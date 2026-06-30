Jaecoo J6 2026: Почему самый маленький кроссовер бренда ворвался в топ-10 продаж в России

Jaecoo J6 ворвался в топ-10: компактный кроссовер с внедорожным характером и технологичными решениями

Jaecoo J6, дебютировавший в марте 2026 года, сразу привлек внимание российских автолюбителей благодаря сочетанию стильного дизайна, продуманной функциональности и внедорожных возможностей. Модель быстро вошла в число лидеров продаж, что подчеркивает актуальность тренда на компактные, но универсальные кроссоверы.

Jaecoo J6, дебютировавший в марте 2026 года, сразу привлек внимание российских автолюбителей благодаря сочетанию стильного дизайна, продуманной функциональности и внедорожных возможностей. Модель быстро вошла в число лидеров продаж, что подчеркивает актуальность тренда на компактные, но универсальные кроссоверы.

Jaecoo J6, появившийся на российском рынке весной 2026 года, сразу оказался в центре внимания. Компактный кроссовер не только стал самым маленьким в линейке бренда, но и быстро вошёл в топ-10 по продажам, что говорит о точном попадании в ожидания покупателей. Главные причины успеха — выразительный дизайн, функциональность и акцент на практичности.

Внешний вид Jaecoo J6 — это ставка на строгие линии и современные детали. Прямоугольная решётка радиатора с вертикальными элементами, светодиодные фары с необычной графикой и динамичным внешним видом выделяются среди конкурентов. Бамперы с массивной защитой из чёрного пластика создают внедорожный настрой, а наклонённая задняя стойка и большой спойлер придают спортивность.

Инженеры Jaecoo сохраняют внедорожный характер даже в компактном формате. Благодаря многорычажной подвеске на обеих осях кроссовер уверенно чувствует себя не только на асфальте, но и на сложных участках. Углы въезда и съезда (20 и 30 градусов) позволяют преодолевать препятствия, глубина преодолеваемого брода достигает 600 мм. Вместительный багажник (от 480 до 1180 литров), боковые ниши, крючки и розетка на 12 В делают J6 комфортным для путешествий. Для перевозки крупных вещей предусмотрены рейлинги на крыше и сертифицированное тягово-сцепное устройство, позволяющее буксировать прицеп до 750 кг.

В салоне Jaecoo J6 много внимания уделяется комфорту и безопасности. Задний диван просторен, есть подогрев сидений, подлокотник с подстаканниками и специальные воздуховоды. Особое внимание уделено сертификации для домашних животных: материалы отделки гипоаллергенны, кожа устойчива к царапинам, а климатическая система очищает воздух от шерсти. Для снижения шума используются двойные стёкла и шумоизолирующее остекление.

В городских условиях Jaecoo J6 проявляет себя не менее уверенно. Компактные размеры (длина 4509 мм), большие зеркала и панорамное остекление обеспечивают отличную обзорность. Камеры кругового обзора и функция «прозрачный капот» помогают при парковке. Системы контроля «слепых» зон, помощник по смене полосы, удержание в полосе и адаптивный круиз-контроль делают движение в плотном потоке безопасным и комфортным. В случае опасности автомобиль может самостоятельно затормозить до полной остановки, а при выезде с парковки — распознать движущиеся объекты сзади.

Турбомотор объёмом 1,5 литра (147 л. с., 210 Н·м) в паре с 6-ступенчатым «роботом» обеспечивает разгон до 100 км/ч за 10 секунд. Средний расход топлива — 7,5 л/100 км, допускается использование бензина Аи-92. Двигатель соответствует стандарту «Евро-6», что важно для экологически ориентированных покупателей.

Мультимедийная система с 13,2-дюймовым дисплеем поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, а также оснащена беспроводной зарядкой и несколькими USB-разъёмами. Оригинальная опция — встроенное караоке, для которого можно заказать фирменный микрофон с шумоподавлением.

Jaecoo J6 построен на платформе T1X с кузовом из высокопрочных сталей (75%), что обеспечивает жёсткость и безопасность. В комплекс пассивной безопасности входят фронтальные и боковые подушки, надувные шторы, ABS и система помощи при подъёме. Широкие шины (235 мм) улучшают сцепление и устойчивость на дороге.

Интересно, что тенденция на компактные и технологичные кроссоверы сохраняется и на других рынках: например, в Японии спрос на Mazda CX-5 нового поколения оказался неожиданно высоким, о чём недавно сообщалось в материале о рекордных заказах на топовую версию CX-5 .