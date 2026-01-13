Jaecoo J8 удивляет деталями – стоит ли брать J7? Сравнение и нюансы

13 января 2026, 17:22
Китайские новинки на тестах: Jaecoo J7 против J8 — что выбрать
Jaecoo стремительно набирает популярность в России. Новые модели J7 и J8 уже на слуху. Внешний вид, оснащение и особенности интерьера вызывают интерес. Но есть и подводные камни, о которых важно знать. Подробности - в нашем обзоре.
Китайские автомобили уверенно закрепляются на российском рынке, и бренд Jaecoo является ярким примером этого тренда. Его модели J7 и J8, несмотря на молодость марки, уже вызвали заметный интерес. Оба кроссовера отличаются выразительным дизайном с крупной решеткой радиатора и светодиодной оптикой, а также наличием оцинкованного кузова, что актуально для российских условий. Однако у J8 более массивная и запоминающаяся внешность, в то время как J7 выглядит компактнее и строже.
Внутреннее пространство автомобилей также имеет различия. Салон J8 выделяется продуманной эргономикой с регулируемыми креслами, электронной приборной панелью и двумя крупными экранами, а его багажник предлагает внушительный объем около 700 литров. Салон J7 выполнен в более сдержанном стиле, управление сосредоточено на центральном сенсорном экране, а объем багажника в обычном режиме составляет 410 литров. Оба автомобиля обеспечивают хороший уровень комфорта и оснащения, включая современные мультимедийные системы и шумоизоляцию.
Технические характеристики демонстрируют разный подход. Jaecoo J8 оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 249 л.с. в паре с роботизированной коробкой передач, что обеспечивает динамичный разгон. J7 предлагает более экономичный 1.6-литровый турбодвигатель на 186 л.с., также работающий с «роботом». При этом разгон до сотни у обоих занимает примерно 8.5 секунд. Оба двигателя имеют алюминиевый блок с чугунными гильзами, что предполагает ремонтопригодность.
Каждая модель обладает своими достоинствами и недостатками. J8 радует богатой базовой комплектацией, включающей камеры кругового обзора и электронных помощников, но может демонстрировать высокий расход топлива и склонность коробки к перегреву при пробуксовке. J7 хвалят за интеллектуальный полный привод, просторный салон и адаптивный круиз-контроль, однако иногда отмечают повышенный расход топлива, склонность к коррозии в сыром климате и возможные нюансы в работе трансмиссии.
На дороге оба автомобиля ведут себя уверенно. J7, несмотря на немного замедленное рулевое управление, хорошо проявляет себя в городе и на грунтовке. J8, при своих габаритах, остается маневренным. Оба кроссовера подходят для повседневной эксплуатации и путешествий, предлагая широкие возможности за разумные деньги. В итоге выбор между ними сводится к предпочтениям: J8 привлекает солидностью, мощностью и пространством, а J7 — сбалансированностью, компактностью и наличием интеллектуального полного привода.
Похожие материалы Джейку
-
30.12.2025, 18:29
Geely Monjaro против Jaecoo J8: какой кроссовер выбрать
Geely Monjaro и Jaecoo J8 - два крупных кроссовера, которые борются за внимание покупателей. Мы сравнили их дизайн, оснащение и поведение на дороге. Результаты удивили даже опытных автолюбителей. Какой из них выбрать - решать вам.Читать далее
-
25.12.2025, 16:09
Jaecoo J8 сменит имя на Jeland VT8 и начнет производство в Петербурге
В России готовится запуск нового бренда Jeland. Jaecoo J8 получит новое имя и локальную сборку. Модель будет выпускаться на бывшем заводе GM. Подробности о ребрендинге и планах компании пока держатся в секрете.Читать далее
-
18.12.2025, 09:24
Покупатели JAECOO J8 стали выбирать более оснащенные комплектации
По итогам ноября самой популярной комплектацией кроссовера JAECOO J8 впервые за несколько месяцев стала средняя версия Supreme. Об этом рассказали в петербургском дилерском центре «JAECOO Аларм-Моторс».Читать далее
-
12.12.2025, 15:05
Кроссоверы Jaecoo J7 в стиле Range Rover исчезают из автосалонов России
У дилеров заканчиваются особые кроссоверы. Jaecoo J7 в специальной версии почти распродан. Остались последние экземпляры этой модели. Успейте купить автомобиль с уникальным дизайном.Читать далее
-
20.11.2025, 16:57
В Петербурге начали продавать кроссоверы Jaecoo J8 российской сборки
В Петербурге стартовали продажи Jaecoo J8 местной сборки. Дилеры уже выдали первые машины. Доля локальных авто растет, но цифры удивляют. Что происходит на рынке — подробности внутри.Читать далее
-
23.10.2025, 05:51
Цены на Jaecoo J8 в России выросли: топовая версия теперь стоит более 5 млн рублей
В России неожиданно изменились цены на популярный кроссовер Jaecoo J8. Теперь стоимость топовой комплектации превысила 5 миллионов рублей. Большинство версий подорожали на 100 тысяч, а одна сразу на 300 тысяч. Что стало причиной такого скачка и как это повлияет на рынок — читайте в нашем материале.Читать далее
-
16.10.2025, 18:16
В России рекордно подорожал флагманский кроссовер Jaecoo: плюс четверть миллиона за месяц
Всего за месяц с момента старта продаж цена выросла на 250 000 рублей! Российский дебют нового китайского флагмана оказался куда драматичнее, чем ожидали дилеры. Что спровоцировало столь резкий скачок, и успеют ли покупатели за выгодой?Читать далее
-
16.10.2025, 10:39
В Петербурге стартовали продажи лимитированной версии кроссовера JAECOO J7
В салонах петербургских дилеров кроссовер JAECOO J7 LE представлен в двух комплектациях, обе оснащены передним приводом, двигателем 1.5 мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач.Читать далее
-
07.10.2025, 15:04
Популярный кроссовер Jaecoo J7 стал доступнее на 200 тысяч
Китайский бренд пересмотрел свою ценовую политику. Одна из востребованных моделей стала доступнее. Изменения коснулись автомобилей нового модельного года. Выгода для покупателей оказалась весьма существенной. Рассказываем о новых прайс-листах на паркетник.Читать далее
-
25.09.2025, 16:31
Российский авторынок удивляет: названы 20 моделей с самым сильным падением цен
Аналитики изучили рынок новых автомобилей. Цены на многие модели изменились. Некоторые машины стали заметно доступнее. Эксперты составили интересный рейтинг. Появился список самых подешевевших авто. Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
