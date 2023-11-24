JAC привез в Россию свой самый дешевый кроссовер – это будущий «Москвич»: сколько он стоит?

Габаритные размеры JAC JS3 : длина – 4 345 мм, ширина – 1 765 мм, высота – 1 640 мм, колесная база – 2 560 мм, дорожный просвет – скромные 155 мм. Передняя подвеска – Макферсон, задняя – полузависимая. Под капотом – безальтернативный «атмосферник» объемом 1,6 литра и мощностью 109 л.с. (150 Нм). Трансмиссия: «механика» или вариатор, привод – только передний. В базовую комплектацию Comfort входят галогеновые фары c функцией Follow me home и светодиодные ДХО, тканевый салон, кондиционер, аудиосистема, две подушки безопасности, круиз-контроль, ESP, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, рейлинги на крыше. Стоит такой автомобиль от 1 799 000 рублей, пишет Motor.ru.

В более продвинутой комплектации Luxury, которая всего на 100 000 рублей дороже в версии с «механикой», у боковых зеркал появляется электропривод складывания, 16-дюймовые колесные диски, обивка сидений эко-кожей. На смену кондиционеру приходит климат-контроль, а аудиосистеме – мультимедиа с 10,25-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Топовая версия с вариатором обойдется в 1 999 000 рублей.

Ближайшим конкурентом JAC JS3 можно считать китайский Livan X3 Pro, который стоит от 1 879 900 рублей без учета скидок по акциям и спецпредложениям. В будущем на базе JAC JS3 может появиться самый младший «Москвич 2».

Упомянутые модели: JAC JS3

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