1 марта 2018, 16:30

Jaguar E-Pace уже в продаже по цене от 2 455 000 рублей

Компания Jaguar начала российские продажи компактного кроссовера E-Pace. Стоимость новинки в базовой комплектации Standart составляет от 2 455 000 рублей. Всего для отечественного рынка предусмотрено шесть комплектаций и пять вариантов двигателей.
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  Jaguar E-Pace уже в продаже по цене от 2 455 000 рублей Jaguar E-Pace Jaguar E-Pace уже в продаже по цене от 2 455 000 рублей Jaguar E-Pace Jaguar E-Pace уже в продаже по цене от 2 455 000 рублей Jaguar E-Pace Jaguar E-Pace уже в продаже по цене от 2 455 000 рублей Jaguar E-Pace Jaguar E-Pace уже в продаже по цене от 2 455 000 рублей
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Jaguar E-Pace
Выпускается с 2017 г.
Новый от 2 544 000 до 3 919 000 Р
Российским покупателям предложили богатый выбор моторов, комплектаций и дополнительных опций нового кроссовера E-Pace. Только в течение первого года после начала продаж покупателям будет доступна специальная версия First Edition. Но вне зависимости от модификации, для всех автомобилей доступен полный привод и «автомат». Перечень стандартного оснащения подразумевает мультимедийную систему Touch Pro с 10-дюймовым дисплеем, цветной проекционный экран, камера заднего вида, парктроники по кругу, четыре 12-вольтовых розетки и пять USB-разъемов. Список электронных помощников представлен системой экстренного торможения, круиз-контролем с ограничителем скорости, системой удержания полосы движения, системой контроля степени усталости водителя.

Список дополнительного оборудования включает продвинутую мультимедиа с 12,3-дюймовым экраном и аудиосистемой Meridian, матрично-светодиодные фары, колесные диски радиусом от 18 до 20 дюймов, кожаный салон. Кроме того, список электронных систем можно расширить за счет активного круиз-контроля, парковочного ассистента, системы экстренного торможения при движении на высоких скоростях и функции помощи в предотвращении дорожных инцидентов при перестроении.

Версия First Edition предлагает уникальный красный оттенок кузова Caldera Red, 20-дюймовые диски особого дизайна со сдвоенными спицами, кожаный салон с двойной контрастной прострочкой, фирменные металлические накладки на пороги и коврики.

Jaguar E-Pace в версии Standart со 150-сильным дизелем стоит 2 455 000 рублей. Цены на бензиновые модификации начинаются от 2 554 000 рублей за 248-сильный кроссовер. Топовая версия с двигателем мощностью 300 л.с. обойдется не менее, чем в 3 850 000 рублей. Зато время разгона от нуля до сотни составляет всего 6,4 секунды.
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Jaguar E-Pace уже в продаже по цене от 2 455 000 рублей
{{model_6350}}Российским покупателям предложили богатый выбор моторов, комплектаций и дополнительных опций нового кроссовера E-Pace. Только в течение первого года после начала продаж покупателям будет доступна специальная версия First Edition. Но вне зависимости от модификации, для всех автомобилей доступен полный привод и «автомат». Перечень стандартного оснащения подразумевает мультимедийную систему Touch Pro с 10-дюймовым дисплеем, цветной проекционный экран, камера заднего вида, парктроники по кругу, четыре 12-вольтовых розетки и пять USB-разъемов. Список электронных помощников представлен системой экстренного торможения, круиз-контролем с ограничителем скорости, системой удержания полосы движения, системой контроля степени усталости водителя.Список дополнительного оборудования включает продвинутую мультимедиа с 12,3-дюймовым экраном и аудиосистемой Meridian, матрично-светодиодные фары, колесные диски радиусом от 18 до 20 дюймов, кожаный салон. Кроме того, список электронных систем можно расширить за счет активного круиз-контроля, парковочного ассистента, системы экстренного торможения при движении на высоких скоростях и функции помощи в предотвращении дорожных инцидентов при перестроении.Версия First Edition предлагает уникальный красный оттенок кузова Caldera Red, 20-дюймовые диски особого дизайна со сдвоенными спицами, кожаный салон с двойной контрастной прострочкой, фирменные металлические накладки на пороги и коврики.Jaguar E-Pace в версии Standart со 150-сильным дизелем стоит 2 455 000 рублей. Цены на бензиновые модификации начинаются от 2 554 000 рублей за 248-сильный кроссовер. Топовая версия с двигателем мощностью 300 л.с. обойдется не менее, чем в 3 850 000 рублей. Зато время разгона от нуля до сотни составляет всего 6,4 секунды.
2018-03-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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