JAC M3 против Chevrolet Damas: старт производства в Ташкенте меняет правила игры на рынке коммерческого транспорта

19 мая 2026, 08:59
JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
В Узбекистане запустили новый завод JAC Motors, где уже собирают популярные минивэны и коммерческие авто. Почему это событие может изменить рынок и как новые модели конкурируют с привычными брендами - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие перспективы открываются для покупателей и производителей.
Открытие завода JAC Motors в Ташкенте - событие, которое напрямую затрагивает интересы российских автолюбителей и бизнеса. Новое предприятие с китайским участием не только расширяет модельный ряд на рынке Узбекистана, но и усиливает конкуренцию среди производителей, что может повлиять на цены и доступность автомобилей в регионе. Для тех, кто следит за тенденциями в автопроме, запуск производства по технологии SKD - важный сигнал: китайские бренды продолжают укреплять позиции в странах СНГ, а значит, и в России стоит ждать новых трендов.
Как выяснил 110km.ru, JAC Motors Toshkent - совместное предприятие, где 51% принадлежит JAC Motors International Trading Co., Ltd., а 49% - «Toshkent invest kompaniyasi», подконтрольной хокимияту Ташкента. Уставный капитал составил 453,1 млрд сумов (примерно $38 млн), что практически совпадает с объемом инвестиций на первом этапе. На запуск SKD-сборки потратили $35 млн, а заявленная мощность первой очереди - 10 тысяч автомобилей в год. На втором этапе планируется вложить еще $100 млн и перейти к CKD-производству с увеличением выпуска до 30 тысяч машин ежегодно.
Технология SKD подразумевает, что в страну поступают крупные узлы: окрашенный кузов, двигатель, ходовая часть и элементы салона. На месте специалисты устанавливают оборудование, колеса, заливают технические жидкости и проводят предпродажную подготовку. Такой подход позволяет быстро наладить выпуск и начать продажи, не дожидаясь полной локализации.
Модельный ряд: от минивэнов до пикапов
На старте завод выпускает две основные модели: JAC M3 - 9-местный минивэн, и JAC Sunray - 16-местный микроавтобус коммерческого класса. JAC M3, выпускаемый в Китае с 2015 года, стоит 215 460 000 сум (1,3 млн рублей) и предлагает просторный салон, 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 134 л.с., 5-ступенчатую механику и экономичный расход топлива. Sunray - полноразмерный фургон, рассчитанный на 16 пассажиров, с 2-литровым мотором на 190 л.с., 6-ступенчатой коробкой и ценой 396 900 000 сум (2,4 млн рублей). Оба автомобиля соответствуют стандарту Euro 5 и доступны в нескольких цветах.
Кроме этих моделей, JAC Motors Uzbekistan уже принимает заказы на другие версии: грузовой M3 VAN (199 080 000 сум), более вместительный M4 (243 180 000 сум), коммерческий Sunray VAN (365 400 000 сум), кроссовер JS8 (299 000 000 сум), пикапы T8 и T9 (314 600 000 и 399 300 000 сум соответственно), а также флагманский минивэн RF8 (423 500 000 сум). Такой ассортимент позволяет закрыть практически все сегменты коммерческого транспорта и семейных авто.
Конкуренция и сравнение с локальными брендами
Появление JAC на рынке Узбекистана усиливает конкуренцию с местными производителями, в первую очередь с UzAuto Motors и ADM Jizzakh, а также с другими китайскими марками, уже представленными в регионе. Особенно интересным выглядит сравнение JAC M3 с новым Chevrolet Damas Move, который UzAuto Motors собирает на базе китайского Wuling Hongguang V. JAC M3 дороже топовой версии Damas Move на 61 млн сумов (примерно 40%), но за эти деньги покупатель получает более просторный кузов, мощный двигатель и два дополнительных места.
Вот основные параметры для сравнения:
|Параметр
|JAC M3 Luxe
|Chevrolet Damas Move 1.5 LV1
|Цена, сум
|215 460 000
|154 128 000
|Цена, рубли
|1 300 000
|930 000
|Объем двигателя
|1.8 л
|1.5 л
|Мощность
|134 л.с.
|103 л.с.
|Коробка передач
|5МТ
|6МТ
|Количество мест
|9
|7
|Экологический стандарт
|Euro 5
|Euro 5
Таким образом, JAC M3 ориентирован на тех, кто ценит вместимость и мощность, а Damas Move - на экономию и компактность. Для российского рынка это может стать примером того, как китайские производители способны предложить альтернативу привычным моделям, сохраняя при этом конкурентные цены.
Влияние на рынок и перспективы
Запуск завода JAC Motors в Ташкенте - не просто очередной проект, а важный шаг для всего региона. Это открывает новые возможности для локализации производства, создания рабочих мест и развития смежных отраслей. Кроме того, расширение модельного ряда и появление новых игроков на рынке подталкивает других производителей к обновлению ассортимента и снижению цен.
Интересно, что похожие процессы идут и в России: недавно обсуждалась возможность расширения сотрудничества между АвтоВАЗом и белорусскими поставщиками автокомпонентов, что также может повлиять на стоимость и доступность машин. Подробнее о таких инициативах можно узнать в материале о новых поставках автокомпонентов для АвтоВАЗа.
В целом, появление новых заводов и моделей - это не только про выбор для покупателей, но и про стратегию развития всего автомобильного рынка в СНГ. Следить за такими новостями стоит каждому, кто планирует покупку или обновление автомобиля в ближайшие годы.
