Jaecoo J7 после рестайлинга: почему кроссовер сравнивают с Range Rover и при чем тут совместное предприятие Chery и JLR

12 июня 2026, 07:50
Jaecoo J7 после рестайлинга: как китайский кроссовер сблизился с Range Rover Evoque
Jaecoo J7 после рестайлинга: как китайский кроссовер сблизился с Range Rover Evoque
Обновленный Jaecoo J7 заметно изменился внешне и теперь еще больше напоминает Range Rover Evoque. Почему сходство не вызывает претензий у британцев, как изменились характеристики и что важно знать российским покупателям - разбираемся в деталях.
Jaecoo J7 после рестайлинга оказался в центре внимания благодаря заметному сходству с Range Rover Evoque. Если ранее родство просматривалось лишь в профиле, то теперь, после доработки решетки радиатора и других элементов, внешнее родство стало очевидным. Однако никаких юридических вопросов не возникло: Chery и Jaguar Land Rover уже давно сотрудничают, а их совместное предприятие в Чаншу работает с 2012 года. Более того, компании вместе разрабатывают и готовятся к запуску нового бренда Freelander, что предполагает борьбу за авторские права на платформу.
Детали экстерьера Jaecoo J7 выполнены в британском стиле, но прямого копирования нет. При внимательном рассмотрении видно: фары, форма решетки и задняя часть у средней модели имеют оригинальную форму. Дизайнеры Jaecoo сделали грамотную переработку, которая легко проходит любой тест на уникальность.
В черном цвете Jaecoo J7 выглядит особенно эффектно. Интересно, что обновленный кроссовер появился на российском рынке дважды: сначала в лимитированной версии с 1,5-литровым турбомотором и 6-ступенчатым роботом, а затем — с привычным 1,6 и 7-ступенчатой роботизированной коробкой. Обе версии собирают в Санкт-Петербурге на заводе «АГМ» в Шушарах, где также выпускают Jaecoo J6.
Габариты после рестайлинга увеличились: длина выросла на 10 см, ширина — почти на 3,5 см. Однако эти изменения повлекли за собой новые бамперы, и внешний иной вид. Бамперы теперь лучше защищают кузов при мелких ДТП, что важно для российских дорог.
В оснащении появились и плюсы, и компромиссы. Беспроводной Apple CarPlay работает без проводов, зато кабельное подключение надежнее. Новые боковые зеркала стали более обтекаемыми, что снизило аэродинамический шум. В салоне минимум изменений: исчезла проекция на лобовом стекле, дисплей медиацентра теперь составляет 13,2 дюйма для всех комплектаций.
Среди оптимизаций — отказ от полного привода с векторизацией, что упростило конструкцию и снизило стоимость. Вместо 19-дюймовых колес теперь используются 18-дюймовые с высокопрофильные шины, что положительно сказалось на комфорте при проезде неровностей.
Шумоизоляция салона выполнена достойно, особенно благодаря триплексам в передних дверях. Однако на фоне низкого приглушенного шума отчетливо слышно работу вентиляции — решить это можно уменьшением скорости обдува.
Двигатель не досаждает шумом, за исключением резких ускорений. В режиме «Спорт» кроссовер становится резвее, но динамика разгона в реальности не впечатляет: 9 секунд до 100 км/ч на бумаге выглядят лучше, чем ощущаются за рулем. При этом на трассе расход топлива радует — около 6,5 литра на 100 км при скорости до 100 км/ч, а вот в городе аппетит доходит до 12 литров, что является платой за массу почти в две тонны.
Внешность Jaecoo J7 после обновления стала еще ближе к Range Rover, но спутать его с Jaecoo J6 теперь невозможно. Кстати, интерес к кроссоверам с необычной конструкцией и гибридными технологиями растет: например, Nissan также делает ставку на новые технологии, что видно из нового поколения Rogue Hybrid e-Power .
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