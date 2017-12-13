Jaguar F-Pace получил «пятерку» за безопасность
В число водительских помощников входит, к примеру, система определения дорожной ситуации по ходу движения автомобиля. Она помогает водителю сориентироваться в условиях ограниченной видимости. Камера считывает различные объекты на пути следования автомобиля, оповещая о них водителя с помощью визуальных предупреждений на центральном дисплее.
Адаптивный круиз-контроль при движении в плотном потоке самостоятельно снижает скорость, ориентируясь на впереди идущий автомобиль, или восстанавливает ее до заданного уровня при пустой дороге. Наконец, функция автономного экстренного торможения с обнаружением пешеходов использует переднюю стереокамеру, чтобы зафиксировать неизбежное столкновение. В этом случае автомобиль затормозит автоматически, чтобы не допустить аварии или минимизировать ее последствия.
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