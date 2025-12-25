Китайский кроссовер выходит на российский рынок под новым брендом – что изменится?

25 декабря 2025, 16:09
Jaecoo J8 сменит имя на Jeland VT8 и начнет производство в Петербурге
В России готовится запуск нового бренда Jeland. Jaecoo J8 получит новое имя и локальную сборку. Модель будет выпускаться на бывшем заводе GM. Подробности о ребрендинге и планах компании пока держатся в секрете.
В российском автомобильном сегменте назревают перемены: компания Jaecoo решила провести масштабный ребрендинг своих моделей. Теперь кроссовер Jaecoo J8 появится на рынке под совершенно новым именем - Jeland VT8. Как сообщает портал Китайские автомобили, процесс сертификации уже стартовал, и модель готовится к выходу на отечественный рынок.
Производство Jeland VT8 планируется организовать на территории бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге. Этот завод долгое время простаивал после ухода американского автогиганта, но теперь вновь обретает жизнь благодаря китайским инвесторам. Интересно, что техническая начинка Jeland VT8 полностью повторяет Jaecoo J8: под капотом установлен двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 249 лошадиных сил, работает он в паре с семиступенчатым «роботом» и системой полного привода.
Пока не раскрываются ни сроки старта продаж, ни ценовой диапазон для Jeland VT8. Для сравнения, оригинальный Jaecoo J8 сейчас доступен в России по цене от 4,27 до 5,02 миллиона рублей. Ожидается, что новая модель будет позиционироваться в том же сегменте, но с учетом локальной сборки возможны интересные ценовые предложения.
Ребрендинг затронет не только J8. В планах компании - вывести на рынок еще одну модель под маркой Jeland: кроссовер Jaecoo J7. Его также будут собирать на питерском заводе. Для российского рынка J7 уже прошел рестайлинг и получил более мощный двигатель в версиях с полным приводом, что должно привлечь дополнительное внимание покупателей.
Причины столь масштабной смены бренда пока остаются предметом обсуждения. Одни эксперты считают, что это попытка обойти возможные вторичные санкции, другие говорят о желании создать новый имидж и укрепить позиции на рынке. В любом случае, появление Jeland VT8 и других моделей под новым брендом может заметно оживить сегмент кроссоверов в России.
Похожие материалы Джейку
-
18.12.2025, 09:24
Покупатели JAECOO J8 стали выбирать более оснащенные комплектации
По итогам ноября самой популярной комплектацией кроссовера JAECOO J8 впервые за несколько месяцев стала средняя версия Supreme. Об этом рассказали в петербургском дилерском центре «JAECOO Аларм-Моторс».Читать далее
-
20.11.2025, 16:57
В Петербурге начали продавать кроссоверы Jaecoo J8 российской сборки
В Петербурге стартовали продажи Jaecoo J8 местной сборки. Дилеры уже выдали первые машины. Доля локальных авто растет, но цифры удивляют. Что происходит на рынке — подробности внутри.Читать далее
-
23.10.2025, 05:51
Цены на Jaecoo J8 в России выросли: топовая версия теперь стоит более 5 млн рублей
В России неожиданно изменились цены на популярный кроссовер Jaecoo J8. Теперь стоимость топовой комплектации превысила 5 миллионов рублей. Большинство версий подорожали на 100 тысяч, а одна сразу на 300 тысяч. Что стало причиной такого скачка и как это повлияет на рынок — читайте в нашем материале.Читать далее
-
16.10.2025, 18:16
В России рекордно подорожал флагманский кроссовер Jaecoo: плюс четверть миллиона за месяц
Всего за месяц с момента старта продаж цена выросла на 250 000 рублей! Российский дебют нового китайского флагмана оказался куда драматичнее, чем ожидали дилеры. Что спровоцировало столь резкий скачок, и успеют ли покупатели за выгодой?Читать далее
-
25.09.2025, 16:31
Российский авторынок удивляет: названы 20 моделей с самым сильным падением цен
Аналитики изучили рынок новых автомобилей. Цены на многие модели изменились. Некоторые машины стали заметно доступнее. Эксперты составили интересный рейтинг. Появился список самых подешевевших авто. Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
22.09.2025, 07:51
Chery Tiggo 9 против Jaecoo J8 какой из двух почти одинаковых кроссоверов выбрать
Два кроссовера от одного концерна. Они выглядят очень похожими. Но отличия все же есть. Они скрыты в деталях. Журналисты разобрались в нюансах. Выбор оказался совсем не очевиден.Читать далее
-
16.09.2025, 09:28
Десять автопроизводителей скорректировали цены на новые машины в сентябре
В первой половине сентября 2025 года сразу несколько автокомпаний изменили цены. Изменения затронули как удешевление, так и подорожание. Подробности о новых ценах и моделях читайте в материале.Читать далее
-
17.03.2025, 16:26
В Петербурге собрали первую партию кроссоверов Jaecoo
Cлухи о возможном запуске крупноузловой сборки Jaecoo на бывшем петербургском заводе Hyundai циркулировали с конца 2024 года. Сейчас первые товарные машины появились на парковке предприятия.Читать далее
-
17.06.2024, 00:17
Кроссоверы с самым большим багажником на российском рынке. Список из 6 моделей
Кроссоверы набирают популярность во всем мире благодаря своей практичности: хороший дорожный просвет, просторный салон и вместительный багажник. Именно последний пункт имеет для многих автомобилистов одно из первостепенных значений.Читать далее
-
16.05.2024, 22:19
Новые Jaecoo J8 появились у петербургских дилеров. Ждем 7-местную версию
В салонах петербургских дилеров начали появляться первые кроссоверы Jaecoo J8. Автомобиль доступен с безальтернативной связкой 249-сильного турбомотора и «робота», но в трех уровнях оснащения с возможностью двухцветной окраски кузова.Читать далее
