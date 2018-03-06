6 марта 2018, 09:10
JAC в три раза увеличила продажи в России
Официальный дистрибьютор грузовых автомобилей JAC в России компания «Джак Автомобиль» подвела итоги 2017 года и рассказала о планах на будущее. За 2017 году объем продаж вырос в 3 раза. В нынешнем году планируется продать еще вдвое больше автомобилей.
По итогам 2017 года российские дилеры JAC Motors реализовали 227 грузовых автомобилей. Это в 3 раза больше, чем годом ранее. Наиболее востребованной в нашей стране оказалась модель JAC N-75 – было продано 98 грузовиков. На втором месте – N-120 (68 экземпляров) и N-56 (61 экземпляр). Чаще всего покупатели отдавали предпочтение грузовикам с надстройкой типа «изотермический фургон», далее следует рефрижератор и на третьем месте бортовая платформа. Лучшим дилером была признана «КомАвто», которая реализовала 62 грузовика JAC.
Компания JAC Motors постоянно совершенствует свои грузовики, прислушиваясь к отзывам потребителей и рекомендациям сервисных партнеров. Причем изменения касаются не только сугубо технических параметров автомобилей, но и комфорта самого водителя. Компания пошла навстречу российским клиентам и увеличила срок заводской гарантии до 3 лет или 200 000 км пробега. В соответствии с новыми требованиями законодательства все грузовики JAC оснастили системой ЭРА ГЛОНАСС. Кроме того, изменения коснулись интерьера и экстерьера, топливной, тормозной и других систем.
Теперь мощность китайского завода JAC Motors в г.Анхой составляет до 300 000 грузовиков в год. Одновременно началась сборка на предприятии «СарыаркаАвтоПром» в Костанае (Казахстан). Это позволит сократить сроки поставки техники покупателям с 3 недель до одной.
В нынешнем году компания JAC Motors планирует реализовать в России не менее 500 грузовиков, открыть фирменный розничный магазин запчастей, специализированный сервисный центр и 7 региональных складов в крупнейших российских городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Красноярске, Челябинске, Воронеже, Краснодаре и Симферополе. На казахстанском предприятии компания собирается наладить крупноузловую сборку коммерческих автомобилей и тяжелой техники и выпустить до конца года не менее 300 единиц грузовых шасси JAC N-серии. Также в планах JAC Motors сертифицировать для продажи в России модели JAC N-35 и пикапа JAC Т6 и расширить модельный ряд для проведения тест-драйвов.
Читайте по теме
Чем живет, чем дышит авторынок Казахстана?
23.02.2016, 09:52
JAC Motors презентовал в Петербурге новый грузовик N-серии
28.07.2014, 13:52
JAC Motors атакует с регионов
23.03.2014, 21:18
Читайте по теме
Чем живет, чем дышит авторынок Казахстана?
23.02.2016, 09:52
JAC Motors презентовал в Петербурге новый грузовик N-серии
28.07.2014, 13:52
JAC Motors атакует с регионов
23.03.2014, 21:18
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: Иван Литература встречается, и то в небольшом разнообразии, в основном на китайском. Понемногу все переводится и нашими, но это надо искать, и ждать. Машина продается в основном на китайском рынке, ну и на наши поставляется, правда в небольших количествах. В моем городе, к примеру, такого авто ...
Как найти приципиалную схему для Хьюндай Санта Фе 2002 с двигателем 2.0 DOHC AT бензиновый.
машина так себе. наездил 6000 км руль на грунтовки сильно бьет причину все ищут не могут найти. взади тоже стуки
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное