JAECOO J6: чем удивит свежий кроссовер и почему его ждут даже владельцы собак?

28 ноября 2025, 11:28
JAECOO готовит к выходу в России новый кроссовер J6 на базе J5
JAECOO готовит к выходу в России новый кроссовер J6 на базе J5
JAECOO анонсировал появление J6 в России. Подробности о новинке держат в секрете. Ожидается интересная комбинация технологий и дизайна. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить детали.
Китайский автопроизводитель JAECOO решил не останавливаться на достигнутом и уже в ближайшее время представит на российском рынке совершенно новую модель – кроссовер J6. По информации Автостат, этот автомобиль станет логичным продолжением развития бренда и займет свое место между уже известными моделями J5 и J7.
J6 построен на платформе глобального J5, но получил собственный характер и ряд отличительных особенностей. Такой подход позволяет не только расширить ассортимент, но и сделать модельный ряд более понятным для покупателей. Теперь каждый сможет легко разобраться, какой кроссовер JAECOO подходит именно ему: J6 – для тех, кто ищет баланс между компактностью и функциональностью, J7 – для любителей среднеразмерных авто, а J8 – для тех, кто предпочитает флагманские решения.
Внешний облик J6 выполнен в узнаваемом стиле марки: строгие линии, выразительная оптика и фирменная решетка радиатора. Дизайнеры постарались сделать автомобиль не только привлекательным, но и практичным. Внутри ожидается современный интерьер с акцентом на комфорт и технологичность. Особое внимание уделено деталям, которые делают поездки приятнее – например, предусмотрены решения для путешествий с домашними животными. Например, специальный складной трап и отделка сидений, выполненная из экологически чистых материалов, устойчивых к царапинам и механическим повреждениям.
Техническая часть тоже не осталась без внимания. J6 получит полный привод с системой Torque Vectoring, что обеспечит уверенное поведение как на городских улицах, так и на пересеченной местности. Такой набор технологий уже стал визитной карточкой JAECOO, и в новой модели он сохранится. Кроссовер предложат с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 лошадиных сил и тягой в 210 Нм, работающим в паре с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.
Медиасистема будет работать на базе однокристальной платформы Snapdragon 8155, дополненной 16 ГБ оперативной памяти, что обеспечит высокую скорость отклика и стабильную работу крупного сенсорного экрана. В перечень оснащения также войдут беспроводная зарядка для смартфона на 50 Вт, система кругового обзора на 540 градусов, голосовое управление и многоцветная салонная подсветка.
Пока производитель не раскрывает точную дату старта продаж и стоимость новинки, но обещает поделиться деталями в ближайшее время. Российские автолюбители уже проявляют интерес к J6, ведь сочетание свежего дизайна, технологичности и практичности выглядит весьма заманчиво. Остается только дождаться официальной премьеры и узнать, чем еще удивит JAECOO свой новый кроссовер.
Похожие материалы Джейку
-
28.11.2025, 14:46
Furgok Xpace 600: дом на колесах с сухой ванной и просторным интерьером для жизни в пути
Furgok Xpace 600 меняет представление о жизни на колесах. Внутри скрывается необычная ванная и простор для настоящих путешественников. Этот автодом удивляет инновациями и продуманной эргономикой. Узнайте, почему он может стать идеальным выбором для долгих поездок.Читать далее
-
28.11.2025, 14:39
TANK 400 в исполнении Arctic Trucks: китайский внедорожник стал еще суровее
TANK 400 обзавелся версией Arctic Trucks AT35. Новинка удивляет габаритами и колесами. Улучшена устойчивость и проходимость. Что еще изменилось в популярном внедорожнике?Читать далее
-
28.11.2025, 14:31
Четвертая модель TENET появится не раньше 2026 года: планы сдвинулись
Выпуск новой модели TENET перенесен на год вперед. Причины решения держатся в секрете. Продажи автомобилей в России продолжают снижаться. Ожидания автолюбителей остаются без ответа.Читать далее
-
28.11.2025, 14:23
Honda показала концепт Outlier — электрический мотоцикл с полным приводом
Honda представила концепт электромотоцикла с полным приводом на Japan Mobility Show 2025. Новинка обещает изменить представление о будущем двухколесной техники. Японцы сделали ставку на инновации и смелый дизайн. Что скрывает загадочный Outlier — интрига сохраняется.Читать далее
-
28.11.2025, 14:12
Honda готовит обновленный HR-V 2027 года для США: свежий дизайн и новые решения
Honda в США отмечает уверенный рост в 2025 году. Компания не останавливается на достигнутом и анонсирует обновление популярных моделей. В центре внимания – рестайлинг кроссовера HR-V 2027 модельного года. Какие перемены ждут автомобиль и чего ожидать поклонникам бренда – подробности в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2025, 14:03
10 китайских автомобилей с подвеской, которая не выдерживает российских дорог
Многие китайские авто выглядят современно и богато оснащены. Но их подвеска часто не справляется с нашими дорогами. Владельцы сталкиваются с быстрым износом деталей и частыми поломками. Узнайте, какие модели особенно уязвимы и почему стоит быть осторожнее при выборе.Читать далее
-
28.11.2025, 13:47
Китайская версия Toyota RAV4 добралась до России с внушительным ценником
В России появился новый кроссовер. Это знакомая модель из Китая. Частные продавцы уже принимают заказы. Цена автомобиля весьма впечатляет. У него есть интересные особенности. Стоит ли он своих денег?Читать далее
-
28.11.2025, 12:56
Lada Azimut меняет правила: 7 новых функций, которые удивят даже скептиков
Lada Azimut удивляет свежим подходом к технологиям. Впервые в российском кроссовере появились подогрев боковых стекол, панорамная крыша и электронный стояночный тормоз. Встроенный ИИ-ассистент и голосовое управление делают поездки комфортнее. Узнайте, чем еще выделяется новинка.Читать далее
-
28.11.2025, 12:32
ИРБИС: новый жилой прицеп для путешествий и перевозки техники в одном модуле
Узнайте о необычном прицепе, который сочетает дом на колесах и грузовой отсек. Внутри – все для комфортных поездок и отдыха. Много опций, современное оснащение, индивидуальные решения. Оцените возможности нового формата путешествий.Читать далее
-
28.11.2025, 11:32
Уникальный Ford GT 2005 года из коллекции Пола Уокера выставлен на продажу
На аукционе появился редкий Ford GT 2005 года, принадлежавший Полу Уокеру. Автомобиль выделяется отсутствием полос и окраской Mark IV Red. Пробег всего 3 701 миля. Машина подписана Стивом Салиным. Таких экземпляров выпущено всего 14. Подробности – в материале.Читать далее
Похожие материалы Джейку
-
28.11.2025, 14:46
Furgok Xpace 600: дом на колесах с сухой ванной и просторным интерьером для жизни в пути
Furgok Xpace 600 меняет представление о жизни на колесах. Внутри скрывается необычная ванная и простор для настоящих путешественников. Этот автодом удивляет инновациями и продуманной эргономикой. Узнайте, почему он может стать идеальным выбором для долгих поездок.Читать далее
-
28.11.2025, 14:39
TANK 400 в исполнении Arctic Trucks: китайский внедорожник стал еще суровее
TANK 400 обзавелся версией Arctic Trucks AT35. Новинка удивляет габаритами и колесами. Улучшена устойчивость и проходимость. Что еще изменилось в популярном внедорожнике?Читать далее
-
28.11.2025, 14:31
Четвертая модель TENET появится не раньше 2026 года: планы сдвинулись
Выпуск новой модели TENET перенесен на год вперед. Причины решения держатся в секрете. Продажи автомобилей в России продолжают снижаться. Ожидания автолюбителей остаются без ответа.Читать далее
-
28.11.2025, 14:23
Honda показала концепт Outlier — электрический мотоцикл с полным приводом
Honda представила концепт электромотоцикла с полным приводом на Japan Mobility Show 2025. Новинка обещает изменить представление о будущем двухколесной техники. Японцы сделали ставку на инновации и смелый дизайн. Что скрывает загадочный Outlier — интрига сохраняется.Читать далее
-
28.11.2025, 14:12
Honda готовит обновленный HR-V 2027 года для США: свежий дизайн и новые решения
Honda в США отмечает уверенный рост в 2025 году. Компания не останавливается на достигнутом и анонсирует обновление популярных моделей. В центре внимания – рестайлинг кроссовера HR-V 2027 модельного года. Какие перемены ждут автомобиль и чего ожидать поклонникам бренда – подробности в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2025, 14:03
10 китайских автомобилей с подвеской, которая не выдерживает российских дорог
Многие китайские авто выглядят современно и богато оснащены. Но их подвеска часто не справляется с нашими дорогами. Владельцы сталкиваются с быстрым износом деталей и частыми поломками. Узнайте, какие модели особенно уязвимы и почему стоит быть осторожнее при выборе.Читать далее
-
28.11.2025, 13:47
Китайская версия Toyota RAV4 добралась до России с внушительным ценником
В России появился новый кроссовер. Это знакомая модель из Китая. Частные продавцы уже принимают заказы. Цена автомобиля весьма впечатляет. У него есть интересные особенности. Стоит ли он своих денег?Читать далее
-
28.11.2025, 12:56
Lada Azimut меняет правила: 7 новых функций, которые удивят даже скептиков
Lada Azimut удивляет свежим подходом к технологиям. Впервые в российском кроссовере появились подогрев боковых стекол, панорамная крыша и электронный стояночный тормоз. Встроенный ИИ-ассистент и голосовое управление делают поездки комфортнее. Узнайте, чем еще выделяется новинка.Читать далее
-
28.11.2025, 12:32
ИРБИС: новый жилой прицеп для путешествий и перевозки техники в одном модуле
Узнайте о необычном прицепе, который сочетает дом на колесах и грузовой отсек. Внутри – все для комфортных поездок и отдыха. Много опций, современное оснащение, индивидуальные решения. Оцените возможности нового формата путешествий.Читать далее
-
28.11.2025, 11:32
Уникальный Ford GT 2005 года из коллекции Пола Уокера выставлен на продажу
На аукционе появился редкий Ford GT 2005 года, принадлежавший Полу Уокеру. Автомобиль выделяется отсутствием полос и окраской Mark IV Red. Пробег всего 3 701 миля. Машина подписана Стивом Салиным. Таких экземпляров выпущено всего 14. Подробности – в материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве