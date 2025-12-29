Два предприятия, новые названия: как Jaecoo удивит российский рынок – подробности

29 декабря 2025, 16:01
Jaecoo планирует выпуск кроссоверов на двух российских заводах с новыми именами
Jaecoo готовит масштабные перемены для России. Производство кроссоверов стартует на двух заводах. Модели получат новые имена. Ожидаются интересные новинки. Подробности держатся в секрете.
В ближайшее время российский рынок может пополниться кроссоверами Jaecoo, которые будут собираться сразу на двух отечественных предприятиях. По информации «Российской Газеты», речь идет о бывшем заводе General Motors в Шушарах и о площадке, ранее принадлежавшей Hyundai в Сестрорецке. Оба завода уже фигурируют в документах, связанных с сертификацией новых моделей.
Любопытно, что для российского рынка производитель решил изменить привычные названия своих автомобилей. Так, модель Jaecoo J7, которую планируют выпускать на мощностях в Шушарах, получит имя Jeland VT7. Аналогичная ситуация ожидает и Jaecoo J8 - на российском рынке он появится как Jeland VT8. Несмотря на смену названий, техническая часть автомобилей останется прежней, что позволит сохранить узнаваемость и качество продукции.
Ранее стало известно, что Jaecoo готовит для России еще одну новинку - компактный кроссовер J6. Его появление ожидается в конце первого или начале второго квартала 2026 года. Эта модель должна расширить линейку бренда и привлечь внимание покупателей, ищущих современные и доступные автомобили.
Jaecoo J7, который уже привлек внимание своим внешним видом, напоминающим стиль Range Rover, также станет одной из ключевых моделей для российского рынка. Производитель делает ставку на сочетание узнаваемого дизайна и современных технологий, чтобы конкурировать с другими игроками сегмента.
Планы по запуску производства на двух заводах свидетельствуют о серьезных намерениях бренда закрепиться в России. Такой подход позволит не только увеличить объемы выпуска, но и быстрее реагировать на запросы рынка. Ожидается, что новые модели под брендом Jeland появятся в продаже уже в ближайшее время, а подробности о комплектациях и ценах станут известны ближе к старту продаж.
