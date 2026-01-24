От 2,95 млн рублей: мало кто знает, что новый Jaecoo EJ6 уже доступен у дилеров — особенности и нюансы покупки

Jaecoo EJ6 выходит на российский рынок: электрокроссовер с характером

В России стартовали продажи кроссовера Jaecoo EJ6 с двухмоторным электроприводом и запасом хода до 501 км. Модель уже можно найти у частных дилеров по цене от 2,95 млн рублей. Разбираемся, чем выделяется новинка и на что обратить внимание при покупке.

На российском автомобильном рынке появился новый игрок - кроссовер Jaecoo EJ6, который уже доступен у дилеров. Эта модель, известная в Китае под названием iCar 03, привлекает внимание не только своим брутальным внешним видом, но и техническими характеристиками, которые редко встречаются в этом ценовом сегменте.

Jaecoo EJ6 - это электрокроссовер с двухмоторной силовой установкой, выдающей 279 лошадиных сил и 385 Нм крутящего момента. Такой набор позволяет автомобилю уверенно чувствовать себя как в стандартных условиях, так и на трассе. Запас хода, в зависимости от емкости аккумулятора, составляет от 472 до 501 километра, что делает модель конкурентоспособной даже на фоне более дорогих электромобилей.

В России Jaecoo EJ6 продается в версии 2024 года выпуска. Несмотря на то, что официальные продажи Chery iCaur ожидаются только в 2026 году, частные дилеры уже наладили поставки этих кроссоверов в страны Юго-Восточной Азии, где модель поддерживается стабильным спросом. Интересно, что в китайском бренде iCar пишется без буквы «u», сам автомобиль позиционируется как универсальное решение для тех, кто ценит практичность и современный дизайн.

Стоимость Jaecoo EJ6 в России стартует с отметки 3 250 000 рублей, однако при использовании различных скидок и акций цену можно снизить до 2 950 000 рублей. При этом, как отмечают дилеры, разница в комплектации практически не влияет на итоговую стоимость – основной акцент сделан на технической начинке и уровне оснащения.

Внешне Jaecoo EJ6 выделяется строгими линиями и квадратными формами кузова, что придает ему особую харизму. Такой дизайн тщательно рассчитан на аудиторию, предпочитающую автомобили с выраженным характером. Внутри кроссовер предлагает современный интерьер с цифровой приборной панелью, мультимедийной системой и широким набором опций для комфорта водителя и пассажиров.

Появление Jaecoo EJ6 на российском рынке – это не только расширение выбора для покупателей, но и сигнал о том, что сегмент электрокроссоверов становится все более доступным. В ближайшие годы ожидается выход новых моделей от Chery и других производителей, которые могут серьезно изменить расстановку сил в этом классе.

Пока же Jaecoo EJ6 остается одним из самых доступных электрокроссоверов с выгодным сочетанием цены, скорости и запаса хода, который реально возможен в России уже сейчас. Для тех, кто ищет современный и технологичный автомобиль с ярким внешним видом, этот вариант обязательно заслуживает внимания.