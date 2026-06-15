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Автор: Дарья Климова

15 июня 2026, 09:03

JAECOO J7 или Changan UNI-S: сравниваем переднеприводные версии кроссоверов

JAECOO J7 или Changan UNI-S: сравниваем переднеприводные версии кроссоверов

Новые переднеприводные кроссоверы JAECOO J7 и Changan UNI-S вышли на российский рынок несколько месяцев назад. В конце прошлого года появился UNI-S, а в начале этого – обновленный J7.

JAECOO J7 или Changan UNI-S: сравниваем переднеприводные версии кроссоверов

Новые переднеприводные кроссоверы JAECOO J7 и Changan UNI-S вышли на российский рынок несколько месяцев назад. В конце прошлого года появился UNI-S, а в начале этого – обновленный J7.

Редакция 110km.ru решила сравнить максимальные переднеприводные комплектации этих автомобилей.

Мощности

Переднеприводная максимальная комплектация Престиж JAECOO J7 оснащается 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. и роботизированной трансмиссией DCT7. Changan UNI-S с передним приводом в топовой версии Техно+ также предлагается с 7-ступенчатым «роботом». Объем двигателя у этого кроссовера – 1,5 л., а мощность мотора составляет 181 л.с.

В заявленной производителями динамике разгона преимущество осталось за Changan UNI-S. Этому кроссоверу хватает 8,3 сек до скорости 100 км/ч. JAECOO J7 тратит на такое упражнение 9 сек.

Размеры и объемы

По габаритам JAECOO J7 длиннее Changan UNI-S на 8,5 см: 4,6 м против 4,515 м. По ширине он также чуть выигрывает: 1898 мм и 1865 мм соответственно. Высота у обоих автомобилей одинаковая и равна 1,68 м. Размеры JAECOO J7 дают ему преимущество и в объеме багажника. Этот показатель у кроссовера достигает 500 литров, что на 25 литров больше, чем у Changan UNI-S. Объем топливного бака у двух автомобилей практически одинаковый: 57 литров у J7 и 55 литров у UNI-S

JAECOO J7 обладает более высоким дорожным просветом. Он составляет 186 мм. Клиренс у Changan UNI-S – 171 мм, но радиус дисков у этого кроссовера больше – 19 дюймов против 18. 

Внешний вид

Функциональность экстерьера автомобилей довольна похожа: светодиодные фары основного света, дневных ходовых огней и задних фонарей, наличие электропривода складывания наружных зеркал заднего вида, а также их электрорегулировки и подогрева. Обе комплектации оснащены панорамным люком и электроприводом двери багажника. У JAECOO J7 его можно открывать без помощи рук. Во внешнем дизайне JAECOO J7 выделяются узкая трапецевидная решетка радиатора, напоминающая пчелиные соты, и выдвижные ручки с электроприводом. У Changan UNI-S ручки дверей классические, есть антенна «акулий плавник», задний спойлер, выполнена серебристая окантовка боковых окон.

Возможности в салоне

В салоне интересно начать сравнение с размеров мультимедиа. Диагональ вертикального сенсорного дисплея у JAECOO J7 составляет 13.2˝, у Changan UNI-S горизонтальный дисплей - 12,3". Бортовой компьютер с цветным экраном практически одинаковый по размеру: 10" у Changan UNI-S и 10.25" у JAECOO J7. Голосовое управление есть у каждого из кроссоверов, а вот количество динамиков у JAECOO J7 на два больше - восемь. Камера кругового обзора у JAECOO J7 дает картинку в 540°.

Кресла переднего ряда для водителя и пассажира, а также сиденья второго ряда обладают близкими характеристиками. У каждого из двух кроссоверов все кресла оснащены подогревом, водительское сиденье с электрической регулировкой в шести направлениях, а у переднего пассажира – электрорегулировка в четырех направлениях. У JAECOO J7 добавляется вентиляция передних сидений. «Зимние пакеты» автомобилей также схожи. Это обогрев руля, переднего лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, дистанционный запуск двигателя и прогрев салона. 

У Changan UNI-S спортивный дизайн руля без круглой формы, тогда как JAECOO J7 в этом вопросе привержен классике.

В отделке сидений JAECOO J7 используется искусственная кожа черного цвета. Такая же палитра у потолка. Черные сиденья и потолок предлагаются и в Changan UNI-S, но у кроссовера есть вариант с черно-красными сиденьями. Красный цвет присутствует в отдельных элементах дверей автомобиля. Фоновая подсветка доступна в каждом из двух кроссоверов.

Стоимость

Рекомендованная розничная цена Changan UNI-S в комплектации Техно+ составляет 3 209 900 рублей, у JAECOO J7 в переднеприводной версии Престиж - 3 049 000. Дистрибьюторы предлагают дополнительную выгоду на автомобили, поэтому стоимость сделки может быть меньше. 

Редакция 110km.ru благодарит группу компаний «Аларм-Моторс» за возможность ознакомиться с автомобилями в дилерских центрах в Санкт-Петербурге на Выборгском шоссе.

Упомянутые марки: Jaecoo, Changan
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