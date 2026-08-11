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Автор: Мария Степанова

11 августа 2026, 09:34

JAC T9 и Huanghai N7: сравнение пикапов по реальным возможностям и условиям эксплуатации

JAC T9 и Huanghai N7: сравнение пикапов по реальным возможностям и условиям эксплуатации

Какой пикап взять для суровых условий: капризный JAC T9 или всеядный Huanghai N7 с мотором Mitsubishi

JAC T9 и Huanghai N7: сравнение пикапов по реальным возможностям и условиям эксплуатации

На российском рынке пикапов конкуренция между JAC T9 и Huanghai N7 выходит на новый уровень. Эксперты разобрали, как различия в конструкции, оснащении и подходе к топливу влияют на выбор автомобиля для города и бездорожья. Почему это важно - в материале.

На российском рынке пикапов конкуренция между JAC T9 и Huanghai N7 выходит на новый уровень. Эксперты разобрали, как различия в конструкции, оснащении и подходе к топливу влияют на выбор автомобиля для города и бездорожья. Почему это важно - в материале.

В условиях растущей конкуренции на рынке пикапов в России, выбор между JAC T9 и Huanghai N7 становится все более актуальным для тех, кто ищет надежный автомобиль для работы и повседневных задач. Оба автомобиля находятся в приемлемом ценовом сегменте, но их конструкция и оснащение рассчитаны на разные условия эксплуатации, что сразу бросается в глаза при первой встрече.

JAC T9 ориентирован на тех, кто ценит динамику и комфорт в городской среде. Здесь установлен современный 2,0-литровый двигатель с алюминиевым блоком и непосредственным впрыском, что обеспечивает хорошую отдачу, но требует качественного топлива. Такой мотор идеально подходит для города, но может быть чувствителен к перепадам качества бензина, что важно учитывать при эксплуатации в регионах.

Huanghai N7, напротив, комплектуется проверенным временем 2,4-литровым мотором Mitsubishi с чугунным блоком и распределенным впрыском. Этот двигатель менее требователен к топливу и допускает установку газового оборудования, что делает его более универсальным для российских условий и дальних поездок. Оба пикапа оснащены 8-ступенчатыми автоматами и полным приводом с подключаемым передним мостом.

Габариты Huanghai N7 заметно превосходят конкурента: длина и колесная база больше примерно на 30 дюймов. Это дает преимущество при перевозке крупногабаритных грузов и обеспечивает более плавный ход даже с пустым кузовом. Ширина между колесными арками у N7 - 122 см, что позволяет перевозить стандартные строительные листы, тогда как у JAC T9 этот показатель составляет 117 см. Длина грузовой платформы у N7 – 174 см, у T9 – 152 см.

При весе свыше 800 кг, подвеска JAC T9 быстро достигает предела, а у N7 остается запас хода рессора. Для бездорожья Huanghai N7 сразу комплектуется шинами класса AT, что делает его более подготовленным к сложным условиям. JAC T9 в бензиновой версии идет с шоссейными покрышками, которые не справляются с грязью и раскисшей дорогой. В то же время, у Т9 есть преимущество – самоблокирующийся задний дифференциал, который может пригодиться на скользящих покрытиях.

Внутри Huanghai N7 предлагает больше места для пассажиров и расширенный набор зимних опций: подогрев руля, лобового стекла и мультимедиа система с русификацией. JAC T9 ограничен подогревом передних сидений. В Т9 установлен электрический усилитель руля, который помогает с маневрированием в городе. На N7 установлен гидроусилитель, который считается более надежным.

Выбор между моделями зависит от приоритетов владельцев. Если важны комфорт и легкость управления в городе, JAC T9 выглядит предпочтительнее. Для тех, кто ищет рабочий инструмент с акцентом на грузоподъемность и выносливость, Huanghai N7 станет более подходящим. Кстати, интерес к практичным и универсальным автомобилям растет не только среди пикапов — например, в сегменте кроссоверов эксперты отмечают схожие тенденции, как видно из обзора на Jetour для города и путешествий

Для российского рынка важны не только технические характеристики, но и доступность сервисного обслуживания, стоимость владения и возможность адаптации к потребностям. Оба пикапа имеют свои сильные стороны: JAC T9 выигрывает в управляемости и оснащении для города, а Huanghai N7 — в грузоподъемности и выносливости на сложных дорогах. При выборе стоит ориентироваться на реальные задачи и условия эксплуатации, а также учитывать особенности региона, где будет использоваться автомобиль.

Упомянутые модели: JAC T9, Huanghai N7
Упомянутые марки: JAC, Huanghai, Mitsubishi
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