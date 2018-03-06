6 марта 2018, 09:10

JAC в три раза увеличила продажи в России

Официальный дистрибьютор грузовых автомобилей JAC в России компания «Джак Автомобиль» подвела итоги 2017 года и рассказала о планах на будущее. За 2017 году объем продаж вырос в 3 раза. В нынешнем году планируется продать еще вдвое больше автомобилей.
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JAC в три раза увеличила продажи в России JAC
По итогам 2017 года российские дилеры JAC Motors реализовали 227 грузовых автомобилей. Это в 3 раза больше, чем годом ранее. Наиболее востребованной в нашей стране оказалась модель JAC N-75 – было продано 98 грузовиков. На втором месте – N-120 (68 экземпляров) и N-56 (61 экземпляр). Чаще всего покупатели отдавали предпочтение грузовикам с надстройкой типа «изотермический фургон», далее следует рефрижератор и на третьем месте бортовая платформа. Лучшим дилером была признана «КомАвто», которая реализовала 62 грузовика JAC.

Компания JAC Motors постоянно совершенствует свои грузовики, прислушиваясь к отзывам потребителей и рекомендациям сервисных партнеров. Причем изменения касаются не только сугубо технических параметров автомобилей, но и комфорта самого водителя. Компания пошла навстречу российским клиентам и увеличила срок заводской гарантии до 3 лет или 200 000 км пробега. В соответствии с новыми требованиями законодательства все грузовики JAC оснастили системой ЭРА ГЛОНАСС. Кроме того, изменения коснулись интерьера и экстерьера, топливной, тормозной и других систем.

Теперь мощность китайского завода JAC Motors в г.Анхой составляет до 300 000 грузовиков в год. Одновременно началась сборка на предприятии «СарыаркаАвтоПром» в Костанае (Казахстан). Это позволит сократить сроки поставки техники покупателям с 3 недель до одной.

В нынешнем году компания JAC Motors планирует реализовать в России не менее 500 грузовиков, открыть фирменный розничный магазин запчастей, специализированный сервисный центр и 7 региональных складов в крупнейших российских городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Красноярске, Челябинске, Воронеже, Краснодаре и Симферополе. На казахстанском предприятии компания собирается наладить крупноузловую сборку коммерческих автомобилей и тяжелой техники и выпустить до конца года не менее 300 единиц грузовых шасси JAC N-серии. Также в планах JAC Motors сертифицировать для продажи в России модели JAC N-35 и пикапа JAC Т6 и расширить модельный ряд для проведения тест-драйвов.
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| Кому: Иван Литература встречается, и то в небольшом разнообразии, в основном на китайском. Понемногу все переводится и нашими, но это надо искать, и ждать. Машина продается в основном на китайском рынке, ну и на наши поставляется, правда в небольших количествах. В моем городе, к примеру, такого авто ...
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JAC в три раза увеличила продажи в России
По итогам 2017 года российские дилеры JAC Motors реализовали 227 грузовых автомобилей. Это в 3 раза больше, чем годом ранее. Наиболее востребованной в нашей стране оказалась модель JAC N-75 – было продано 98 грузовиков. На втором месте – N-120 (68 экземпляров) и N-56 (61 экземпляр). Чаще всего покупатели отдавали предпочтение грузовикам с надстройкой типа «изотермический фургон», далее следует рефрижератор и на третьем месте бортовая платформа. Лучшим дилером была признана «КомАвто», которая реализовала 62 грузовика JAC.Компания JAC Motors постоянно совершенствует свои грузовики, прислушиваясь к отзывам потребителей и рекомендациям сервисных партнеров. Причем изменения касаются не только сугубо технических параметров автомобилей, но и комфорта самого водителя. Компания пошла навстречу российским клиентам и увеличила срок заводской гарантии до 3 лет или 200 000 км пробега. В соответствии с новыми требованиями законодательства все грузовики JAC оснастили системой ЭРА ГЛОНАСС. Кроме того, изменения коснулись интерьера и экстерьера, топливной, тормозной и других систем.Теперь мощность китайского завода JAC Motors в г.Анхой составляет до 300 000 грузовиков в год. Одновременно началась сборка на предприятии «СарыаркаАвтоПром» в Костанае (Казахстан). Это позволит сократить сроки поставки техники покупателям с 3 недель до одной.В нынешнем году компания JAC Motors планирует реализовать в России не менее 500 грузовиков, открыть фирменный розничный магазин запчастей, специализированный сервисный центр и 7 региональных складов в крупнейших российских городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Красноярске, Челябинске, Воронеже, Краснодаре и Симферополе. На казахстанском предприятии компания собирается наладить крупноузловую сборку коммерческих автомобилей и тяжелой техники и выпустить до конца года не менее 300 единиц грузовых шасси JAC N-серии. Также в планах JAC Motors сертифицировать для продажи в России модели JAC N-35 и пикапа JAC Т6 и расширить модельный ряд для проведения тест-драйвов.
2018-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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