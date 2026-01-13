Пикап с неожиданным уровнем удобства: стоит ли переплачивать за Multilink

13 января 2026, 10:12
JAC T9 Urban: новая подвеска Multilink и комфорт для города и бездорожья
Китайский пикап JAC T9 Urban удивил россиян новой подвеской. Комфорт стал неожиданно высоким. Цена и скидка интригуют. Почему этот пикап обсуждают все - читайте в материале.
JAC официально вывел на российский рынок свежую модификацию пикапа T9 под названием Urban. Как сообщает abiznews, главной особенностью этой версии стала задняя многорычажная подвеска Multilink, которая заметно изменила характер автомобиля. Теперь T9 Urban позиционируется не только как рабочая лошадка, но и как машина для тех, кто ценит комфорт в ежедневных поездках по городу и не боится выехать на сложные трассы.
Производитель сделал ставку на мягкость хода, сравнимую с современными кроссоверами. Это решение явно рассчитано на тех, кто устал от тряски классических пикапов и хочет получить максимум удобства без потери практичности. Инженеры JAC сохранили полный привод с электронной блокировкой, а также внушительную грузоподъемность, что позволяет использовать T9 Urban и для работы, и для путешествий.
Рекомендованная цена новинки составляет 3 689 000 рублей, однако по акции можно получить скидку в 100 000 рублей. Это предложение выглядит заманчиво на фоне конкурентов, особенно если учесть, что в сегменте пикапов подобные подвески встречаются крайне редко. JAC явно рассчитывает привлечь новую аудиторию, которая раньше не рассматривала пикапы из-за их жесткости.
Интересно, что Urban стал уже третьей версией в линейке T9 для России. Это расширяет выбор для покупателей: теперь можно подобрать пикап под свои задачи, будь то тяжелая работа, семейные поездки или активный отдых. Официальный дистрибьютор марки уверен, что такая стратегия поможет удержать лидерство в сегменте.
Внешне Urban почти не отличается от других T9, но внутри разница ощущается сразу. Многорычажная подвеска действительно работает: на плохих дорогах машина не подпрыгивает, а в салоне сохраняется тишина. Водитель и пассажиры получают уровень комфорта, который раньше был недостижим для большинства пикапов на российском рынке.
К слову, JAC - один из крупнейших китайских автопроизводителей, активно развивающийся в России. Компания известна не только коммерческими автомобилями, но и легковыми моделями, а также электрокарами. В последние годы JAC уверенно наращивает долю на рынке, предлагая конкурентоспособные цены и современные технологии. Модель T9 стала для бренда важной вехой, позволив выйти в сегмент среднеразмерных пикапов и составить конкуренцию признанным лидерам.
