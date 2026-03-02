Технологичный прорыв из Ульяновска: JAC JS9 станет основой для нового Sollers S9

2 марта 2026, 08:44
JAC JS9 vs Sollers S9: что скрывает новый проект УАЗа и его китайский донор
JAC JS9 vs Sollers S9: что скрывает новый проект УАЗа и его китайский донор
В 2026 году на российском рынке появится новый рамный внедорожник JAC JS9, адаптированный для местных условий. УАЗ начнет выпускать аналогичную модель под брендом Sollers. Ожидаются современные опции и полный цикл производства в России.
Появление нового рамного внедорожника JAC JS9 на российском рынке – событие, которое может заметно изменить расстановку сил в сегменте полноразмерных внедорожников. Китайский производитель не просто выводит очередную модель, а делает глубокую адаптацию под российские реалии. Это не только расширяет выбор для покупателей, но и подталкивает отечественных игроков к обновлению линеек.
JAC JS9 станет доступным во втором-третьем квартале в 2026 году. Особый интерес вызывает тот факт, что именно эта модель легла в основу будущего внедорожника Sollers S9, который УАЗ начнет собирать в Ульяновске. Производство организуют по полному циклу, штамповку кузова, что для российского автопрома - редкость в последние годы. Такой подход дает не только локализацию, но и возможность доработки конструкций с учетом специфики эксплуатации в России.
Внедорожник получит набор современных опций для сурового климата: электрообогрев руля, сидений, лобового стекла и форсунок омывателя. Это решение четко рассчитано на тех, кто не готов мириться с компромиссами в зимний период. Кроме того, модель оснащена рессорной задней подвеской, что должно повысить надежность и грузоподъемность, а также двумя классическими гидромеханическими автоматами от разных поставщиков - редко для сегмента, где часто встречаются вариаторы или роботизированные коробки.
Внешне JAC JS9 будет комплектоваться массивной решеткой радиатора, узкой светодиодной оптикой и большим пластиковым обвесом. Такой дизайн придает внедорожный характер и современный, но агрессивный облик автомобилю. В России будет доступна версия с 2,0-литровым турбомотором и полным приводом с несколькими режимами работы. В перспективе и дизельная модификация, которая может заинтересовать поклонников экономичных и тяговитых машин.
Появление «близнеца» от УАЗа под брендом Sollers – еще один важный шаг. Российская версия будет максимально адаптирована к местным условиям, а локализация производства позволит снизить зависимость от импортных компонентов. Это особенно актуально на фоне продолжающихся изменений в мировой автомобильной индустрии и санкционного давления.
Таким образом, запуск JAC JS9 и его аналога Sollers S9 может стать одним из самых перспективных событий на рынке внедорожников в последние годы. Для российских автолюбителей это шанс получить современный, технологичный и адаптированный к условиям автомобиля, а для отрасли - стимул для развития и обновления модельного ряда.
Похожие материалы ДжАК, Соллерс
-
02.03.2026, 08:23
Почему новый Subaru Outback сменил формат: неожиданные причины трансформации
Subaru Outback в 2026 году удивил поклонников сменой формата: универсал уступил место внедорожнику. Компания раскрыла, что за этим стоят не только маркетинговые исследования, но и реальные требования покупателей. Как изменился автомобиль и почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
02.03.2026, 07:54
Toyota готовит новое поколение трехрядного внедорожника Fortuner для мировых рынков
Toyota Fortuner готовится к смене поколения: модель, которую не найти в Европе и США, получит заметные изменения. Внедорожник с тремя рядами сидений уже давно ждал обновления, и теперь компания раскрывает детали будущей новинки. Чем Fortuner отличается от других SUV Toyota и почему его не увидят на Западе - разбираемся в материале.Читать далее
-
02.03.2026, 07:24
Tenet выходит в лидеры: новые модели и смена баланса на российском авторынке
Российский бренд Tenet стремительно укрепляет позиции: к 2026 году линейка расширится до пяти моделей, включая крупный кроссовер и седан D-класса. Это может изменить расстановку сил на рынке и повлиять на будущее Chery в России.Читать далее
-
02.03.2026, 07:01
Российские цены на новые авто: почему разница с Китаем достигает миллионов рублей
В 2026 году разница в стоимости новых автомобилей между Россией и Китаем стала особенно заметной. На итоговую цену влияют не только производственные издержки, но и целый ряд обязательных платежей. Разбираемся, что именно формирует стоимость машин на российском рынке.Читать далее
-
02.03.2026, 06:41
Российский автопром меняет курс: молодые дизайнеры нарисовали будущее КАМАЗ
В рамках федерального конкурса «Дизайн молодых / Young Design 2025» были представлены свежие концепции грузовиков КАМАЗ. Лучшие работы студентов и выпускников вузов получили признание и шанс на трудоустройство. Это событие может повлиять на развитие отечественного автопрома и задать новые тренды в дизайне коммерческого транспорта.Читать далее
-
02.03.2026, 06:28
Escape Pod: новый взгляд на кемпинг - обновленный прицеп для сложных маршрутов
Goldfields Campers & Caravans выпустила обновленный Escape Pod - прицеп-кемпер, рассчитанный на длительные автономные поездки и сложные условия. Новая версия стала просторнее, получила расширенное оснащение и ориентирована на тех, кто ценит комфорт даже вдали от цивилизации.Читать далее
