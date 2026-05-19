JAC M3 против Chevrolet Damas: старт производства в Ташкенте меняет правила игры на рынке коммерческого транспорта

JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка

В Узбекистане запустили новый завод JAC Motors, где уже собирают популярные минивэны и коммерческие авто. Почему это событие может изменить рынок и как новые модели конкурируют с привычными брендами - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие перспективы открываются для покупателей и производителей.

Открытие завода JAC Motors в Ташкенте - событие, которое напрямую затрагивает интересы российских автолюбителей и бизнеса. Новое предприятие с китайским участием не только расширяет модельный ряд на рынке Узбекистана, но и усиливает конкуренцию среди производителей, что может повлиять на цены и доступность автомобилей в регионе. Для тех, кто следит за тенденциями в автопроме, запуск производства по технологии SKD - важный сигнал: китайские бренды продолжают укреплять позиции в странах СНГ, а значит, и в России стоит ждать новых трендов.

Как выяснил 110km.ru, JAC Motors Toshkent - совместное предприятие, где 51% принадлежит JAC Motors International Trading Co., Ltd., а 49% - «Toshkent invest kompaniyasi», подконтрольной хокимияту Ташкента. Уставный капитал составил 453,1 млрд сумов (примерно $38 млн), что практически совпадает с объемом инвестиций на первом этапе. На запуск SKD-сборки потратили $35 млн, а заявленная мощность первой очереди - 10 тысяч автомобилей в год. На втором этапе планируется вложить еще $100 млн и перейти к CKD-производству с увеличением выпуска до 30 тысяч машин ежегодно.

Технология SKD подразумевает, что в страну поступают крупные узлы: окрашенный кузов, двигатель, ходовая часть и элементы салона. На месте специалисты устанавливают оборудование, колеса, заливают технические жидкости и проводят предпродажную подготовку. Такой подход позволяет быстро наладить выпуск и начать продажи, не дожидаясь полной локализации.

Модельный ряд: от минивэнов до пикапов

На старте завод выпускает две основные модели: JAC M3 - 9-местный минивэн, и JAC Sunray - 16-местный микроавтобус коммерческого класса. JAC M3, выпускаемый в Китае с 2015 года, стоит 215 460 000 сум (1,3 млн рублей) и предлагает просторный салон, 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 134 л.с., 5-ступенчатую механику и экономичный расход топлива. Sunray - полноразмерный фургон, рассчитанный на 16 пассажиров, с 2-литровым мотором на 190 л.с., 6-ступенчатой коробкой и ценой 396 900 000 сум (2,4 млн рублей). Оба автомобиля соответствуют стандарту Euro 5 и доступны в нескольких цветах.

Фото: JAC

Кроме этих моделей, JAC Motors Uzbekistan уже принимает заказы на другие версии: грузовой M3 VAN (199 080 000 сум), более вместительный M4 (243 180 000 сум), коммерческий Sunray VAN (365 400 000 сум), кроссовер JS8 (299 000 000 сум), пикапы T8 и T9 (314 600 000 и 399 300 000 сум соответственно), а также флагманский минивэн RF8 (423 500 000 сум). Такой ассортимент позволяет закрыть практически все сегменты коммерческого транспорта и семейных авто.

Конкуренция и сравнение с локальными брендами

Появление JAC на рынке Узбекистана усиливает конкуренцию с местными производителями, в первую очередь с UzAuto Motors и ADM Jizzakh, а также с другими китайскими марками, уже представленными в регионе. Особенно интересным выглядит сравнение JAC M3 с новым Chevrolet Damas Move, который UzAuto Motors собирает на базе китайского Wuling Hongguang V. JAC M3 дороже топовой версии Damas Move на 61 млн сумов (примерно 40%), но за эти деньги покупатель получает более просторный кузов, мощный двигатель и два дополнительных места.

Вот основные параметры для сравнения: