JAECOO J6: чем удивит свежий кроссовер и почему его ждут даже владельцы собак?

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дмитрий Новиков

28 ноября 2025, 11:28

JAECOO готовит к выходу в России новый кроссовер J6 на базе J5

JAECOO анонсировал появление J6 в России. Подробности о новинке держат в секрете. Ожидается интересная комбинация технологий и дизайна. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить детали.

Китайский автопроизводитель JAECOO решил не останавливаться на достигнутом и уже в ближайшее время представит на российском рынке совершенно новую модель – кроссовер J6. По информации Автостат, этот автомобиль станет логичным продолжением развития бренда и займет свое место между уже известными моделями J5 и J7.

J6 построен на платформе глобального J5, но получил собственный характер и ряд отличительных особенностей. Такой подход позволяет не только расширить ассортимент, но и сделать модельный ряд более понятным для покупателей. Теперь каждый сможет легко разобраться, какой кроссовер JAECOO подходит именно ему: J6 – для тех, кто ищет баланс между компактностью и функциональностью, J7 – для любителей среднеразмерных авто, а J8 – для тех, кто предпочитает флагманские решения.

Внешний облик J6 выполнен в узнаваемом стиле марки: строгие линии, выразительная оптика и фирменная решетка радиатора. Дизайнеры постарались сделать автомобиль не только привлекательным, но и практичным. Внутри ожидается современный интерьер с акцентом на комфорт и технологичность. Особое внимание уделено деталям, которые делают поездки приятнее – например, предусмотрены решения для путешествий с домашними животными. Например, специальный складной трап и отделка сидений, выполненная из экологически чистых материалов, устойчивых к царапинам и механическим повреждениям.

Фото: JAECOO

Техническая часть тоже не осталась без внимания. J6 получит полный привод с системой Torque Vectoring, что обеспечит уверенное поведение как на городских улицах, так и на пересеченной местности. Такой набор технологий уже стал визитной карточкой JAECOO, и в новой модели он сохранится. Кроссовер предложат с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 лошадиных сил и тягой в 210 Нм, работающим в паре с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

Медиасистема будет работать на базе однокристальной платформы Snapdragon 8155, дополненной 16 ГБ оперативной памяти, что обеспечит высокую скорость отклика и стабильную работу крупного сенсорного экрана. В перечень оснащения также войдут беспроводная зарядка для смартфона на 50 Вт, система кругового обзора на 540 градусов, голосовое управление и многоцветная салонная подсветка.

Пока производитель не раскрывает точную дату старта продаж и стоимость новинки, но обещает поделиться деталями в ближайшее время. Российские автолюбители уже проявляют интерес к J6, ведь сочетание свежего дизайна, технологичности и практичности выглядит весьма заманчиво. Остается только дождаться официальной премьеры и узнать, чем еще удивит JAECOO свой новый кроссовер.

Упомянутые марки: Jaecoo
