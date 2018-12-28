28 декабря 2018, 08:20

JAC откроет в России дилерские центры и привезет еще два кроссовера

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Российский офис JAC поделился планами на следующий год. Компания планирует вдвое расширить модельный ряд легковых автомобилей. Сейчас покупателям доступны кроссоверы S3 и S5. В 2019 году к ним добавятся S4 и S7.
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  JAC откроет в России дилерские центры и привезет еще два кроссовера JAC JAC откроет в России дилерские центры и привезет еще два кроссовера JAC JAC откроет в России дилерские центры и привезет еще два кроссовера JAC JAC откроет в России дилерские центры и привезет еще два кроссовера JAC JAC откроет в России дилерские центры и привезет еще два кроссовера
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Китайская компания JAC возобновила продажи на российском рынке легковых автомобилей. Уже доступны для заказа ...
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В мае 2018 года китайский автопроизводитель JAC возобновил продажи в России легковых автомобилей. Первыми в салонах появились кроссоверы S3 и S5, собранные на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане. До недавнего времени автомобили можно было приобрести только при посредничестве компании «Аллюр Рус». В 2019 году JAC планирует наладить продажи через собственное представительство в России. Уже подписано порядка 12 дилерских соглашений. Шоу-румы JAC должны открыться в семи городах страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Саратове, Челябинске и Екатеринбурге.

Поставки компактного кроссовера JAC S4 наладят прямиком из Китая. Его колесная база равна 2 620 мм, а дорожный просвет – 200 мм. Покупатели могут выбирать между турбомотором объемом 1,5 литра (150 л.с., 210 Нм) и 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 120 л.с. Коробка передач: 6-ступенчатая МКПП или вариатор. На рынке Поднебесной такой кроссовер стоит минимум 680 тысяч рублей (в пересчете по текущему курсу). В России автомобиль окажется существенно дороже и-за отсутствия местной сборки. Поэтому более дорогая версия с турбомотором до нашей страны вряд ли доберется.

Сборку JAC S7 наладят в Казахстане. Сейчас там завершаются пусконаладочные работы. JAC S7 чуть крупнее JAC S4, расстояние между осями у него составляет 2 750 мм. Дорожный просвет равен 204 мм. В моторную гамму входят два бензиновых агрегата: 1,5-литровый (163 л.с., 251 Нм) и 2,0-литровый (177 л.с., 300 Нм). Оба мотора сочетаются с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач или с «механикой» того же диапазона. В Китае цены начинаются от 1,1 млн рублей. В Казахстане кроссовер планируют собирать по полному циклу, а следовательно, цена не должна существенно увеличиться.
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JAC откроет в России дилерские центры и привезет еще два кроссовера
{{material_123395}}В мае 2018 года китайский автопроизводитель JAC возобновил продажи в России легковых автомобилей. Первыми в салонах появились кроссоверы S3 и S5, собранные на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане. До недавнего времени автомобили можно было приобрести только при посредничестве компании «Аллюр Рус». В 2019 году JAC планирует наладить продажи через собственное представительство в России. Уже подписано порядка 12 дилерских соглашений. Шоу-румы JAC должны открыться в семи городах страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Саратове, Челябинске и Екатеринбурге.Поставки компактного кроссовера JAC S4 наладят прямиком из Китая. Его колесная база равна 2 620 мм, а дорожный просвет – 200 мм. Покупатели могут выбирать между турбомотором объемом 1,5 литра (150 л.с., 210 Нм) и 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 120 л.с. Коробка передач: 6-ступенчатая МКПП или вариатор. На рынке Поднебесной такой кроссовер стоит минимум 680 тысяч рублей (в пересчете по текущему курсу). В России автомобиль окажется существенно дороже и-за отсутствия местной сборки. Поэтому более дорогая версия с турбомотором до нашей страны вряд ли доберется.Сборку JAC S7 наладят в Казахстане. Сейчас там завершаются пусконаладочные работы. JAC S7 чуть крупнее JAC S4, расстояние между осями у него составляет 2 750 мм. Дорожный просвет равен 204 мм. В моторную гамму входят два бензиновых агрегата: 1,5-литровый (163 л.с., 251 Нм) и 2,0-литровый (177 л.с., 300 Нм). Оба мотора сочетаются с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач или с «механикой» того же диапазона. В Китае цены начинаются от 1,1 млн рублей. В Казахстане кроссовер планируют собирать по полному циклу, а следовательно, цена не должна существенно увеличиться.
2018-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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