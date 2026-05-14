Бензин или дизель: какой двигатель JAC T9 выгоднее с учетом реального расхода

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

14 мая 2026, 10:31

Китайский пикап JAC T9 уверенно занимает первое место по продажам в своем сегменте, но владельцы начали делиться неожиданными недостатками. Какие нюансы эксплуатации чаще всего вызывают вопросы, и почему это важно знать перед покупкой - разбираемся на примерах реальных отзывов. Не прошли стороной и вопросы штрафов: сумма может удивить даже опытных водителей.

Пикапы становятся все более востребованными на российском рынке, и JAC T9 - яркий тому пример. Эта модель быстро вышла в лидеры продаж благодаря сочетанию доступной цены, привлекательного дизайна и репутации надежного автомобиля. Однако, как выясняется, даже у самых популярных машин есть свои подводные камни, которые могут повлиять на выбор будущих владельцев.

По информации Lenta.ru, многие автолюбители отмечают, что JAC T9 действительно радует своей выносливостью и внешним видом. Но при детальном знакомстве с отзывами на профильных сайтах становится ясно: эксплуатация пикапа не обходится без нюансов. Например, Леонид, один из владельцев, выделяет крупные габариты машины как главный вызов для городских условий. По его словам, к размерам приходится привыкать, особенно когда речь идет о парковке во дворах или маневрах на тесных стоянках. Кроме того, он обращает внимание на жесткость подвески, которая особенно ощущается, когда кузов пустой - хотя для пикапов это скорее правило, чем исключение.

Другой пользователь, Алексей, жалуется на недостаточную шумоизоляцию колесных арок. По его наблюдениям, при скорости выше 80 км/ч в салоне становится заметно шумнее, чем хотелось бы. Денис, еще один владелец, недоволен качеством звучания штатной аудиосистемы: по его словам, шесть динамиков - это мало для современного автомобиля, особенно если сравнивать с конкурентами, где акустика часто более продвинутая.

Особое мнение высказал автомобилист из Западной Сибири. Он считает, что подвеска у JAC T9 заметно жестче, чем у аналогичных моделей других китайских, российских и японских брендов. Кроме того, его удивил расход топлива - он оказался выше заявленного, что для многих становится неприятным сюрпризом. К тому же, по его словам, свет фар головного света оставляет желать лучшего: в темное время суток освещение дороги посредственное, что может сказаться на безопасности.

Среди других замечаний - история Славы, который за семь месяцев эксплуатации столкнулся с двумя проблемами. Первая - это полосное ограничение, из-за которого сумма штрафов за этот период достигла 131 тысячи рублей. Вторая - повышенный расход топлива, который стабильно превышает 14 литров на 100 км. Несмотря на эти нюансы, сам автомобиль ему в целом нравится, и он отмечает, что плюсы перевешивают минусы.

JAC T9 в России доступен с двумя вариантами двигателей: бензиновым турбомотором объемом 2 литра и мощностью 224 л.с. (от 3,65 млн рублей) и дизельным агрегатом на 163 л.с. того же объема (от 3,75 млн рублей). Оба двигателя работают в паре с восьмиступенчатым автоматом, что делает модель привлекательной для тех, кто ценит комфорт и простоту управления.

Интересно, что ситуация с пикапами на российском рынке меняется довольно быстро. Например, недавно стало известно, что одна из популярных моделей ушла из продажи, и теперь дилеры ищут новые решения для клиентов. Как отмечалось в материале о том, почему Great Wall KingKong Poer исчез из салонов, спрос на такие автомобили напрямую зависит от сочетания цены, надежности и эксплуатационных расходов - и JAC T9 пока удается удерживать баланс между этими параметрами. Подробнее о причинах ухода конкурентов можно узнать в разборе ситуации с исчезновением Great Wall KingKong Poer.

В ближайшее время ожидается появление на рынке нового рамного внедорожника JAC JS9, что может усилить позиции бренда среди любителей практичных и выносливых автомобилей. Пока же JAC T9 продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых пикапов в России, а реальные отзывы владельцев помогают понять, на что стоит обратить внимание при выборе.

