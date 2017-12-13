13 декабря 2017, 15:14

Jaguar F-Pace получил «пятерку» за безопасность

Jaguar F-Pace получил высшую оценку по итогам краш-тестов Euro NCAP. Автомобиль оснащен различными системами безопасности, включая функцию экстренного торможения с обнаружением пешеходов. Технология позволяет распознать риск столкновения с другими автомобилями или людьми на дороге и автоматически приводит в действие тормоза.
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Jaguar F-Рace
Выпускается с 2015 г.
Новый от 3 289 000 до 5 199 000 Р
Собранный на базе алюминиевой архитектуры кроссовер оснащен 6 подушками безопасности, которые обеспечивают максимальный уровень защиты пассажиров. Также в автомобиле установлен пакет усовершенствованных систем активной безопасности. Это позволило F-Pace получить 85% рейтинга Euro NCAP.

В число водительских помощников входит, к примеру, система определения дорожной ситуации по ходу движения автомобиля. Она помогает водителю сориентироваться в условиях ограниченной видимости. Камера считывает различные объекты на пути следования автомобиля, оповещая о них водителя с помощью визуальных предупреждений на центральном дисплее.

Адаптивный круиз-контроль при движении в плотном потоке самостоятельно снижает скорость, ориентируясь на впереди идущий автомобиль, или восстанавливает ее до заданного уровня при пустой дороге. Наконец, функция автономного экстренного торможения с обнаружением пешеходов использует переднюю стереокамеру, чтобы зафиксировать неизбежное столкновение. В этом случае автомобиль затормозит автоматически, чтобы не допустить аварии или минимизировать ее последствия.

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Jaguar F-Pace получил «пятерку» за безопасность
{{model_6240}}Собранный на базе алюминиевой архитектуры кроссовер оснащен 6 подушками безопасности, которые обеспечивают максимальный уровень защиты пассажиров. Также в автомобиле установлен пакет усовершенствованных систем активной безопасности. Это позволило F-Pace получить 85% рейтинга Euro NCAP.В число водительских помощников входит, к примеру, система определения дорожной ситуации по ходу движения автомобиля. Она помогает водителю сориентироваться в условиях ограниченной видимости. Камера считывает различные объекты на пути следования автомобиля, оповещая о них водителя с помощью визуальных предупреждений на центральном дисплее.Адаптивный круиз-контроль при движении в плотном потоке самостоятельно снижает скорость, ориентируясь на впереди идущий автомобиль, или восстанавливает ее до заданного уровня при пустой дороге. Наконец, функция автономного экстренного торможения с обнаружением пешеходов использует переднюю стереокамеру, чтобы зафиксировать неизбежное столкновение. В этом случае автомобиль затормозит автоматически, чтобы не допустить аварии или минимизировать ее последствия.
2017-12-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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