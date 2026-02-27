JAC RF8 на тесте: главный конкурент корейских минивэнов за 5 миллионов — стоит ли он своих денег

27 февраля 2026, 22:03
Простор, комфорт и выгодная цена: чем JAC RF8 удивляет на российском рынке
В России продают минивэн JAC RF8, который объединил китайскую платформу, немецкую инженерную школу и локальную сборку. Модель выделяется просторным салоном, богатым оснащением и привлекательной ценой, что особенно актуально на фоне роста цен у конкурентов.
Появление JAC RF8 на российском рынке стало значимым событием для покупателей, ищущих современный и просторный минивэн по разумной цене. В условиях, когда выбор семейных автомобилей с тремя рядами сидений невелик, а стоимость машин из Кореи и Японии продолжает расти, новинка от JAC привлекает внимание удачным сочетанием технологичности и локальной сборки.
Внешне RF8 не выглядит громоздким, благодаря вытянутому капоту и сбалансированным пропорциям, однако внутри царит настоящий простор. Шесть взрослых пассажиров размещаются без стеснений, а высокий потолок и ровный пол позволяют свободно перемещаться по салону даже в движении. Сиденья второго и третьего рядов легко регулируются, а при необходимости минивэн трансформируется в грузопассажирский вариант, предлагая уникальную возможность превратить кресла второго ряда в полноценные лежанки.
Салон автомобиля выполнен в светлых тонах с использованием качественного кожзама и мягкого пластика. Лаконичные вставки под металл и оригинальный селектор трансмиссии с «хрустальным» эффектом создают ощущение дорогого интерьера. Пассажиры второго ряда получают кресла с оттоманками, подогревом, вентиляцией и массажем, а в спинках передних сидений предусмотрены удобные столики. Несмотря на мелкие недочеты вроде не самой удобной беспроводной зарядки, общее впечатление от интерьера остается очень положительным.
В основе модели лежит платформа MUSE, разработанная при участии инженеров Volkswagen. Двухлитровый турбомотор в паре с 8-ступенчатым «автоматом» обеспечивает уверенное ускорение даже с полной загрузкой, а на трассе минивэн радует стабильностью и предсказуемым поведением. Низкий центр тяжести и длинная база минимизируют крены в поворотах, а отличная шумоизоляция делает поездки комфортными на любых скоростях, хотя в городских пробках расход топлива может достигать 13 литров.
Сборка JAC RF8 организована в Елабуге, где выпускается и его «близнец» Sollers SP7, однако именно JAC оказался заметно доступнее. В топовой комплектации минивэн оснащен трехзонным климат-контролем, капитанскими креслами, премиальной акустикой и полным набором электронных ассистентов. Цена менее пяти миллионов рублей делает его наиболее привлекательным предложением в классе, особенно с учетом дополнительных скидок для корпоративных клиентов.
JAC RF8 удалось заинтересовать как семьи, так и бизнес, предложив универсальность, современные технологии и доступную стоимость. На фоне ограниченного выбора и постоянного подорожания конкурентов эта модель выглядит особенно актуальной для российского рынка, успешно сочетая в себе практичность, комфорт и выгодную цену.
