Какой пикап взять для суровых условий: капризный JAC T9 или всеядный Huanghai N7 с мотором Mitsubishi

11 августа 2026, 09:34
JAC T9 и Huanghai N7: сравнение пикапов по реальным возможностям и условиям эксплуатации
JAC T9 и Huanghai N7: сравнение пикапов по реальным возможностям и условиям эксплуатации
На российском рынке пикапов конкуренция между JAC T9 и Huanghai N7 выходит на новый уровень. Эксперты разобрали, как различия в конструкции, оснащении и подходе к топливу влияют на выбор автомобиля для города и бездорожья. Почему это важно - в материале.
В условиях растущей конкуренции на рынке пикапов в России, выбор между JAC T9 и Huanghai N7 становится все более актуальным для тех, кто ищет надежный автомобиль для работы и повседневных задач. Оба автомобиля находятся в приемлемом ценовом сегменте, но их конструкция и оснащение рассчитаны на разные условия эксплуатации, что сразу бросается в глаза при первой встрече.
JAC T9 ориентирован на тех, кто ценит динамику и комфорт в городской среде. Здесь установлен современный 2,0-литровый двигатель с алюминиевым блоком и непосредственным впрыском, что обеспечивает хорошую отдачу, но требует качественного топлива. Такой мотор идеально подходит для города, но может быть чувствителен к перепадам качества бензина, что важно учитывать при эксплуатации в регионах.
Huanghai N7, напротив, комплектуется проверенным временем 2,4-литровым мотором Mitsubishi с чугунным блоком и распределенным впрыском. Этот двигатель менее требователен к топливу и допускает установку газового оборудования, что делает его более универсальным для российских условий и дальних поездок. Оба пикапа оснащены 8-ступенчатыми автоматами и полным приводом с подключаемым передним мостом.
Габариты Huanghai N7 заметно превосходят конкурента: длина и колесная база больше примерно на 30 дюймов. Это дает преимущество при перевозке крупногабаритных грузов и обеспечивает более плавный ход даже с пустым кузовом. Ширина между колесными арками у N7 - 122 см, что позволяет перевозить стандартные строительные листы, тогда как у JAC T9 этот показатель составляет 117 см. Длина грузовой платформы у N7 – 174 см, у T9 – 152 см.
При весе свыше 800 кг, подвеска JAC T9 быстро достигает предела, а у N7 остается запас хода рессора. Для бездорожья Huanghai N7 сразу комплектуется шинами класса AT, что делает его более подготовленным к сложным условиям. JAC T9 в бензиновой версии идет с шоссейными покрышками, которые не справляются с грязью и раскисшей дорогой. В то же время, у Т9 есть преимущество – самоблокирующийся задний дифференциал, который может пригодиться на скользящих покрытиях.
Внутри Huanghai N7 предлагает больше места для пассажиров и расширенный набор зимних опций: подогрев руля, лобового стекла и мультимедиа система с русификацией. JAC T9 ограничен подогревом передних сидений. В Т9 установлен электрический усилитель руля, который помогает с маневрированием в городе. На N7 установлен гидроусилитель, который считается более надежным.
Выбор между моделями зависит от приоритетов владельцев. Если важны комфорт и легкость управления в городе, JAC T9 выглядит предпочтительнее. Для тех, кто ищет рабочий инструмент с акцентом на грузоподъемность и выносливость, Huanghai N7 станет более подходящим. Кстати, интерес к практичным и универсальным автомобилям растет не только среди пикапов — например, в сегменте кроссоверов эксперты отмечают схожие тенденции, как видно из обзора на Jetour для города и путешествий
Для российского рынка важны не только технические характеристики, но и доступность сервисного обслуживания, стоимость владения и возможность адаптации к потребностям. Оба пикапа имеют свои сильные стороны: JAC T9 выигрывает в управляемости и оснащении для города, а Huanghai N7 — в грузоподъемности и выносливости на сложных дорогах. При выборе стоит ориентироваться на реальные задачи и условия эксплуатации, а также учитывать особенности региона, где будет использоваться автомобиль.
