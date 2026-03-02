Новый JAECOO J6 уже в продаже и стоит дешевле конкурентов в своем классе — что предлагает новинка

JAECOO J6 выходит на рынок России: объявлены цены и комплектации нового кроссовера

JAECOO официально представил в России кроссовер J6 с тремя комплектациями и стартовой ценой от 2 290 000 рублей. Модель уже доступна у дилеров, а ее оснащение и технические характеристики обещают серьезную конкуренцию в сегменте. Почему этот запуск может изменить расстановку сил на рынке - разбираемся в деталях.

На российском рынке стартовали продажи нового кроссовера JAECOO J6, который сразу привлек внимание благодаря сочетанию оснащения и стоимости. Дилерские центры по всей стране уже начали принимать автомобили, а покупателям предложены три комплектации: «Актив», «Комфорт» и «Престиж». Минимальная цена на новинку составляет 2 290 000 рублей, что делает J6 одним из самых доступных предложений среди современных моделей в своем классе.

Все версии JAECOO J6 оснащаются 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач DCT6. Привод у всех модификаций передний. Гарантия на автомобиль составляет 3 года или 150 000 км пробега.

Базовая комплектация «Актив» включает полностью светодиодную оптику, 17-дюймовые колесные диски, кондиционер и зимний пакет, в который входят подогрев лобового стекла, форсунок, руля и передних сидений. В салоне установлен 9-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также 8-дюймовая цифровая приборная панель. В целях безопасности предусмотрены фронтальные и боковые подушки, задний парктроник и ассистенты старта на подъеме и спуска с горы.

Комплектация «Комфорт» отличается 18-дюймовыми легкосплавными дисками, двухзонным климат-контролем, электроприводом двери багажника и камерой заднего вида. В отделке салона использована искусственная кожа, водительское кресло оснащено электрорегулировками, а пассажиры второго ряда получают подогрев сидений. Мультимедийная система увеличена до 13,2 дюйма, аудиосистема оснащена шестью динамиками. Цена такой версии начинается от 2 499 000 рублей.

Топовая версия «Престиж» получила панорамную крышу площадью 1,45 кв. м, вентиляцию передних сидений, многослойные передние стекла, аудиосистему с восемью динамиками и беспроводную зарядку для смартфона. В комплексе ассистентов ADAS предусмотрен адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и мониторинг слепых зон. Стоимость данной модификации составляет 2 649 000 рублей.

Экстерьер JAECOO J6 отличается массивной радиаторной решеткой, выполненной в стиле «китового уса», со светодиодной оптикой, дополненной двумя выразительными линиями дневных ходовых огней. Передние фары, дверные ручки и задние фонари выстроены в единую горизонтальную линию, что придает современный и узнаваемый облик автомобилю. Для кузова доступны четыре цвета: «Черная жемчужина», «Белый перламутр», «Мокрый асфальт» и «Темный изумруд».

Техническая часть также требует внимания: спереди установлена независимая подвеска типа МакФерсон, сзади — многорычажная конструкция. Дорожный просвет составляет 176 мм, глубина преодолеваемого брода достигает 600 мм. Объем багажника варьируется от 480 до 1 180 литров при сложенных задних сиденьях. Для перевозки грузов предусмотрен фаркоп, рассчитанный на прицеп массой до 750 кг, а рейлинги на крыше выдерживают до 75 кг.

Если вы еще не знакомы с брендом JAECOO, стоит знать: это молодой и амбициозный автомобильный бренд, входящий в состав крупного китайского концерна Chery. Компания делает ставку на современные технологии, высокий уровень оснащения и выразительный дизайн, ориентируясь на покупателей, которые ценят комфорт и безопасность.

За короткое время JAECOO сумел занять заметные позиции на мировом рынке. В России бренд также активно развивается: расширяется дилерская сеть и растет модельный ряд.

JAECOO J6 — это не просто очередной кроссовер. Это попытка предложить покупателям сбалансированный автомобиль с упором на современные опции и доступную цену. В условиях растущей конкуренции среди новых автомобилей появление такой модели может стать важным событием в своем сегменте.

Бренд JAECOO продолжает укреплять позиции, предлагая автомобили, которые удачно сочетают в себе актуальные технологии, практичность и привлекательную стоимость.