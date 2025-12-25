Китайский кроссовер выходит на российский рынок под новым брендом – что изменится?

Jaecoo J8 сменит имя на Jeland VT8 и начнет производство в Петербурге

В России готовится запуск нового бренда Jeland. Jaecoo J8 получит новое имя и локальную сборку. Модель будет выпускаться на бывшем заводе GM. Подробности о ребрендинге и планах компании пока держатся в секрете.

В российском автомобильном сегменте назревают перемены: компания Jaecoo решила провести масштабный ребрендинг своих моделей. Теперь кроссовер Jaecoo J8 появится на рынке под совершенно новым именем - Jeland VT8. Как сообщает портал Китайские автомобили, процесс сертификации уже стартовал, и модель готовится к выходу на отечественный рынок.

Производство Jeland VT8 планируется организовать на территории бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге. Этот завод долгое время простаивал после ухода американского автогиганта, но теперь вновь обретает жизнь благодаря китайским инвесторам. Интересно, что техническая начинка Jeland VT8 полностью повторяет Jaecoo J8: под капотом установлен двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 249 лошадиных сил, работает он в паре с семиступенчатым «роботом» и системой полного привода.

Пока не раскрываются ни сроки старта продаж, ни ценовой диапазон для Jeland VT8. Для сравнения, оригинальный Jaecoo J8 сейчас доступен в России по цене от 4,27 до 5,02 миллиона рублей. Ожидается, что новая модель будет позиционироваться в том же сегменте, но с учетом локальной сборки возможны интересные ценовые предложения.

Ребрендинг затронет не только J8. В планах компании - вывести на рынок еще одну модель под маркой Jeland: кроссовер Jaecoo J7. Его также будут собирать на питерском заводе. Для российского рынка J7 уже прошел рестайлинг и получил более мощный двигатель в версиях с полным приводом, что должно привлечь дополнительное внимание покупателей.

Причины столь масштабной смены бренда пока остаются предметом обсуждения. Одни эксперты считают, что это попытка обойти возможные вторичные санкции, другие говорят о желании создать новый имидж и укрепить позиции на рынке. В любом случае, появление Jeland VT8 и других моделей под новым брендом может заметно оживить сегмент кроссоверов в России.