Похожие материалы ДжАК, Хуангхай, Митсубиси
-
05.08.2026, 06:59
JAC T9 и Huanghai N7: что выбрать - комфорт или грузоподъемность
Два популярных пикапа сравнили по ключевым параметрам. Оценили оснащение и удобство. Разобрали особенности для города и бездорожья. Выбор зависит от ваших задач.Читать далее
-
14.05.2026, 10:31
Владельцы раскрыли 5 нюансов JAC T9, о которых молчат дилеры
Китайский пикап JAC T9 уверенно занимает первое место по продажам в своем сегменте, но владельцы начали делиться неожиданными недостатками. Какие нюансы эксплуатации чаще всего вызывают вопросы, и почему это важно знать перед покупкой - разбираемся на примерах реальных отзывов. Не прошли стороной и вопросы штрафов: сумма может удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
09.04.2026, 19:26
Sollers S9: новая платформа, отдельная линия и ставка на российский рынок
Sollers запускает серийное производство внедорожника S9 на базе ST9, делая акцент на локализации и новых технологиях. Проект обещает изменить сегмент крупных SUV в России и привлечь внимание к отечественным разработкам. Почему это событие может стать ключевым для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
01.04.2026, 14:43
JAC T9 выходит на рынок Беларуси: старт крупноузловой сборки и новые детали
На заводе «Юнисон» в Обчаке стартует крупноузловая сборка пикапа JAC T9 с участием инженеров из Китая. Первая партия - всего 24 машины, но уже сейчас дилеры ждут ажиотажа. Почему это событие может изменить рынок и что получат покупатели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
30.01.2026, 08:13
Новый игрок на рынке: Sollers S9 — внедорожник для России с дизелем и полным приводом
Sollers готовит к выпуску свой первый внедорожник S9, который будет производиться на мощностях УАЗа. Модель получит дизельный мотор, полный привод и две версии салона. Эксперты уже обсуждают перспективы новинки и ее влияние на рынок.Читать далее
-
22.01.2026, 16:34
JAC T9 Urban с новой подвеской Multilink дебютировал в Москве и удивил ценой
В Москве представили JAC T9 Urban с пружинной подвеской Multilink. Новинка получила бензиновый турбомотор и блокировку дифференциала. Цена и комплектации уже известны. Внедорожные возможности обещают удивить.Читать далее
-
13.01.2026, 10:12
JAC T9 Urban: новая подвеска Multilink и комфорт для города и бездорожья
Китайский пикап JAC T9 Urban удивил россиян новой подвеской. Комфорт стал неожиданно высоким. Цена и скидка интригуют. Почему этот пикап обсуждают все - читайте в материале.Читать далее
-
12.12.2025, 14:11
Российский рынок новых пикапов в ноябре рухнул: минус четверть продаж
В ноябре продажи новых пикапов в России резко снизились. Лидеры рынка сменились, а отечественные бренды теряют позиции. Китайские производители укрепляют свои позиции. Что происходит с сегментом — читайте в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 13:18
Sollers выпустит новый рамный внедорожник S9 на базе китайского пикапа
Компания Sollers готовит новую модель. Это будет большой рамный внедорожник. Автомобиль получит дизельный мотор. Его оснастят автоматической коробкой. Продажи стартуют уже скоро. Известны первые подробности о новинке.Читать далее
-
11.08.2026, 06:04
Tenet ворвался в топ-3 рынка: 10 000 авто за год и три новые модели
В 2025 году на российском рынке появился бренд Tenet, который за 12 месяцев выпустил три модели и вошел в тройку самых продаваемых марок. Чем объясняется такой успех и что отличает эти автомобили - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.08.2026, 05:09
Как изменился завод «Кировец» после эпохи К-700: новые модели и рекорды
Завод, где когда-то собирали легендарные К-700, сегодня снова на слуху: предприятие не только выстояло после кризисов, но и обновило линейку техники. Почему это событие влияет на рынок и какие тракторы теперь выпускают - в материале.Читать далее
