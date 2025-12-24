Новый кроссовер Jaecoo J6 удивит владельцев собак и любителей приключений – что приготовил бренд

Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями

Jaecoo J6 официально представлен в России. Кроссовер получил увеличенные размеры и новые опции. Внутри - современный дисплей и удобства для активных людей. Подробности о комплектациях пока держат в секрете.

В России состоялась долгожданная премьера нового кроссовера Jaecoo J6. Автомобиль, созданный на базе глобальной модели J5, заметно отличается увеличенными габаритами и рядом особенностей, ориентированных на активных водителей и владельцев домашних животных. Как сообщает Autonews, российская версия J6 стала длиннее, шире и выше, чем ее зарубежный аналог: длина составляет 4 509 мм, ширина - 1 860 мм, а высота - 1 650 мм. Эти параметры делают кроссовер более вместительным и удобным для семейных поездок или путешествий с домашними питомцами.

Багажное отделение в стандартной конфигурации вмещает 480 литров, а при сложенных задних сиденьях объем увеличивается до 1 180 литров. Такой простор позволяет перевозить не только крупные чемоданы, но и спортивный инвентарь или необходимые вещи для отдыха на природе. Особое внимание производитель уделил владельцам собак: в комплектацию включен складной трап, который облегчает посадку небольших животных в салон.

Jaecoo J6 также выделяется внедорожными характеристиками. Кроссовер оснащен высоким дорожным просветом, что позволяет уверенно чувствовать себя на проселочных дорогах и бездорожье. Углы въезда и съезда составляют 20 и 30 градусов соответственно, а глубина преодолеваемого брода достигает 600 мм. Это делает автомобиль подходящим для поездок за город и активного отдыха на природе.

Внутри J6 встречает водителя и пассажиров современным интерьером. Центральное место занимает вертикальный дисплей диагональю 13,2 дюйма с высоким разрешением 2К, который обеспечивает удобный доступ к мультимедийным функциям и навигации. Для владельцев смартфонов предусмотрена беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, что позволяет быстро пополнить заряд устройства в пути. Окна автомобиля автоматически защищены от запотевания, а крыша способна выдержать нагрузку до 75 кг - это удобно для перевозки дополнительного багажа или спортивного оборудования.

Каркас кузова и колесная база в 2 620 мм обеспечивают устойчивость и прочность автомобиля на любых дорогах. Jaecoo подчеркивает, что J6 разрабатывался с учетом российских условий эксплуатации, что должно положительно сказаться на надежности и долговечности модели.

Пока производитель не раскрывает все технические детали и список комплектаций, а также не называет точную дату начала продаж. Однако уже сейчас ясно, что Jaecoo J6 станет интересным предложением для тех, кто ищет универсальный кроссовер с современными опциями и возможностями для активного образа жизни. Ожидается, что подробности о технических характеристиках и ценах появятся в ближайшее время.