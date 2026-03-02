Новый JAECOO J6 уже в продаже и стоит дешевле конкурентов в своем классе — что предлагает новинка

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

2 марта 2026, 15:05

JAECOO J6 выходит на рынок России: объявлены цены и комплектации нового кроссовера

JAECOO J6 выходит на рынок России: объявлены цены и комплектации нового кроссовера

Новый JAECOO J6 уже в продаже и стоит дешевле конкурентов в своем классе — что предлагает новинка

JAECOO J6 выходит на рынок России: объявлены цены и комплектации нового кроссовера

JAECOO официально представил в России кроссовер J6 с тремя комплектациями и стартовой ценой от 2 290 000 рублей. Модель уже доступна у дилеров, а ее оснащение и технические характеристики обещают серьезную конкуренцию в сегменте. Почему этот запуск может изменить расстановку сил на рынке - разбираемся в деталях.

JAECOO официально представил в России кроссовер J6 с тремя комплектациями и стартовой ценой от 2 290 000 рублей. Модель уже доступна у дилеров, а ее оснащение и технические характеристики обещают серьезную конкуренцию в сегменте. Почему этот запуск может изменить расстановку сил на рынке - разбираемся в деталях.

На российском рынке стартовали продажи нового кроссовера JAECOO J6, который сразу привлек внимание благодаря сочетанию оснащения и стоимости. Дилерские центры по всей стране уже начали принимать автомобили, а покупателям предложены три комплектации: «Актив», «Комфорт» и «Престиж». Минимальная цена на новинку составляет 2 290 000 рублей, что делает J6 одним из самых доступных предложений среди современных моделей в своем классе.

Все версии JAECOO J6 оснащаются 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач DCT6. Привод у всех модификаций передний. Гарантия на автомобиль составляет 3 года или 150 000 км пробега.

Базовая комплектация «Актив» включает полностью светодиодную оптику, 17-дюймовые колесные диски, кондиционер и зимний пакет, в который входят подогрев лобового стекла, форсунок, руля и передних сидений. В салоне установлен 9-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также 8-дюймовая цифровая приборная панель. В целях безопасности предусмотрены фронтальные и боковые подушки, задний парктроник и ассистенты старта на подъеме и спуска с горы.

Комплектация «Комфорт» отличается 18-дюймовыми легкосплавными дисками, двухзонным климат-контролем, электроприводом двери багажника и камерой заднего вида. В отделке салона использована искусственная кожа, водительское кресло оснащено электрорегулировками, а пассажиры второго ряда получают подогрев сидений. Мультимедийная система увеличена до 13,2 дюйма, аудиосистема оснащена шестью динамиками. Цена такой версии начинается от 2 499 000 рублей.

Топовая версия «Престиж» получила панорамную крышу площадью 1,45 кв. м, вентиляцию передних сидений, многослойные передние стекла, аудиосистему с восемью динамиками и беспроводную зарядку для смартфона. В комплексе ассистентов ADAS предусмотрен адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и мониторинг слепых зон. Стоимость данной модификации составляет 2 649 000 рублей.

Экстерьер JAECOO J6 отличается массивной радиаторной решеткой, выполненной в стиле «китового уса», со светодиодной оптикой, дополненной двумя выразительными линиями дневных ходовых огней. Передние фары, дверные ручки и задние фонари выстроены в единую горизонтальную линию, что придает современный и узнаваемый облик автомобилю. Для кузова доступны четыре цвета: «Черная жемчужина», «Белый перламутр», «Мокрый асфальт» и «Темный изумруд».

Техническая часть также требует внимания: спереди установлена независимая подвеска типа МакФерсон, сзади — многорычажная конструкция. Дорожный просвет составляет 176 мм, глубина преодолеваемого брода достигает 600 мм. Объем багажника варьируется от 480 до 1 180 литров при сложенных задних сиденьях. Для перевозки грузов предусмотрен фаркоп, рассчитанный на прицеп массой до 750 кг, а рейлинги на крыше выдерживают до 75 кг.

Интересно, что на фоне выпуска новых моделей многие автолюбители все чаще задумываются о сохранности стоимости своих машин на вторичном рынке. Например, недавно был опубликован рейтинг, в котором названы тягачи, теряющие цену меньше всего за 5 и 10 лет эксплуатации. Подробнее о том, какие бренды входят в число лидеров по остаточной стоимости, можно узнать из материала о выгодных моделях на вторичном рынке .

Если вы еще не знакомы с брендом JAECOO, стоит знать: это молодой и амбициозный автомобильный бренд, входящий в состав крупного китайского концерна Chery. Компания делает ставку на современные технологии, высокий уровень оснащения и выразительный дизайн, ориентируясь на покупателей, которые ценят комфорт и безопасность.

За короткое время JAECOO сумел занять заметные позиции на мировом рынке. В России бренд также активно развивается: расширяется дилерская сеть и растет модельный ряд.

JAECOO J6 — это не просто очередной кроссовер. Это попытка предложить покупателям сбалансированный автомобиль с упором на современные опции и доступную цену. В условиях растущей конкуренции среди новых автомобилей появление такой модели может стать важным событием в своем сегменте.

Бренд JAECOO продолжает укреплять позиции, предлагая автомобили, которые удачно сочетают в себе актуальные технологии, практичность и привлекательную стоимость.

Упомянутые марки: Jaecoo, Chery
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джейку, Чери

Похожие материалы Джейку, Чери

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Ульяновск Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться