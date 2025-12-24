Новый кроссовер Jaecoo J6 удивит владельцев собак и любителей приключений – что приготовил бренд

24 декабря 2025, 14:21
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Jaecoo J6 официально представлен в России. Кроссовер получил увеличенные размеры и новые опции. Внутри - современный дисплей и удобства для активных людей. Подробности о комплектациях пока держат в секрете.
В России состоялась долгожданная премьера нового кроссовера Jaecoo J6. Автомобиль, созданный на базе глобальной модели J5, заметно отличается увеличенными габаритами и рядом особенностей, ориентированных на активных водителей и владельцев домашних животных. Как сообщает Autonews, российская версия J6 стала длиннее, шире и выше, чем ее зарубежный аналог: длина составляет 4 509 мм, ширина - 1 860 мм, а высота - 1 650 мм. Эти параметры делают кроссовер более вместительным и удобным для семейных поездок или путешествий с домашними питомцами.
Багажное отделение в стандартной конфигурации вмещает 480 литров, а при сложенных задних сиденьях объем увеличивается до 1 180 литров. Такой простор позволяет перевозить не только крупные чемоданы, но и спортивный инвентарь или необходимые вещи для отдыха на природе. Особое внимание производитель уделил владельцам собак: в комплектацию включен складной трап, который облегчает посадку небольших животных в салон.
Jaecoo J6 также выделяется внедорожными характеристиками. Кроссовер оснащен высоким дорожным просветом, что позволяет уверенно чувствовать себя на проселочных дорогах и бездорожье. Углы въезда и съезда составляют 20 и 30 градусов соответственно, а глубина преодолеваемого брода достигает 600 мм. Это делает автомобиль подходящим для поездок за город и активного отдыха на природе.
Внутри J6 встречает водителя и пассажиров современным интерьером. Центральное место занимает вертикальный дисплей диагональю 13,2 дюйма с высоким разрешением 2К, который обеспечивает удобный доступ к мультимедийным функциям и навигации. Для владельцев смартфонов предусмотрена беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, что позволяет быстро пополнить заряд устройства в пути. Окна автомобиля автоматически защищены от запотевания, а крыша способна выдержать нагрузку до 75 кг - это удобно для перевозки дополнительного багажа или спортивного оборудования.
Каркас кузова и колесная база в 2 620 мм обеспечивают устойчивость и прочность автомобиля на любых дорогах. Jaecoo подчеркивает, что J6 разрабатывался с учетом российских условий эксплуатации, что должно положительно сказаться на надежности и долговечности модели.
Пока производитель не раскрывает все технические детали и список комплектаций, а также не называет точную дату начала продаж. Однако уже сейчас ясно, что Jaecoo J6 станет интересным предложением для тех, кто ищет универсальный кроссовер с современными опциями и возможностями для активного образа жизни. Ожидается, что подробности о технических характеристиках и ценах появятся в ближайшее время.
Похожие материалы Джейку
-
24.12.2025, 16:33
В России появился новый фургон Foton View с зимним пакетом и двумя версиями
В России стартовали продажи нового коммерческого фургона Foton View. Модель доступна в двух вариантах и с зимним пакетом. Узнайте, чем отличается каждая версия и какие опции доступны. Цены и подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:58
Три новые версии автобуса КАвЗ-4270 получили официальное одобрение типа
КАвЗ-4270 обзавелся сразу тремя сертифицированными модификациями. Дизель и газ, но только один автомат. Компоновка салона не оставляет выбора. Что еще приготовили производители - узнаете далее.Читать далее
-
24.12.2025, 15:51
Alpine готовит крупный электрокроссовер для США - конкурент Porsche Cayenne Electric
Alpine меняет стратегию и выходит на рынок США. Компания готовит новый электрокроссовер, который станет соперником Porsche Cayenne Electric. Подробности о планах бренда держатся в секрете. Ожидается, что новинка будет крупнее A390. Американский рынок станет ключевым для Alpine.Читать далее
-
24.12.2025, 15:47
Виртуальный Chevrolet Astro 2027: цифровое возрождение культового минивэна для нового рынка
В 2027 году Chevrolet Astro может получить вторую жизнь. Дизайнеры представили концепт минивэна с кроссоверным характером. Новинка нацелена на конкуренцию с Pacifica, Sienna, Odyssey и Carnival. Внешность сочетает черты SUV и классического MPV. Ожидается, что Astro удивит не только дизайном, но и функциональностью.Читать далее
-
24.12.2025, 15:39
Jaguar G-Type: виртуальное купе для бездорожья с выдвижными фарами и ДВС под капотом
Jaguar снова в центре внимания, но не из-за новых моделей. Компания готовит масштабную трансформацию. В 2026 году бренд обещает стать ультра-люксовым и полностью электрическим. Однако неожиданно появился концепт с ДВС и ретро-дизайном. Что это значит для будущего Jaguar?Читать далее
-
24.12.2025, 15:18
Thor Windsport 29L 2026: компактный автодом с максимальным комфортом и функционалом
Thor Windsport 29L 2026 модельного года удивляет сочетанием компактности и продуманного оснащения. Эта модель создана для тех, кто ценит комфорт в небольшом пространстве. Внутри скрывается все необходимое для путешествий. Узнайте, чем выделяется этот автодом среди конкурентов. Оцените, почему серия Windsport остается популярной уже много лет.Читать далее
