30 ноября 2017, 13:00

Jaguar E-Pace разбили, чтобы проверить уровень безопасности

Новый компактный кроссовер Jaguar E-Pace получил высшую оценку в рейтинге Euro NCAP. Автомобиль показал уровень защиты взрослого пассажира 86%, а в случае пассажиров-детей и пешеходов - 87% и 77% соответственно.
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Jaguar E-Pace
Выпускается с 2017 г.
При боковом столкновении вседорожник получил максимальный балл, а также при боковом и лобовом краш-тесте для пассажиров-детей. Модель успешно прошла испытания с пешеходами и продемонстрировала высокий уровень защиты для головы прохожих в случае столкновения.

Модель оснащена системой экстренного торможения с функцией обнаружения пешеходов. Технология позволяет распознать риск столкновения с другими автомобилями или людьми на дороге и автоматически приводит в действие тормоза.

В число систем помощи водителю входят: функция автономного экстренного торможения и обнаружения пешеходов, матрично-лазерные LED-фары, система удержания полосы движения и контроля за состоянием водителя. Также за безопасность отвечают адаптивный круиз-контроль при движении в плотном потоке, эйрбег для пешеходов и система помощи при движении задним ходом.
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Jaguar E-Pace разбили, чтобы проверить уровень безопасности
{{model_6350}}При боковом столкновении вседорожник получил максимальный балл, а также при боковом и лобовом краш-тесте для пассажиров-детей. Модель успешно прошла испытания с пешеходами и продемонстрировала высокий уровень защиты для головы прохожих в случае столкновения.Модель оснащена системой экстренного торможения с функцией обнаружения пешеходов. Технология позволяет распознать риск столкновения с другими автомобилями или людьми на дороге и автоматически приводит в действие тормоза.В число систем помощи водителю входят: функция автономного экстренного торможения и обнаружения пешеходов, матрично-лазерные LED-фары, система удержания полосы движения и контроля за состоянием водителя. Также за безопасность отвечают адаптивный круиз-контроль при движении в плотном потоке, эйрбег для пешеходов и система помощи при движении задним ходом.
2017-11-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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