Похожие материалы ДжАК, Хуангхай, Митсубиси
-
05.08.2026, 06:59
JAC T9 и Huanghai N7: что выбрать - комфорт или грузоподъемность
Два популярных пикапа сравнили по ключевым параметрам. Оценили оснащение и удобство. Разобрали особенности для города и бездорожья. Выбор зависит от ваших задач.Читать далее
-
14.05.2026, 10:31
Владельцы раскрыли 5 нюансов JAC T9, о которых молчат дилеры
Китайский пикап JAC T9 уверенно занимает первое место по продажам в своем сегменте, но владельцы начали делиться неожиданными недостатками. Какие нюансы эксплуатации чаще всего вызывают вопросы, и почему это важно знать перед покупкой - разбираемся на примерах реальных отзывов. Не прошли стороной и вопросы штрафов: сумма может удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
09.04.2026, 19:26
Sollers S9: новая платформа, отдельная линия и ставка на российский рынок
Sollers запускает серийное производство внедорожника S9 на базе ST9, делая акцент на локализации и новых технологиях. Проект обещает изменить сегмент крупных SUV в России и привлечь внимание к отечественным разработкам. Почему это событие может стать ключевым для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
01.04.2026, 14:43
JAC T9 выходит на рынок Беларуси: старт крупноузловой сборки и новые детали
На заводе «Юнисон» в Обчаке стартует крупноузловая сборка пикапа JAC T9 с участием инженеров из Китая. Первая партия - всего 24 машины, но уже сейчас дилеры ждут ажиотажа. Почему это событие может изменить рынок и что получат покупатели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
30.01.2026, 08:13
Новый игрок на рынке: Sollers S9 — внедорожник для России с дизелем и полным приводом
Sollers готовит к выпуску свой первый внедорожник S9, который будет производиться на мощностях УАЗа. Модель получит дизельный мотор, полный привод и две версии салона. Эксперты уже обсуждают перспективы новинки и ее влияние на рынок.Читать далее
-
22.01.2026, 16:34
JAC T9 Urban с новой подвеской Multilink дебютировал в Москве и удивил ценой
В Москве представили JAC T9 Urban с пружинной подвеской Multilink. Новинка получила бензиновый турбомотор и блокировку дифференциала. Цена и комплектации уже известны. Внедорожные возможности обещают удивить.Читать далее
-
13.01.2026, 10:12
JAC T9 Urban: новая подвеска Multilink и комфорт для города и бездорожья
Китайский пикап JAC T9 Urban удивил россиян новой подвеской. Комфорт стал неожиданно высоким. Цена и скидка интригуют. Почему этот пикап обсуждают все - читайте в материале.Читать далее
-
12.12.2025, 14:11
Российский рынок новых пикапов в ноябре рухнул: минус четверть продаж
В ноябре продажи новых пикапов в России резко снизились. Лидеры рынка сменились, а отечественные бренды теряют позиции. Китайские производители укрепляют свои позиции. Что происходит с сегментом — читайте в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 13:18
Sollers выпустит новый рамный внедорожник S9 на базе китайского пикапа
Компания Sollers готовит новую модель. Это будет большой рамный внедорожник. Автомобиль получит дизельный мотор. Его оснастят автоматической коробкой. Продажи стартуют уже скоро. Известны первые подробности о новинке.Читать далее
-
11.08.2026, 06:04
Tenet ворвался в топ-3 рынка: 10 000 авто за год и три новые модели
В 2025 году на российском рынке появился бренд Tenet, который за 12 месяцев выпустил три модели и вошел в тройку самых продаваемых марок. Чем объясняется такой успех и что отличает эти автомобили - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.08.2026, 05:09
Как изменился завод «Кировец» после эпохи К-700: новые модели и рекорды
Завод, где когда-то собирали легендарные К-700, сегодня снова на слуху: предприятие не только выстояло после кризисов, но и обновило линейку техники. Почему это событие влияет на рынок и какие тракторы теперь выпускают - в материале.Читать далее