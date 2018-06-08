8 июня 2018, 17:10

Jaguar E-Pace получил новый мотор и опции

Продажи компактного кроссовера E-Pace стартовали на российском рынке в марте нынешнего года. Но компания Jaguar уже подготовила первый пакет обновлений для автомобилей 2019 модельного года. Кроссовер получил новый базовый 200-сильный двигатель, адаптивную подвеску и самообучающуюся систему настроек автомобиля.
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Jaguar E-Pace получил новый мотор и опции Jaguar E-Pace
Jaguar E-Pace
Выпускается с 2017 г.
Новый от 2 544 000 до 3 919 000 Р
Отзывов: 3
Теперь для Jaguar E-Pace доступен новый мотор семейства Ingenium – 2,0-литровая бензиновая «турбочетверка» мощностью 200 л.с. На разгон с места до 100 км/ч кроссовер, оснащенный таким двигателем, тратит 8,2 секунды. Расход топлива заявлен на уровне 8,2 литра на 100 километров пути. 

Новую версию кроссовера можно заказать уже сейчас. Цена 200-сильного E-Pace начинается от 2 492 000 рублей. До недавнего времени российским покупателям предлагали три модификации «паркетника»: две бензиновые с 2-литровым мотором мощностью 249 л.с. или 300 л.с. и одну дизельную с 150-сильным агрегатом.

Кроме того, для Jaguar E-Pace стала доступна система Smart Settings, впервые представленная на электрическом кроссовере I-Pace. Система создана на основе искусственного интеллекта с возможностью самообучения. Она способна запоминать индивидуальные предпочтения разных водителей и автоматически настраивать автомобиль под конкретного человека. Система опознает водителя по сигналу брелка, устанавливает сидение и руль в удобное положение и включает любимую радиостанцию. Smart Settings войдет в пакет опций Connect Pro Pack. Насколько при этом изменится его стоимость пока неизвестно.
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Отзывы по теме
Jaguar E-Pace уже в продаже по цене от 2 455 000 рублей
Интересный автомобильчик. Только уж очень внешне напоминает SsangYong Action, никак не могу избавится от этого наваждения. Цена вполне ягуаровская, начинка, вроде, тоже, а по виду - кореец-кореец. Посмотрим, что потом напишут счастливые обладатели.
Михаил
Форум Jaguar XF
6 месяцев езжу на трехлитровой бензиновой Jaguar XF, за это время уже 3 раза побывал в сервисе, при том, что машину покупал почти новую. Да, ягуар это стильная и имиджевая машина, но лучше брать что-то более надёжное и практичное, потому что статус и понты не стоят затраченных денег и времени на сервисные ...
Артур
Форум Jaguar X-type
| Подскажите стоит ли покупать ягуар х тип и его минусы ?? Езжу на x-type 2 литра D 2007 г.в. 5 лет. Надо внимательно следить за уровнем масла, которое активно расходутся особенно в дальних поездках. Примерно на 110 000 км. смена турбины и форсунок сумарно 190 000 т.р. автомобиль мне очень нравиться ...
Александр
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Jaguar E-Pace получил новый мотор и опции
{{model_6350}}Теперь для Jaguar E-Pace доступен новый мотор семейства Ingenium – 2,0-литровая бензиновая «турбочетверка» мощностью 200 л.с. На разгон с места до 100 км/ч кроссовер, оснащенный таким двигателем, тратит 8,2 секунды. Расход топлива заявлен на уровне 8,2 литра на 100 километров пути. Новую версию кроссовера можно заказать уже сейчас. Цена 200-сильного E-Pace начинается от 2 492 000 рублей. До недавнего времени российским покупателям предлагали три модификации «паркетника»: две бензиновые с 2-литровым мотором мощностью 249 л.с. или 300 л.с. и одну дизельную с 150-сильным агрегатом.Кроме того, для Jaguar E-Pace стала доступна система Smart Settings, впервые представленная на электрическом кроссовере I-Pace. Система создана на основе искусственного интеллекта с возможностью самообучения. Она способна запоминать индивидуальные предпочтения разных водителей и автоматически настраивать автомобиль под конкретного человека. Система опознает водителя по сигналу брелка, устанавливает сидение и руль в удобное положение и включает любимую радиостанцию. Smart Settings войдет в пакет опций Connect Pro Pack. Насколько при этом изменится его стоимость пока неизвестно.
2018-06-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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