-
24.12.2025, 15:07
Найдена замена Duster — оцинковка, 4WD, багажник 500 л, 177 л. с. — полноценный кроссовер
В России продают Haval H3. Модель обещает стать заменой Duster, но цена удивляет. Кузов оцинкован, есть полный привод и современное оснащение. Подробности о комплектациях и нюансах - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:01
В Москве продают новую Lada Priora 2012 года с минимальным пробегом за 1,55 млн рублей
В столице выставили на продажу уникальную Lada Priora, простоявшую 13 лет в гараже. Седан сохранил заводское состояние и может заинтересовать коллекционеров. Цена сопоставима с новыми моделями, но продавец готов к обсуждению. Возможен обмен на Lada Niva.Читать далее
-
24.12.2025, 14:43
Последний Jaguar F-Pace SVR сошел с конвейера: бренд полностью переходит на электромобили
Jaguar завершил выпуск своих бензиновых автомобилей. Последний F-Pace SVR уже не купить. Бренд готовится к новой эре. Впереди только электромобили. Что это значит для поклонников марки – читайте далее.Читать далее
-
24.12.2025, 14:38
Omoda C5 нового поколения появится в России в 2026 году с новым дизайном
Omoda готовит кроссовер C5 нового поколения для российского рынка. Ожидаются свежий дизайн и новые решения. Подробности о технических характеристиках пока не раскрыты. Узнайте, чем удивит новинка в 2026 году.Читать далее
Похожие материалы Джейку
-
24.12.2025, 16:33
В России появился новый фургон Foton View с зимним пакетом и двумя версиями
В России стартовали продажи нового коммерческого фургона Foton View. Модель доступна в двух вариантах и с зимним пакетом. Узнайте, чем отличается каждая версия и какие опции доступны. Цены и подробности - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:58
Три новые версии автобуса КАвЗ-4270 получили официальное одобрение типа
КАвЗ-4270 обзавелся сразу тремя сертифицированными модификациями. Дизель и газ, но только один автомат. Компоновка салона не оставляет выбора. Что еще приготовили производители - узнаете далее.Читать далее
-
24.12.2025, 15:51
Alpine готовит крупный электрокроссовер для США - конкурент Porsche Cayenne Electric
Alpine меняет стратегию и выходит на рынок США. Компания готовит новый электрокроссовер, который станет соперником Porsche Cayenne Electric. Подробности о планах бренда держатся в секрете. Ожидается, что новинка будет крупнее A390. Американский рынок станет ключевым для Alpine.Читать далее
-
24.12.2025, 15:47
Виртуальный Chevrolet Astro 2027: цифровое возрождение культового минивэна для нового рынка
В 2027 году Chevrolet Astro может получить вторую жизнь. Дизайнеры представили концепт минивэна с кроссоверным характером. Новинка нацелена на конкуренцию с Pacifica, Sienna, Odyssey и Carnival. Внешность сочетает черты SUV и классического MPV. Ожидается, что Astro удивит не только дизайном, но и функциональностью.Читать далее
-
24.12.2025, 15:39
Jaguar G-Type: виртуальное купе для бездорожья с выдвижными фарами и ДВС под капотом
Jaguar снова в центре внимания, но не из-за новых моделей. Компания готовит масштабную трансформацию. В 2026 году бренд обещает стать ультра-люксовым и полностью электрическим. Однако неожиданно появился концепт с ДВС и ретро-дизайном. Что это значит для будущего Jaguar?Читать далее
-
24.12.2025, 15:18
Thor Windsport 29L 2026: компактный автодом с максимальным комфортом и функционалом
Thor Windsport 29L 2026 модельного года удивляет сочетанием компактности и продуманного оснащения. Эта модель создана для тех, кто ценит комфорт в небольшом пространстве. Внутри скрывается все необходимое для путешествий. Узнайте, чем выделяется этот автодом среди конкурентов. Оцените, почему серия Windsport остается популярной уже много лет.Читать далее
-
24.12.2025, 15:07
Найдена замена Duster — оцинковка, 4WD, багажник 500 л, 177 л. с. — полноценный кроссовер
В России продают Haval H3. Модель обещает стать заменой Duster, но цена удивляет. Кузов оцинкован, есть полный привод и современное оснащение. Подробности о комплектациях и нюансах - в нашем материале.Читать далее
-
24.12.2025, 15:01
В Москве продают новую Lada Priora 2012 года с минимальным пробегом за 1,55 млн рублей
В столице выставили на продажу уникальную Lada Priora, простоявшую 13 лет в гараже. Седан сохранил заводское состояние и может заинтересовать коллекционеров. Цена сопоставима с новыми моделями, но продавец готов к обсуждению. Возможен обмен на Lada Niva.Читать далее
-
24.12.2025, 14:43
Последний Jaguar F-Pace SVR сошел с конвейера: бренд полностью переходит на электромобили
Jaguar завершил выпуск своих бензиновых автомобилей. Последний F-Pace SVR уже не купить. Бренд готовится к новой эре. Впереди только электромобили. Что это значит для поклонников марки – читайте далее.Читать далее
-
24.12.2025, 14:38
Omoda C5 нового поколения появится в России в 2026 году с новым дизайном
Omoda готовит кроссовер C5 нового поколения для российского рынка. Ожидаются свежий дизайн и новые решения. Подробности о технических характеристиках пока не раскрыты. Узнайте, чем удивит новинка в 2026 году.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве