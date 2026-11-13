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Дарья Климова

Автор: Дарья Климова

13 ноября 2026, 21:09

В российском каталоге JAC осталось всего три модели: что пропало из продажи и почему

В российском каталоге JAC осталось всего три модели: что пропало из продажи и почему

JAC сократил модельный ряд в РФ на 57% и объяснил причину такого решения

В российском каталоге JAC осталось всего три модели: что пропало из продажи и почему

С сайта JAC убрали прайс-листы на четыре модели. Компания связала это с курсом на локализацию, а сведения о запасах у дилеров предложила уточнять у продавцов. Гарантия и сервис для уже купленных машин сохраняются.

С сайта JAC убрали прайс-листы на четыре модели. Компания связала это с курсом на локализацию, а сведения о запасах у дилеров предложила уточнять у продавцов. Гарантия и сервис для уже купленных машин сохраняются.

В российском каталоге JAC указаны пикапы T8 Pro и T9. Третья позиция - минивэн RF8. Итог линейка сократилась с семи автомобилей до трех, примерно на 57%.

Компания объясняет состав центрального сайта своей стратегией локализации: в первую очередь там представлены модели, выпуск которых полностью налажен на мощностях российских предприятий-партнеров. По данным Auto Mail, J7, JS3 и JS6 ранее импортировались из Китая. Организовывать их сборку в России JAC не планировала. Информацию о машинах на складах конкретных дилеров размещают на их собственных сайтах. Позицию JAC изложили в ответе компании.

Из раздела с ценами исчезли лифтбек JAC J7 и пикап T8. Там же больше нет кроссоверов JS3 и JS6. T8 Pro фактически пришел на смену базовому T8; о возвращении модели в российские продажи заявили 1 октября. Теперь в линейке два пикапа: T8 Pro и T9. Еще одна модель - минивэн RF8. У него есть российская родственная модель Sollers SP7, которую выпускают в Елабуге.

До исключения из каталога J7 предлагался в трех комплектациях. По данным издания «Китайские автомобили», машины 2023 года стоили без учета скидок 2,089-2,244 млн рублей, а автомобили 2024 года - 2,195-2,345 млн рублей. Для JS3 указывались цены 1,834-1,939 млн рублей за версии 2023 года и 1,929-2,029 млн рублей за версии 2024 года. JS6 стоил 2,449-2,854 млн рублей в версиях 2023 года и 2,864-2,964 млн рублей - в версиях 2024 года. На момент сокращения каталога цены T8 Pro, T9 и RF8 не изменились.

Изменение центрального каталога само по себе не означает, что все оставшиеся машины сразу исчезли у дилеров: на их сайтах могут сохраняться карточки снятых с продажи моделей. Наличие конкретного автомобиля, год выпуска и условия сделки необходимо уточнять у продавца. J7, JS3 или JS6 могут продаваться из складских запасов. То же касается прежнего T8: его покупка может быть связана с остатками, а не с новыми поставками по действующей импортной программе.

В другом материале о китайском автопроме рассматривался BYD Yangwang Altior. JAC отдельно подчеркивает: перемены на сайте не меняют обязательств по послепродажному обслуживанию ранее купленных автомобилей.

Действующие гарантийные и сервисные программы сохраняются в полном объеме. Официальные дилеры продолжат техническую поддержку и поставку запчастей для моделей, представленных на российском рынке. Вместе с российскими партнерами JAC намерена наладить выпуск в стране и других своих моделей, учитывая местные условия эксплуатации и спрос покупателей.

Упомянутые марки: JAC
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