27 ноября 2026, 15:09
Как изменились автосалоны марки JAC в России после крупного ребрендинга?
Как изменились автосалоны марки JAC в России после крупного ребрендинга?
JAC завершил начальную часть обновления дилерской сети в России. Работы в оставшихся автоцентрах дистрибьютор продолжает вместе с партнерами, а полный переход на новые стандарты запланирован на 2027 год. Проект предусматривает три формата салонов.
Новые архитектурные стандарты JAC утвердили в 2024 году. Автоцентрам присвоили форматы Standard и Advanced; третий получил название Flagship. При распределении учитывали площадь и концепцию площадок. Стандарты разработали для дилерских центров и клиентского опыта, а не для изменения характеристик автомобилей.
Теперь компания «Джак Автомобиль» завершила первый этап ребрендинга дилерской сети в России. Согласование и реализация проектов на остальных площадках продолжаются вместе с партнерами во всех регионах присутствия марки. Полностью обновить сеть JAC планирует к 2027 году, сообщает российское представительство JAC.
Директор по развитию дилерской сети JAC в России Павел Бурлов назвал дилерский центр лицом бренда и связал новые стандарты с комфортом посетителей. По его словам, над решениями работали специалисты разных профилей: в их числе архитекторы и дизайнеры, к проекту подключились и маркетологи. Однако учитывали разные цели визита клиентов.
Среди недавно обновленных площадок названы автоцентры в Москве и Волгограде. В этот перечень вошла и Самара. В дилерской инфраструктуре других марок появляются специализированные форматы, например, центр Geely для электромобилей.
В перечне моделей JAC из сообщения названы пикапы T9 и T8 Pro. Кроме них, упомянут семиместный минивэн RF8. Бренд планирует расширять линейку доступных в России автомобилей и намерен полностью завершить ребрендинг дилерской сети в 2027 году.
Похожие материалы ДжАК
-
28.11.2026, 14:20
Hakea: новый взгляд на компактные дома на колесах для путешествий
Маленькие дома на колесах становятся все популярнее. Они обещают свободу и близость к природе. Hakea предлагает свежий подход к мобильному жилью. Чем он отличается от других — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2026, 08:33
Необычный проект на базе Buell S1: как стандартный мотоцикл превратился в уникальный кастом
Buell S1 White Lightning давно привлекает внимание энтузиастов нестандартными решениями. Сегодня этот мотоцикл вновь оказался в центре внимания благодаря необычной доработке, которая изменила его до неузнаваемости. Разбираемся, что делает такие проекты актуальными именно сейчас.Читать далее
-
27.11.2026, 22:34
Самый дешевый электровелосипед с полным приводом и толстыми шинами: что скрывает Aipas M2 Pro Xterrain
Aipas M2 Pro Xterrain — один из самых доступных электровелосипедов с полным приводом и толстыми шинами на рынке. За 950 долларов вы получаете мощный мотор, внушительную грузоподъемность и необычный дизайн. Но стоит ли экономить на безопасности и качестве? Разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.11.2026, 20:14
С виду маленький, а внутри — все для жизни: Berra Tiny House развенчивает мифы о компактном жилье
С виду маленький, а внутри — целый дом. Berra Tiny House показывает, что компактное жилье может быть полноценным: гостиная, кухня, спальня и ванная на небольшой площади — без компромиссов с комфортом. Читать далее
-
27.11.2026, 19:32
Юбилей Honda SH125i: скутер в мраморе и концепт Marmo с уникальным дизайном
Honda отметила 25-летие SH125i необычно: итальянский скульптор создал мраморную копию скутера, а инженеры разработали концепт Marmo с корпусом из переработанного акрила. Почему эти проекты важны для рынка и что они могут означать для будущего модели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.11.2026, 16:56
Какие умные функции и сервисы «Сбера» появятся в машинах «Москвич»?
Голосовые помощники для автомобилистов в перспективе смогут сами обращаться к сервисам, а продукты банка могут появиться в цифровых решениях завода. «Сбер» и «Москвич» заключили трехлетнее соглашение, которое затронет дилерские процессы и продажи. Практическая ценность партнерства будет зависеть от того, какие функции получат водители.Читать далее
-
27.11.2026, 14:52
Что скрывают автопроизводители за красивыми цифрами гарантии и ресурса?
Гарантия и срок службы автомобиля показывают разные вещи. Chery указывает семь лет службы или 200 000 километров. У Geely Emgrand гарантия действует пять лет и 150 000 километров. Для Haval заявлены шесть лет службы и два года поддержки.Читать далее
-
27.11.2026, 14:18
Какие машины штампуют в Казахстане быстрее всего, пока рынок бьет рекорды?
