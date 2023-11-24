JAC привез в Россию свой самый дешевый кроссовер – это будущий «Москвич»: сколько он стоит?
Фото: JAC
В более продвинутой комплектации Luxury, которая всего на 100 000 рублей дороже в версии с «механикой», у боковых зеркал появляется электропривод складывания, 16-дюймовые колесные диски, обивка сидений эко-кожей. На смену кондиционеру приходит климат-контроль, а аудиосистеме – мультимедиа с 10,25-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Топовая версия с вариатором обойдется в 1 999 000 рублей.
Ближайшим конкурентом JAC JS3 можно считать китайский Livan X3 Pro, который стоит от 1 879 900 рублей без учета скидок по акциям и спецпредложениям. В будущем на базе JAC JS3 может появиться самый младший «Москвич 2».
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-
24.11.2023, 10:53
Эксперты развеяли мифы о ремнях безопасности
Среди автолюбителей стойко бытуют несколько заблуждений относительно использования ремней безопасности. Одни думают, что в городе без ремней ездить безопаснее, другие – что задним пассажирам пристегивать не обязательно.Читать далее
-
24.11.2023, 08:00
Китай готов разрабатывать автомобили, которые отвечают потребностям российского рынка
В рамках II Российско-китайского автопромышленного форума посол КНР в России господин Чжан Ханьхуэй заявил, что его страна готова переориентировать автопром на российский рынок и ожидает встречных шагов от России.Читать далее
-
24.11.2023, 07:42
Что произошло за год с «Москвичом»: мощность ниже, цена выше
Серийное производство кроссоверов «Москвич 3» на бывшем столичном заводе Renault торжественно запустили 23 ноября 2022 года. С тех пор цены на автомобиль серьезно выросли, а заявленная мощность двигателя, наоборот, стала меньше.Читать далее
-
24.11.2023, 07:21
Китайцы везут в Россию дешевую замену Toyota Land Cruiser Prado
Китайский автопроизводитель Sinomach, известный в России своими экскаваторами, грейдерами и колесными погрузчиками, планирует освоить сегмент легковых автомобилей. Покупателям предложат два внедорожника, построенных на платформе Nissan.Читать далее
-
24.11.2023, 07:00
Дилеры распродают электрокары с огромными скидками, но спрос все равно падает
Британские автодилеры увеличили скидки на новые электромобили в среднем на 323% в отчаянной попытке повысить продажи на фоне снижения спроса. Электрокары покупают, в основном, юрлица, а не обычные автомобилисты, говорится в новом исследовании. Это 12 моделей, цены на которые розничные продавцы снизили больше всего.Читать далее
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