Стоит ли покупать JAC JS6 — все нюансы и неожиданные открытия

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

1 января 2026, 12:45

JAC JS6 удивил на тесте: плюсы, минусы и реальный опыт эксплуатации — стоит ли покупать

JAC JS6 удивил на тесте: плюсы, минусы и реальный опыт эксплуатации — стоит ли покупать

Стоит ли покупать JAC JS6 — все нюансы и неожиданные открытия

JAC JS6 удивил на тесте: плюсы, минусы и реальный опыт эксплуатации — стоит ли покупать

JAC JS6 оказался неожиданно приятным кроссовером. В нем сочетаются комфорт, экономичность и продуманный салон. Некоторые решения вызывают вопросы, но плюсов явно больше. Узнайте, чем удивил китайский автомобиль и почему он может стать вашим выбором.

JAC JS6 оказался неожиданно приятным кроссовером. В нем сочетаются комфорт, экономичность и продуманный салон. Некоторые решения вызывают вопросы, но плюсов явно больше. Узнайте, чем удивил китайский автомобиль и почему он может стать вашим выбором.

Переход с младшей модели JAC JS3 на JS6 наглядно демонстрирует, как далеко шагнули китайские производители за последние годы. Уже после первого дня за рулем становится ясно, что этот кроссовер не требует от водителя постоянных компромиссов. В то время как у многих машин из Китая быстро обнаруживаются раздражающие мелочи, JS6 приятно удивляет с самых первых километров.

В базовой комплектации установлены галогенные фары, в остальных — светодиодные. Руль обладает оптимальной легкой тяжестью, в отличие от излишне легкого руля младшей модели. Управляемость радует: автомобиль четко и предсказуемо реагирует на повороты руля, а подвеска эффективно сглаживает неровности дорожного покрытия — их скорее слышишь, чем ощущаешь телом, что сразу придает уверенности на дороге.

Фото: JAC

История модели JS6 начинается с JAC Sol QX, представленного в 2021 году. Этот автомобиль создавался для совместного предприятия SEAT, JAC и Volkswagen, а его дизайн был разработан в Турине. Внешность получилась сдержанной и лишенной излишней вычурности. Плавные линии в сочетании с мускулистыми формами делают кроссовер узнаваемым, но не кричащим.

Техническая часть также не преподносит сюрпризов: знакомая модульная платформа, 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 174 лошадиные силы, независимая подвеска и передний привод. Однако именно качественная настройка шасси и мотора вызывает уважение — автомобиль уверенно разгоняется, точно держит траекторию и сохраняет стабильность даже на неидеальном покрытии. Роботизированная коробка передач с двумя мокрыми сцеплениями работает плавно, а расход топлива оказывается приятным сюрпризом, составляя около 8,4 литра на 100 км в обычных городских условиях.

Салон JS6 встречает продуманным интерьером. Найти удобную посадку легко, кресла имеют хорошую боковую поддержку, а материалы отделки в основном мягкие и приятные на ощупь. Среди спорных решений можно отметить шайбу селектора коробки передач и сенсорный блок управления климат-контролем, где неудобно расположена кнопка аварийной сигнализации. При этом большинство элементов выполнены качественно: мягкие подлокотники, стильная прострочка, вместительный охлаждаемый бокс в центральной консоли и даже бардачок с мягкой обивкой.

Панель приборов и медиасистема объединены в два больших экрана по 12,3 дюйма каждый. Однако не все решения оказались удачными с точки зрения эргономики: регулировка видимости приборной панели возможна только с помощью руля, а пассажирам для настройки климата приходится искать нужную функцию в меню. Шайба селектора требует привычки — при маневрах можно промахнуться мимо нужного режима.

На заднем ряду кресел просторно, пол почти ровный, что повышает комфорт для пассажиров. В наличии центральный подлокотник, дефлекторы вентиляции, USB-разъемы и вместительные карманы в дверях. При этом диван явно рассчитан на двоих взрослых, так как сидеть посередине будет не слишком удобно. Регулировки угла наклона спинки и положения подушки отсутствуют, но электропривод водительского сиденья и регулируемый руль позволяют быстро найти оптимальную посадку. Объем багажника составляет 490 литров, а при сложенных спинках заднего ряда он увеличивается более чем до кубометра. Под полом размещены запаска и большой дополнительный отсек. Высота погрузки достаточно велика, однако дверь багажника можно отрегулировать по высоте открывания, что является удобным решением для высоких водителей.

В итоге JAC JS6 оставляет впечатление хорошо сбалансированного городского кроссовера. Его сильные стороны — это комфортная подвеска, экономичность, продуманное пространство салона и достойная управляемость. К минусам можно отнести отсутствие версии с полным приводом, относительно небольшой клиренс в 160 мм и некоторые спорные решения в области эргономики. Этот автомобиль не претендует на покорение бездорожья, но на асфальте ведет себя уверенно и приятно. В сравнении с ключевыми конкурентами, такими как Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Atlas Pro или Jaecoo J7, JAC JS6 часто выигрывает по соотношению цены и оснащения. Он предлагает большую мощность за меньшие деньги, а по уровню комфорта и качеству отделки салона не уступает более дорогим моделям. Для тех, кто ищет городской кроссовер без лишних компромиссов, JS6 представляет собой достойный вариант для рассмотрения.

Упомянутые модели: JAC JS6
Упомянутые марки: JAC
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ДжАК

Похожие материалы ДжАК

FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Хабаровск Екатеринбург Астраханская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться