Как изменились автосалоны марки JAC в России после крупного ребрендинга?

JAC завершил начальную часть обновления дилерской сети в России. Работы в оставшихся автоцентрах дистрибьютор продолжает вместе с партнерами, а полный переход на новые стандарты запланирован на 2027 год. Проект предусматривает три формата салонов.

JAC завершил начальную часть обновления дилерской сети в России. Работы в оставшихся автоцентрах дистрибьютор продолжает вместе с партнерами, а полный переход на новые стандарты запланирован на 2027 год. Проект предусматривает три формата салонов.

Новые архитектурные стандарты JAC утвердили в 2024 году. Автоцентрам присвоили форматы Standard и Advanced; третий получил название Flagship. При распределении учитывали площадь и концепцию площадок. Стандарты разработали для дилерских центров и клиентского опыта, а не для изменения характеристик автомобилей.

Теперь компания «Джак Автомобиль» завершила первый этап ребрендинга дилерской сети в России. Согласование и реализация проектов на остальных площадках продолжаются вместе с партнерами во всех регионах присутствия марки. Полностью обновить сеть JAC планирует к 2027 году, сообщает российское представительство JAC.

Директор по развитию дилерской сети JAC в России Павел Бурлов назвал дилерский центр лицом бренда и связал новые стандарты с комфортом посетителей. По его словам, над решениями работали специалисты разных профилей: в их числе архитекторы и дизайнеры, к проекту подключились и маркетологи. Однако учитывали разные цели визита клиентов.

Среди недавно обновленных площадок названы автоцентры в Москве и Волгограде. В этот перечень вошла и Самара. В дилерской инфраструктуре других марок появляются специализированные форматы, например, центр Geely для электромобилей.

В перечне моделей JAC из сообщения названы пикапы T9 и T8 Pro. Кроме них, упомянут семиместный минивэн RF8. Бренд планирует расширять линейку доступных в России автомобилей и намерен полностью завершить ребрендинг дилерской сети в 2027 году.