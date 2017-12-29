29 декабря 2017, 17:14
Jaguar готовит новое поколение XJ
Руководство Jaguar одобрило идею выпуска нового поколения седана XJ. По словам директора по дизайну бренда Яна Каллуми модель дебютирует на мировом авторынке в 2019 году.
Напомним, что в этом году автопроизводитель представил обновленный седан XJ 2018 модельного года, который поступит в продажу зимой следующего года. Автомобиль получил особенные элементы внутреннего дизайна, а также исполнение в двух специальных цветах от Special Vehicle Operations.
На российском авторынке седан предложат с одним дизельным и двумя бензиновыми моторами. В первом случае речь идет о 3-литровом V6 мощностью 300 л.с. с автоматической трансмиссией и задним приводом. Бензиновая линейка представлена 3-литровым V6 с нагнетателем мощностью 340 л.с. с автоматической трансмиссией и задним или полным приводом, а также 5-литровым V8 с нагнетателем мощностью 510 л.с. с автоматической трансмиссией и задним приводом.
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20.03.2017, 03:43
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29.06.2016, 00:01
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20.06.2016, 10:13
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Отзывы по теме
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