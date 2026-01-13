Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

13 января 2026, 17:22

Jaecoo J8 удивляет деталями – стоит ли брать J7? Сравнение и нюансы

Китайские новинки на тестах: Jaecoo J7 против J8 — что выбрать

Jaecoo стремительно набирает популярность в России. Новые модели J7 и J8 уже на слуху. Внешний вид, оснащение и особенности интерьера вызывают интерес. Но есть и подводные камни, о которых важно знать. Подробности - в нашем обзоре.

Китайские автомобили уверенно закрепляются на российском рынке, и бренд Jaecoo является ярким примером этого тренда. Его модели J7 и J8, несмотря на молодость марки, уже вызвали заметный интерес. Оба кроссовера отличаются выразительным дизайном с крупной решеткой радиатора и светодиодной оптикой, а также наличием оцинкованного кузова, что актуально для российских условий. Однако у J8 более массивная и запоминающаяся внешность, в то время как J7 выглядит компактнее и строже.

Фото: Jaecoo

Внутреннее пространство автомобилей также имеет различия. Салон J8 выделяется продуманной эргономикой с регулируемыми креслами, электронной приборной панелью и двумя крупными экранами, а его багажник предлагает внушительный объем около 700 литров. Салон J7 выполнен в более сдержанном стиле, управление сосредоточено на центральном сенсорном экране, а объем багажника в обычном режиме составляет 410 литров. Оба автомобиля обеспечивают хороший уровень комфорта и оснащения, включая современные мультимедийные системы и шумоизоляцию.

Технические характеристики демонстрируют разный подход. Jaecoo J8 оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 249 л.с. в паре с роботизированной коробкой передач, что обеспечивает динамичный разгон. J7 предлагает более экономичный 1.6-литровый турбодвигатель на 186 л.с., также работающий с «роботом». При этом разгон до сотни у обоих занимает примерно 8.5 секунд. Оба двигателя имеют алюминиевый блок с чугунными гильзами, что предполагает ремонтопригодность.

Каждая модель обладает своими достоинствами и недостатками. J8 радует богатой базовой комплектацией, включающей камеры кругового обзора и электронных помощников, но может демонстрировать высокий расход топлива и склонность коробки к перегреву при пробуксовке. J7 хвалят за интеллектуальный полный привод, просторный салон и адаптивный круиз-контроль, однако иногда отмечают повышенный расход топлива, склонность к коррозии в сыром климате и возможные нюансы в работе трансмиссии.

На дороге оба автомобиля ведут себя уверенно. J7, несмотря на немного замедленное рулевое управление, хорошо проявляет себя в городе и на грунтовке. J8, при своих габаритах, остается маневренным. Оба кроссовера подходят для повседневной эксплуатации и путешествий, предлагая широкие возможности за разумные деньги. В итоге выбор между ними сводится к предпочтениям: J8 привлекает солидностью, мощностью и пространством, а J7 — сбалансированностью, компактностью и наличием интеллектуального полного привода.

Упомянутые модели: Jaecoo J7, Jaecoo J8
Упомянутые марки: Jaecoo
Похожие материалы Джейку