Казахстанские заводы выпустили 166 590 единиц автотехники за январь-октябрь. Chevrolet Cobalt занял первое место среди моделей. Его результат составил 31 629 машин. Выпуск легковых автомобилей вырос на 38,7%.Читать далее
-
27.11.2026, 13:27
Почему китайский рамник BAW 212 T10 на родине оказался вдвое дешевле?
В Китае начались продажи трехдверного BAW 212 T10 с жесткой съемной крышей. Бензиновая версия стоит от 179,9 тысячи юаней, а дизельная - от 189,9 тысячи. Для российских покупателей важна и разница с ориентиром дилеров.Читать далее
-
27.11.2026, 13:13
Чем удивляет крошечный Smart в спортивной версии от Brabus?
В базе китайского MIIT появились фотографии и характеристики Brabus Smart #2. Электромотор развивает 122 л.с. против 82 у стандартной версии. Черный кузов получил красные акценты, а хэтчбек дополнили спортивным обвесом; он стал немного длиннее.Читать далее
Похожие материалы ДжАК
-
28.11.2026, 14:20
Hakea: новый взгляд на компактные дома на колесах для путешествий
Маленькие дома на колесах становятся все популярнее. Они обещают свободу и близость к природе. Hakea предлагает свежий подход к мобильному жилью. Чем он отличается от других — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2026, 08:33
Необычный проект на базе Buell S1: как стандартный мотоцикл превратился в уникальный кастом
Buell S1 White Lightning давно привлекает внимание энтузиастов нестандартными решениями. Сегодня этот мотоцикл вновь оказался в центре внимания благодаря необычной доработке, которая изменила его до неузнаваемости. Разбираемся, что делает такие проекты актуальными именно сейчас.Читать далее
-
27.11.2026, 22:34
Самый дешевый электровелосипед с полным приводом и толстыми шинами: что скрывает Aipas M2 Pro Xterrain
Aipas M2 Pro Xterrain — один из самых доступных электровелосипедов с полным приводом и толстыми шинами на рынке. За 950 долларов вы получаете мощный мотор, внушительную грузоподъемность и необычный дизайн. Но стоит ли экономить на безопасности и качестве? Разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.11.2026, 20:14
С виду маленький, а внутри — все для жизни: Berra Tiny House развенчивает мифы о компактном жилье
С виду маленький, а внутри — целый дом. Berra Tiny House показывает, что компактное жилье может быть полноценным: гостиная, кухня, спальня и ванная на небольшой площади — без компромиссов с комфортом. Читать далее
-
27.11.2026, 19:32
Юбилей Honda SH125i: скутер в мраморе и концепт Marmo с уникальным дизайном
Honda отметила 25-летие SH125i необычно: итальянский скульптор создал мраморную копию скутера, а инженеры разработали концепт Marmo с корпусом из переработанного акрила. Почему эти проекты важны для рынка и что они могут означать для будущего модели - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.11.2026, 16:56
Какие умные функции и сервисы «Сбера» появятся в машинах «Москвич»?
Голосовые помощники для автомобилистов в перспективе смогут сами обращаться к сервисам, а продукты банка могут появиться в цифровых решениях завода. «Сбер» и «Москвич» заключили трехлетнее соглашение, которое затронет дилерские процессы и продажи. Практическая ценность партнерства будет зависеть от того, какие функции получат водители.Читать далее
-
27.11.2026, 14:52
Что скрывают автопроизводители за красивыми цифрами гарантии и ресурса?
Гарантия и срок службы автомобиля показывают разные вещи. Chery указывает семь лет службы или 200 000 километров. У Geely Emgrand гарантия действует пять лет и 150 000 километров. Для Haval заявлены шесть лет службы и два года поддержки.Читать далее
-
27.11.2026, 14:18
Какие машины штампуют в Казахстане быстрее всего, пока рынок бьет рекорды?
Казахстанские заводы выпустили 166 590 единиц автотехники за январь-октябрь. Chevrolet Cobalt занял первое место среди моделей. Его результат составил 31 629 машин. Выпуск легковых автомобилей вырос на 38,7%.Читать далее
-
27.11.2026, 13:27
Почему китайский рамник BAW 212 T10 на родине оказался вдвое дешевле?
В Китае начались продажи трехдверного BAW 212 T10 с жесткой съемной крышей. Бензиновая версия стоит от 179,9 тысячи юаней, а дизельная - от 189,9 тысячи. Для российских покупателей важна и разница с ориентиром дилеров.Читать далее
-
27.11.2026, 13:13
Чем удивляет крошечный Smart в спортивной версии от Brabus?
В базе китайского MIIT появились фотографии и характеристики Brabus Smart #2. Электромотор развивает 122 л.с. против 82 у стандартной версии. Черный кузов получил красные акценты, а хэтчбек дополнили спортивным обвесом; он стал немного длиннее.Читать далее