более чем до кубометра. Под полом размещены запаска и большой дополнительный отсек. Высота погрузки достаточно велика, однако дверь багажника можно отрегулировать по высоте открывания, что является удобным решением для высоких водителей.
В итоге JAC JS6 оставляет впечатление хорошо сбалансированного городского кроссовера. Его сильные стороны — это комфортная подвеска, экономичность, продуманное пространство салона и достойная управляемость. К минусам можно отнести отсутствие версии с полным приводом, относительно небольшой клиренс в 160 мм и некоторые спорные решения в области эргономики. Этот автомобиль не претендует на покорение бездорожья, но на асфальте ведет себя уверенно и приятно. В сравнении с ключевыми конкурентами, такими как Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Atlas Pro или Jaecoo J7, JAC JS6 часто выигрывает по соотношению цены и оснащения. Он предлагает большую мощность за меньшие деньги, а по уровню комфорта и качеству отделки салона не уступает более дорогим моделям. Для тех, кто ищет городской кроссовер без лишних компромиссов, JS6 представляет собой достойный вариант для рассмотрения.
