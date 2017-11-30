Jaguar E-Pace разбили, чтобы проверить уровень безопасности
Новый компактный кроссовер Jaguar E-Pace получил высшую оценку в рейтинге Euro NCAP. Автомобиль показал уровень защиты взрослого пассажира 86%, а в случае пассажиров-детей и пешеходов - 87% и 77% соответственно.
Jaguar E-Pace
Выпускается с 2017 г.
Модель оснащена системой экстренного торможения с функцией обнаружения пешеходов. Технология позволяет распознать риск столкновения с другими автомобилями или людьми на дороге и автоматически приводит в действие тормоза.
В число систем помощи водителю входят: функция автономного экстренного торможения и обнаружения пешеходов, матрично-лазерные LED-фары, система удержания полосы движения и контроля за состоянием водителя. Также за безопасность отвечают адаптивный круиз-контроль при движении в плотном потоке, эйрбег для пешеходов и система помощи при движении задним ходом.
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20.03.2017, 03:43
Что значил 2016 год для Jaguar Land Rover Россия
12.10.2016, 11:10
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29.06.2016, 00:01
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20.06.2016, 10:13
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Отзывы по теме
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