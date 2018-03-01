1 марта 2018, 16:30
Jaguar E-Pace уже в продаже по цене от 2 455 000 рублей
Компания Jaguar начала российские продажи компактного кроссовера E-Pace. Стоимость новинки в базовой комплектации Standart составляет от 2 455 000 рублей. Всего для отечественного рынка предусмотрено шесть комплектаций и пять вариантов двигателей.
Jaguar E-Pace
Выпускается с 2017 г.
Новый от 2 544 000 до 3 919 000 Р
Список дополнительного оборудования включает продвинутую мультимедиа с 12,3-дюймовым экраном и аудиосистемой Meridian, матрично-светодиодные фары, колесные диски радиусом от 18 до 20 дюймов, кожаный салон. Кроме того, список электронных систем можно расширить за счет активного круиз-контроля, парковочного ассистента, системы экстренного торможения при движении на высоких скоростях и функции помощи в предотвращении дорожных инцидентов при перестроении.
Версия First Edition предлагает уникальный красный оттенок кузова Caldera Red, 20-дюймовые диски особого дизайна со сдвоенными спицами, кожаный салон с двойной контрастной прострочкой, фирменные металлические накладки на пороги и коврики.
Jaguar E-Pace в версии Standart со 150-сильным дизелем стоит 2 455 000 рублей. Цены на бензиновые модификации начинаются от 2 554 000 рублей за 248-сильный кроссовер. Топовая версия с двигателем мощностью 300 л.с. обойдется не менее, чем в 3 850 000 рублей. Зато время разгона от нуля до сотни составляет всего 6,4 секунды.
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07.04.2017, 20:57
Компания Jaguar Land Rover анонсирует запуск сервис-пакетов для всего модельного ряда
20.03.2017, 03:43
Что значил 2016 год для Jaguar Land Rover Россия
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Отзывы по теме
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