Секретный тест подтвердил готовность Jackal к боевому применению - скорость, автономность, универсальность

5 июня 2026, 14:14
Jackal: новый турбореактивный ракетный комплекс прошел ключевые испытания
Jackal: новый турбореактивный ракетный комплекс прошел ключевые испытания
Американская компания Northrop Grumman завершила важнейшие летные испытания турбореактивной ракеты Jackal. Это событие может изменить подход к высокоточным ударам на дальних дистанциях и повысить эффективность современных вооружений.
Американский оборонный гигант Northrop Grumman сообщил о завершении одного из наиболее важных этапов испытаний своей новейшей турбореактивной ракеты «Шакал». Этот проект привлек внимание международных экспертов еще в 2022 году, когда он был впервые представлен на выставке SOFIC во Флориде. Тогда «Шакал» позиционировался как промежуточное звено между известными дронами-камикадзе Switchblade 300 и 600, но теперь система имеет куда более широкие возможности.
Проведённый тест стал ключевым для проверки подлинности основных систем ракеты. Northrop Grumman не раскрывает все детали, но отмечает, что испытания подтвердили надёжный запуск турбореактивного двигателя, работу автономной навигации по точкам маршрута и стабильную тягу. В ходе теста «Шакал» показал быструю автоматическую реакцию при запуске, точное управление автопилотом и возможность маневрирования на высокой скорости.
«Шакал» научился развивать скорость до 600 км/ч и поражать цели на расстоянии до 100 км при запуске с земли и до 125 км при запуске с воздуха. Благодаря алгоритмам искусственного интеллекта ракета может самостоятельно находить и поражать цели даже без прямой видимости, а также работать в условиях радиоэлектронного противодействия и без GPS. Время полёта на максимальную дальность — всего 10 минут, при этом траектория может быть изменена уже после запуска.
Конструкция «Шакала» универсальна: ракета может нести как боевые, так и небоевые полезные нагрузки — например, для разведки, наблюдения или радиоэлектронной борьбы. Максимальный вес полезной нагрузки — 4,5 кг. Запуск возможен с воздуха, земли и моря. При атаке с лёгких тактических машин «Шакал» можно применять залпом до 8 единиц одновременно, что создаёт новые сценарии для быстрого реагирования.
Хотя компания Northrop Grumman не называет точных сроков начала эксплуатации «Шакала», эксперты отмечают, что успешные испытания могут привести к скорому появлению этой системы вооружений. Для сравнения: Switchblade 600 уступает «Шакалу» по скорости и дальности, а универсальность нового комплекса позволяет использовать его не только для ударных задач, но и для разведки или подавления связи. Важно, что подобные технологии могут быть востребованы и в России — там растёт интерес к многофункциональным беспилотным системам для армии и спецслужб. В целом, появление «Шакала» знаменует собой новый этап развития высокоточного оружия — с акцентом на автономность, гибкость и адаптацию к условиям современного боя.
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