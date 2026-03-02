Технологичный прорыв из Ульяновска: JAC JS9 станет основой для нового Sollers S9

JAC JS9 vs Sollers S9: что скрывает новый проект УАЗа и его китайский донор

В 2026 году на российском рынке появится новый рамный внедорожник JAC JS9, адаптированный для местных условий. УАЗ начнет выпускать аналогичную модель под брендом Sollers. Ожидаются современные опции и полный цикл производства в России.

Появление нового рамного внедорожника JAC JS9 на российском рынке – событие, которое может заметно изменить расстановку сил в сегменте полноразмерных внедорожников. Китайский производитель не просто выводит очередную модель, а делает глубокую адаптацию под российские реалии. Это не только расширяет выбор для покупателей, но и подталкивает отечественных игроков к обновлению линеек.

JAC JS9 станет доступным во втором-третьем квартале в 2026 году. Особый интерес вызывает тот факт, что именно эта модель легла в основу будущего внедорожника Sollers S9, который УАЗ начнет собирать в Ульяновске. Производство организуют по полному циклу, штамповку кузова, что для российского автопрома - редкость в последние годы. Такой подход дает не только локализацию, но и возможность доработки конструкций с учетом специфики эксплуатации в России.

Внедорожник получит набор современных опций для сурового климата: электрообогрев руля, сидений, лобового стекла и форсунок омывателя. Это решение четко рассчитано на тех, кто не готов мириться с компромиссами в зимний период. Кроме того, модель оснащена рессорной задней подвеской, что должно повысить надежность и грузоподъемность, а также двумя классическими гидромеханическими автоматами от разных поставщиков - редко для сегмента, где часто встречаются вариаторы или роботизированные коробки.

Внешне JAC JS9 будет комплектоваться массивной решеткой радиатора, узкой светодиодной оптикой и большим пластиковым обвесом. Такой дизайн придает внедорожный характер и современный, но агрессивный облик автомобилю. В России будет доступна версия с 2,0-литровым турбомотором и полным приводом с несколькими режимами работы. В перспективе и дизельная модификация, которая может заинтересовать поклонников экономичных и тяговитых машин.

Появление «близнеца» от УАЗа под брендом Sollers – еще один важный шаг. Российская версия будет максимально адаптирована к местным условиям, а локализация производства позволит снизить зависимость от импортных компонентов. Это особенно актуально на фоне продолжающихся изменений в мировой автомобильной индустрии и санкционного давления.

Таким образом, запуск JAC JS9 и его аналога Sollers S9 может стать одним из самых перспективных событий на рынке внедорожников в последние годы. Для российских автолюбителей это шанс получить современный, технологичный и адаптированный к условиям автомобиля, а для отрасли - стимул для развития и обновления модельного ряда.