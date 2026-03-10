Главное в Jaecoo J6 — почему салон и опции решают при выборе авто

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

10 марта 2026, 14:24

Jaecoo J6: новый кроссовер с необычным салоном и акцентом на практичность

На российском рынке появился Jaecoo J6 - кроссовер, который удивляет не только внешностью, но и подходом к оснащению. Мало кто знает, что в отделке салона использованы материалы, устойчивые к когтям домашних животных. Какие еще неожиданные решения приготовили китайцы и что ждет покупателей - разбираемся подробно.

Российские автолюбители все чаще обращают внимание на новые китайские кроссоверы, и появление Jaecoo J6 стало одним из самых обсуждаемых событий сезона. Эта модель сразу выделилась на фоне конкурентов благодаря сочетанию строгого дизайна, необычных решений в салоне и богатому оснащению за разумные деньги. В условиях, когда рынок переживает очередную волну перемен, такие автомобили становятся особенно актуальными для тех, кто ищет баланс между ценой, комфортом и современными технологиями.

Внешность Jaecoo J6 сразу вызывает ассоциации с премиальными брендами. Передняя часть украшена массивной решеткой радиатора с хромированными элементами, что придает автомобилю солидность и намекает на родство со стилем Range Rover. Однако китайские инженеры не стали просто копировать западные тренды - в оформлении светотехники и линиях кузова прослеживается собственный почерк. В результате кроссовер выглядит сдержанно, но узнаваемо, без излишней вычурности, которая часто встречается у других моделей из Поднебесной.

Фото: Jaecoo

Салон Jaecoo J6 - это настоящий гаджет на колесах. Почти все функции управления перенесены на большой вертикальный сенсорный экран, а физических кнопок минимум. Такой подход понравится любителям современных технологий, но может вызвать вопросы у тех, кто привык к классическим решениям. К примеру, даже климат-контроль и обогрев сидений регулируются через меню мультимедийной системы. Впрочем, качество материалов приятно удивляет: искусственная кожа и мягкий пластик создают ощущение дорогого интерьера, а подгонка деталей выполнена на высоком уровне.

Особое внимание производитель уделил практичности. Как отмечают представители бренда, обивка сидений выполнена из усиленной искусственной кожи, которая устойчива к царапинам и легко переносит контакт с когтями домашних животных. Проверить это на практике не удалось, но даже визуально материалы выглядят надежно. Рулевое колесо срезано снизу и регулируется по двум направлениям, что добавляет удобства водителю. На втором ряду места достаточно для двоих взрослых, но троим будет тесновато - ширина салона не рекордная, а покатая крыша немного ограничивает пространство над головой.

Фото: Jaecoo

Обзорность назад ограничена узким стеклом, однако ситуацию спасает система кругового обзора с камерами высокого разрешения. Багажник рассчитан на 480 литров, а при сложенных задних сиденьях объем увеличивается почти до 1200 литров. Среди приятных бонусов - наличие фаркопа, что редко встречается в этом классе.

Под капотом Jaecoo J6 установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с., который работает в паре с шестиступенчатым «мокрым» роботом. Для городской езды динамики хватает, но на трассе при обгонах приходится заранее просчитывать маневры - запас тяги не впечатляет. В спортивном режиме коробка старается поддерживать высокие обороты, создавая иллюзию бодрого разгона, но чудес ждать не стоит. Подвеска хорошо справляется с ямами и выбоинами, что особенно важно на российских дорогах, однако на гравийных участках кузов начинает вибрировать, и это ощущается даже на невысокой скорости. Зато крены в поворотах минимальны, а рулевое управление становится тяжелее с ростом скорости, что добавляет уверенности за рулем.

Комплектация Jaecoo J6 приятно удивляет: система кругового обзора 540°, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, вентиляция передних кресел и беспроводная зарядка входят в список стандартных опций. Такой набор редко встречается в сегменте доступных кроссоверов, что делает модель особенно привлекательной для прагматичных покупателей.

Фото: Jaecoo

Среди плюсов стоит выделить продуманный дизайн, качественные материалы отделки и отсутствие кренов в поворотах. К минусам можно отнести не самую впечатляющую динамику, малое количество физических кнопок и вибрации на гравийных дорогах. Тем не менее, Jaecoo J6 предлагает достойный уровень комфорта и оснащения за свои деньги, а в ближайшее время ожидается появление версии с полным приводом. Важно, чтобы новая модификация не привела к значительному росту цены - этот вопрос волнует многих потенциальных покупателей.

Если вы следите за тенденциями на рынке кроссоверов, стоит обратить внимание и на другие новинки, которые уже появились в России. Например, недавно эксперты подробно разобрали, какие модели могут составить конкуренцию новым игрокам сегмента, и почему цены на них так быстро меняются - подробнее об этом можно узнать в разборе конкурентов для новых кроссоверов.

Технические характеристики Jaecoo J6 выглядят следующим образом: длина - 4509 мм, ширина - 1860 мм, высота - 1650 мм, колесная база - 2610 мм, клиренс - 176 мм, масса - 1439 кг. Объем багажника - 480/1180 литров, двигатель - бензиновый турбированный, 147 л.с., крутящий момент - 210 Нм, привод - передний, трансмиссия - 6-ступенчатый робот, разгон до 100 км/ч - 10 секунд, расход топлива - 7,5 л/100 км, объем бака - 51 литр. Цена стартует от 2 290 000 рублей.

Как сообщает Autonews, Jaecoo J6 - это пример того, как китайские производители учатся учитывать запросы российских покупателей, предлагая не только эффектный дизайн, но и практичные решения для повседневной эксплуатации.

Упомянутые марки: Jaecoo
