8 июня 2018, 17:10
Jaguar E-Pace получил новый мотор и опции
Продажи компактного кроссовера E-Pace стартовали на российском рынке в марте нынешнего года. Но компания Jaguar уже подготовила первый пакет обновлений для автомобилей 2019 модельного года. Кроссовер получил новый базовый 200-сильный двигатель, адаптивную подвеску и самообучающуюся систему настроек автомобиля.
Jaguar E-Pace
Выпускается с 2017 г.
Новый от 2 544 000 до 3 919 000 Р
Отзывов: 3
Новую версию кроссовера можно заказать уже сейчас. Цена 200-сильного E-Pace начинается от 2 492 000 рублей. До недавнего времени российским покупателям предлагали три модификации «паркетника»: две бензиновые с 2-литровым мотором мощностью 249 л.с. или 300 л.с. и одну дизельную с 150-сильным агрегатом.
Кроме того, для Jaguar E-Pace стала доступна система Smart Settings, впервые представленная на электрическом кроссовере I-Pace. Система создана на основе искусственного интеллекта с возможностью самообучения. Она способна запоминать индивидуальные предпочтения разных водителей и автоматически настраивать автомобиль под конкретного человека. Система опознает водителя по сигналу брелка, устанавливает сидение и руль в удобное положение и включает любимую радиостанцию. Smart Settings войдет в пакет опций Connect Pro Pack. Насколько при этом изменится его стоимость пока неизвестно.
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