-
02.03.2026, 05:29
Уступила трон, но не сдалась: как изменилась рестайлинговая Toyota Camry на фоне триумфа Kia K5
Рестайлинг Toyota Camry принес заметные изменения в динамике и комфорте, но мультимедийная система по-прежнему уступает конкуренту. Почему это важно для рынка бизнес-седанов и как изменились позиции моделей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 04:36
Donut Lab бросает вызов скептикам: первая серийная твердотельная батарея SSB
Donut Lab заявила о создании первой в мире серийной твердотельной батареи SSB, вызвав бурю споров и обвинений в мошенничестве. Теперь компания намерена опровергнуть все сомнения и показать, что их разработка действительно работает. Почему это событие может изменить всю индустрию - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 22:18
Электрический Bentley 2027 модельного года замечен на зимних тестах: первые подробности
Будущий электрический внедорожник Bentley впервые замечен на суровых зимних испытаниях. Модель обещает стать флагманом среди премиальных электрокаров и уже сейчас вызывает интерес у экспертов. Почему этот автомобиль может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 21:40
Lada Vesta Sport нового поколения: старт производства, детали и планы АвтоВАЗа
АвтоВАЗ удивил запуском новой Lada Vesta Sport - самой мощной версии в истории модели. Более 200 уникальных деталей, спортивная сборка и свежий дизайн. Почему это событие может изменить рынок и что ждет покупателей - разбираемся подробно.Читать далее
Похожие материалы ДжАК, Соллерс
-
02.03.2026, 08:23
Почему новый Subaru Outback сменил формат: неожиданные причины трансформации
Subaru Outback в 2026 году удивил поклонников сменой формата: универсал уступил место внедорожнику. Компания раскрыла, что за этим стоят не только маркетинговые исследования, но и реальные требования покупателей. Как изменился автомобиль и почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
02.03.2026, 07:54
Toyota готовит новое поколение трехрядного внедорожника Fortuner для мировых рынков
Toyota Fortuner готовится к смене поколения: модель, которую не найти в Европе и США, получит заметные изменения. Внедорожник с тремя рядами сидений уже давно ждал обновления, и теперь компания раскрывает детали будущей новинки. Чем Fortuner отличается от других SUV Toyota и почему его не увидят на Западе - разбираемся в материале.Читать далее
-
02.03.2026, 07:24
Tenet выходит в лидеры: новые модели и смена баланса на российском авторынке
Российский бренд Tenet стремительно укрепляет позиции: к 2026 году линейка расширится до пяти моделей, включая крупный кроссовер и седан D-класса. Это может изменить расстановку сил на рынке и повлиять на будущее Chery в России.Читать далее
-
02.03.2026, 07:01
Российские цены на новые авто: почему разница с Китаем достигает миллионов рублей
В 2026 году разница в стоимости новых автомобилей между Россией и Китаем стала особенно заметной. На итоговую цену влияют не только производственные издержки, но и целый ряд обязательных платежей. Разбираемся, что именно формирует стоимость машин на российском рынке.Читать далее
-
02.03.2026, 06:41
Российский автопром меняет курс: молодые дизайнеры нарисовали будущее КАМАЗ
В рамках федерального конкурса «Дизайн молодых / Young Design 2025» были представлены свежие концепции грузовиков КАМАЗ. Лучшие работы студентов и выпускников вузов получили признание и шанс на трудоустройство. Это событие может повлиять на развитие отечественного автопрома и задать новые тренды в дизайне коммерческого транспорта.Читать далее
-
02.03.2026, 06:28
Escape Pod: новый взгляд на кемпинг - обновленный прицеп для сложных маршрутов
Goldfields Campers & Caravans выпустила обновленный Escape Pod - прицеп-кемпер, рассчитанный на длительные автономные поездки и сложные условия. Новая версия стала просторнее, получила расширенное оснащение и ориентирована на тех, кто ценит комфорт даже вдали от цивилизации.Читать далее
-
02.03.2026, 05:29
Уступила трон, но не сдалась: как изменилась рестайлинговая Toyota Camry на фоне триумфа Kia K5
Рестайлинг Toyota Camry принес заметные изменения в динамике и комфорте, но мультимедийная система по-прежнему уступает конкуренту. Почему это важно для рынка бизнес-седанов и как изменились позиции моделей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.03.2026, 04:36
Donut Lab бросает вызов скептикам: первая серийная твердотельная батарея SSB
Donut Lab заявила о создании первой в мире серийной твердотельной батареи SSB, вызвав бурю споров и обвинений в мошенничестве. Теперь компания намерена опровергнуть все сомнения и показать, что их разработка действительно работает. Почему это событие может изменить всю индустрию - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 22:18
Электрический Bentley 2027 модельного года замечен на зимних тестах: первые подробности
Будущий электрический внедорожник Bentley впервые замечен на суровых зимних испытаниях. Модель обещает стать флагманом среди премиальных электрокаров и уже сейчас вызывает интерес у экспертов. Почему этот автомобиль может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
01.03.2026, 21:40
Lada Vesta Sport нового поколения: старт производства, детали и планы АвтоВАЗа
АвтоВАЗ удивил запуском новой Lada Vesta Sport - самой мощной версии в истории модели. Более 200 уникальных деталей, спортивная сборка и свежий дизайн. Почему это событие может изменить рынок и что ждет покупателей - разбираемся подробно.Читать далее