Бензин или дизель: какой двигатель JAC T9 выгоднее с учетом реального расхода

14 мая 2026, 10:31
Владельцы раскрыли 5 нюансов JAC T9, о которых молчат дилеры
Владельцы раскрыли 5 нюансов JAC T9, о которых молчат дилеры
Китайский пикап JAC T9 уверенно занимает первое место по продажам в своем сегменте, но владельцы начали делиться неожиданными недостатками. Какие нюансы эксплуатации чаще всего вызывают вопросы, и почему это важно знать перед покупкой - разбираемся на примерах реальных отзывов. Не прошли стороной и вопросы штрафов: сумма может удивить даже опытных водителей.
Пикапы становятся все более востребованными на российском рынке, и JAC T9 - яркий тому пример. Эта модель быстро вышла в лидеры продаж благодаря сочетанию доступной цены, привлекательного дизайна и репутации надежного автомобиля. Однако, как выясняется, даже у самых популярных машин есть свои подводные камни, которые могут повлиять на выбор будущих владельцев.
По информации Lenta.ru, многие автолюбители отмечают, что JAC T9 действительно радует своей выносливостью и внешним видом. Но при детальном знакомстве с отзывами на профильных сайтах становится ясно: эксплуатация пикапа не обходится без нюансов. Например, Леонид, один из владельцев, выделяет крупные габариты машины как главный вызов для городских условий. По его словам, к размерам приходится привыкать, особенно когда речь идет о парковке во дворах или маневрах на тесных стоянках. Кроме того, он обращает внимание на жесткость подвески, которая особенно ощущается, когда кузов пустой - хотя для пикапов это скорее правило, чем исключение.
Другой пользователь, Алексей, жалуется на недостаточную шумоизоляцию колесных арок. По его наблюдениям, при скорости выше 80 км/ч в салоне становится заметно шумнее, чем хотелось бы. Денис, еще один владелец, недоволен качеством звучания штатной аудиосистемы: по его словам, шесть динамиков - это мало для современного автомобиля, особенно если сравнивать с конкурентами, где акустика часто более продвинутая.
Особое мнение высказал автомобилист из Западной Сибири. Он считает, что подвеска у JAC T9 заметно жестче, чем у аналогичных моделей других китайских, российских и японских брендов. Кроме того, его удивил расход топлива - он оказался выше заявленного, что для многих становится неприятным сюрпризом. К тому же, по его словам, свет фар головного света оставляет желать лучшего: в темное время суток освещение дороги посредственное, что может сказаться на безопасности.
Среди других замечаний - история Славы, который за семь месяцев эксплуатации столкнулся с двумя проблемами. Первая - это полосное ограничение, из-за которого сумма штрафов за этот период достигла 131 тысячи рублей. Вторая - повышенный расход топлива, который стабильно превышает 14 литров на 100 км. Несмотря на эти нюансы, сам автомобиль ему в целом нравится, и он отмечает, что плюсы перевешивают минусы.
JAC T9 в России доступен с двумя вариантами двигателей: бензиновым турбомотором объемом 2 литра и мощностью 224 л.с. (от 3,65 млн рублей) и дизельным агрегатом на 163 л.с. того же объема (от 3,75 млн рублей). Оба двигателя работают в паре с восьмиступенчатым автоматом, что делает модель привлекательной для тех, кто ценит комфорт и простоту управления.
Интересно, что ситуация с пикапами на российском рынке меняется довольно быстро. Например, недавно стало известно, что одна из популярных моделей ушла из продажи, и теперь дилеры ищут новые решения для клиентов. Как отмечалось в материале о том, почему Great Wall KingKong Poer исчез из салонов, спрос на такие автомобили напрямую зависит от сочетания цены, надежности и эксплуатационных расходов - и JAC T9 пока удается удерживать баланс между этими параметрами. Подробнее о причинах ухода конкурентов можно узнать в разборе ситуации с исчезновением Great Wall KingKong Poer.
В ближайшее время ожидается появление на рынке нового рамного внедорожника JAC JS9, что может усилить позиции бренда среди любителей практичных и выносливых автомобилей. Пока же JAC T9 продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых пикапов в России, а реальные отзывы владельцев помогают понять, на что стоит обратить внимание при выборе.
