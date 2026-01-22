Пружинная революция или маркетинговый ход – что скрывает новый пикап?

22 января 2026, 16:34
JAC T9 Urban с новой подвеской Multilink дебютировал в Москве и удивил ценой
JAC T9 Urban с новой подвеской Multilink дебютировал в Москве и удивил ценой
В Москве представили JAC T9 Urban с пружинной подвеской Multilink. Новинка получила бензиновый турбомотор и блокировку дифференциала. Цена и комплектации уже известны. Внедорожные возможности обещают удивить.
В столице состоялась долгожданная премьера обновленного пикапа JAC T9 Urban, который теперь оснащается многорычажной пружинной подвеской Multilink на задней оси. Презентация прошла в Ледовом дворце «Крылатское», где журналистам впервые показали автомобиль в новом исполнении. Как сообщает Российская Газета, ключевым отличием Urban стала именно подвеска: вместо привычных рессор, которые остаются только в версии Explore, теперь установлены современные пружины. Это решение должно заметно повлиять на комфорт и управляемость, особенно на плохих дорогах и бездорожье.
Под капотом новинки - бензиновый двухлитровый турбомотор, выдающий 224 лошадиные силы и 390 Нм крутящего момента. В паре с ним работает восьмиступенчатый автомат, а полный привод оснащен двухступенчатой раздаткой. Еще одна важная деталь - принудительная блокировка заднего дифференциала, которая, по мнению инженеров, серьезно расширяет внедорожные возможности пикапа. Впрочем, на практике такие решения часто оказываются полезными только в самых сложных условиях, и далеко не все владельцы будут ими пользоваться.
Интересно, что несмотря на смену подвески, снаряженная масса осталась прежней - 2120 килограммов, а грузоподъемность составляет 980 килограммов. По оснащению Urban практически не отличается от Explore: в списке опций - все, что нужно для современного пикапа, включая мультимедийную систему, климат-контроль и набор электронных помощников. Впрочем, поклонники дизеля могут быть разочарованы: для Urban доступен только бензиновый мотор, тогда как Explore можно заказать и с двухлитровым турбодизелем на 163 силы и 410 Нм.
Ценовая политика JAC выглядит довольно любопытно. За Urban с новой подвеской просят 3 689 000 рублей. Для сравнения, бензиновый Explore с рессорами стоит от 3 649 000 рублей, а дизельная версия - 3 749 000 рублей. Разница не слишком велика, но для российского рынка даже такие нюансы могут стать решающими при выборе. Машины уже доступны у дилеров, и первые покупатели смогут оценить, насколько пружинная подвеска действительно меняет характер пикапа.
Стоит отметить, что появление Multilink на пикапе - шаг смелый. В сегменте, где традиционно ценят простоту и надежность, такой ход может вызвать споры. С одной стороны, пружины обещают больший комфорт и лучшую управляемость, с другой - рессоры проверены временем и славятся выносливостью. Как поведет себя новая подвеска на российских дорогах, покажет только время. Но уже сейчас ясно: JAC T9 Urban стал заметным событием для рынка, и конкуренты явно не останутся в стороне.
