29 декабря 2017, 17:14

Jaguar готовит новое поколение XJ

Руководство Jaguar одобрило идею выпуска нового поколения седана XJ. По словам директора по дизайну бренда Яна Каллуми модель дебютирует на мировом авторынке в 2019 году.
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Jaguar XJ
Выпускается с 1990 г.
Новый от 4 917 000 до 9 916 000 Р
Отзывов: 2
В самой компании Jaguar проект называют «чем-то особенным». Правда, это все, что топ-менеджеры пока что могут сказать о седане. Технические подробности не будут раскрываться до начала тестирования новинки.

Напомним, что в этом году автопроизводитель представил обновленный седан XJ 2018 модельного года, который поступит в продажу зимой следующего года. Автомобиль получил особенные элементы внутреннего дизайна, а также исполнение в двух специальных цветах от Special Vehicle Operations.

На российском авторынке седан предложат с одним дизельным и двумя бензиновыми моторами. В первом случае речь идет о 3-литровом V6 мощностью 300 л.с. с автоматической трансмиссией и задним приводом. Бензиновая линейка представлена 3-литровым V6 с нагнетателем мощностью 340 л.с. с автоматической трансмиссией и задним или полным приводом, а также 5-литровым V8 с нагнетателем мощностью 510 л.с. с автоматической трансмиссией и задним приводом.
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Jaguar готовит новое поколение XJ
{{model_591}} В самой компании Jaguar проект называют «чем-то особенным». Правда, это все, что топ-менеджеры пока что могут сказать о седане. Технические подробности не будут раскрываться до начала тестирования новинки.Напомним, что в этом году автопроизводитель представил обновленный седан XJ 2018 модельного года, который поступит в продажу зимой следующего года. Автомобиль получил особенные элементы внутреннего дизайна, а также исполнение в двух специальных цветах от Special Vehicle Operations.На российском авторынке седан предложат с одним дизельным и двумя бензиновыми моторами. В первом случае речь идет о 3-литровом V6 мощностью 300 л.с. с автоматической трансмиссией и задним приводом. Бензиновая линейка представлена 3-литровым V6 с нагнетателем мощностью 340 л.с. с автоматической трансмиссией и задним или полным приводом, а также 5-литровым V8 с нагнетателем мощностью 510 л.с. с автоматической трансмиссией и задним приводом.
2017-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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