Похожие материалы ДжАК
-
09.04.2026, 19:26
Sollers S9: новая платформа, отдельная линия и ставка на российский рынок
Sollers запускает серийное производство внедорожника S9 на базе ST9, делая акцент на локализации и новых технологиях. Проект обещает изменить сегмент крупных SUV в России и привлечь внимание к отечественным разработкам. Почему это событие может стать ключевым для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
01.04.2026, 14:43
JAC T9 выходит на рынок Беларуси: старт крупноузловой сборки и новые детали
На заводе «Юнисон» в Обчаке стартует крупноузловая сборка пикапа JAC T9 с участием инженеров из Китая. Первая партия - всего 24 машины, но уже сейчас дилеры ждут ажиотажа. Почему это событие может изменить рынок и что получат покупатели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
13.02.2026, 09:37
Локализация и новые технологии: Sollers готовит к запуску новый полноразмерный внедорожник S9 на базе ST9
Sollers объявил о запуске серийного производства внедорожника S9, созданного на платформе ST9. Новинка обещает изменить расстановку сил среди полноразмерных SUV и привлечь внимание к отечественным разработкам. Важные детали - в нашем материале.Читать далее
-
30.01.2026, 08:13
Новый игрок на рынке: Sollers S9 — внедорожник для России с дизелем и полным приводом
Sollers готовит к выпуску свой первый внедорожник S9, который будет производиться на мощностях УАЗа. Модель получит дизельный мотор, полный привод и две версии салона. Эксперты уже обсуждают перспективы новинки и ее влияние на рынок.Читать далее
-
28.01.2026, 08:26
Sollers S9: старт производства нового российского внедорожника намечен на осень 2026
В 2026 году Sollers запускает серийное производство нового полноразмерного внедорожника S9 на базе пикапа ST9. Проект реализуется совместно с JAC Group и сулит заметные перемены для отечественного автопрома. Почему это событие может стать поворотным для рынка и какие детали уже известны — разбираемся в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 16:34
JAC T9 Urban с новой подвеской Multilink дебютировал в Москве и удивил ценой
В Москве представили JAC T9 Urban с пружинной подвеской Multilink. Новинка получила бензиновый турбомотор и блокировку дифференциала. Цена и комплектации уже известны. Внедорожные возможности обещают удивить.Читать далее
-
13.01.2026, 10:12
JAC T9 Urban: новая подвеска Multilink и комфорт для города и бездорожья
Китайский пикап JAC T9 Urban удивил россиян новой подвеской. Комфорт стал неожиданно высоким. Цена и скидка интригуют. Почему этот пикап обсуждают все - читайте в материале.Читать далее
-
12.12.2025, 14:11
Российский рынок новых пикапов в ноябре рухнул: минус четверть продаж
В ноябре продажи новых пикапов в России резко снизились. Лидеры рынка сменились, а отечественные бренды теряют позиции. Китайские производители укрепляют свои позиции. Что происходит с сегментом — читайте в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 13:18
Sollers выпустит новый рамный внедорожник S9 на базе китайского пикапа
Компания Sollers готовит новую модель. Это будет большой рамный внедорожник. Автомобиль получит дизельный мотор. Его оснастят автоматической коробкой. Продажи стартуют уже скоро. Известны первые подробности о новинке.Читать далее
-
21.11.2025, 14:41
Продажи новых пикапов в России рухнули: октябрьский спад на 33%
В октябре 2025 года рынок новых пикапов в России резко просел. Китайские марки укрепили позиции. Российские производители теряют лидерство. Интрига сохраняется до конца года.Читать далее
Похожие материалы ДжАК
-
09.04.2026, 19:26
Sollers S9: новая платформа, отдельная линия и ставка на российский рынок
Sollers запускает серийное производство внедорожника S9 на базе ST9, делая акцент на локализации и новых технологиях. Проект обещает изменить сегмент крупных SUV в России и привлечь внимание к отечественным разработкам. Почему это событие может стать ключевым для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
01.04.2026, 14:43
JAC T9 выходит на рынок Беларуси: старт крупноузловой сборки и новые детали
На заводе «Юнисон» в Обчаке стартует крупноузловая сборка пикапа JAC T9 с участием инженеров из Китая. Первая партия - всего 24 машины, но уже сейчас дилеры ждут ажиотажа. Почему это событие может изменить рынок и что получат покупатели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
13.02.2026, 09:37
Локализация и новые технологии: Sollers готовит к запуску новый полноразмерный внедорожник S9 на базе ST9
Sollers объявил о запуске серийного производства внедорожника S9, созданного на платформе ST9. Новинка обещает изменить расстановку сил среди полноразмерных SUV и привлечь внимание к отечественным разработкам. Важные детали - в нашем материале.Читать далее
-
30.01.2026, 08:13
Новый игрок на рынке: Sollers S9 — внедорожник для России с дизелем и полным приводом
Sollers готовит к выпуску свой первый внедорожник S9, который будет производиться на мощностях УАЗа. Модель получит дизельный мотор, полный привод и две версии салона. Эксперты уже обсуждают перспективы новинки и ее влияние на рынок.Читать далее
-
28.01.2026, 08:26
Sollers S9: старт производства нового российского внедорожника намечен на осень 2026
В 2026 году Sollers запускает серийное производство нового полноразмерного внедорожника S9 на базе пикапа ST9. Проект реализуется совместно с JAC Group и сулит заметные перемены для отечественного автопрома. Почему это событие может стать поворотным для рынка и какие детали уже известны — разбираемся в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 16:34
JAC T9 Urban с новой подвеской Multilink дебютировал в Москве и удивил ценой
В Москве представили JAC T9 Urban с пружинной подвеской Multilink. Новинка получила бензиновый турбомотор и блокировку дифференциала. Цена и комплектации уже известны. Внедорожные возможности обещают удивить.Читать далее
-
13.01.2026, 10:12
JAC T9 Urban: новая подвеска Multilink и комфорт для города и бездорожья
Китайский пикап JAC T9 Urban удивил россиян новой подвеской. Комфорт стал неожиданно высоким. Цена и скидка интригуют. Почему этот пикап обсуждают все - читайте в материале.Читать далее
-
12.12.2025, 14:11
Российский рынок новых пикапов в ноябре рухнул: минус четверть продаж
В ноябре продажи новых пикапов в России резко снизились. Лидеры рынка сменились, а отечественные бренды теряют позиции. Китайские производители укрепляют свои позиции. Что происходит с сегментом — читайте в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 13:18
Sollers выпустит новый рамный внедорожник S9 на базе китайского пикапа
Компания Sollers готовит новую модель. Это будет большой рамный внедорожник. Автомобиль получит дизельный мотор. Его оснастят автоматической коробкой. Продажи стартуют уже скоро. Известны первые подробности о новинке.Читать далее
-
21.11.2025, 14:41
Продажи новых пикапов в России рухнули: октябрьский спад на 33%
В октябре 2025 года рынок новых пикапов в России резко просел. Китайские марки укрепили позиции. Российские производители теряют лидерство. Интрига сохраняется до конца года.Читать далее