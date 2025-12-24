Jaguar готовит перезапуск бренда — что скрывает загадочный G-Type? — Новая эра или прощание с прошлым

Jaguar G-Type: виртуальное купе для бездорожья с выдвижными фарами и ДВС под капотом

Jaguar снова в центре внимания, но не из-за новых моделей. Компания готовит масштабную трансформацию. В 2026 году бренд обещает стать ультра-люксовым и полностью электрическим. Однако неожиданно появился концепт с ДВС и ретро-дизайном. Что это значит для будущего Jaguar?

Британский производитель Jaguar, известный своими премиальными спорткарами, вновь оказался в фокусе автомобильных новостей. На этот раз внимание привлек не запуск новой модели, а масштабная смена курса компании. Как сообщает autoevolution, еще год назад Jaguar объявил о полной смене имиджа и подготовке к перезапуску в 2026 году. Бренд планирует стать ультра-люксовым и полностью перейти на электромобили, оставив в прошлом бензиновые двигатели и привычные формы.

Однако на фоне этих перемен неожиданно появился виртуальный концепт Jaguar G-Type. Это купе для бездорожья, выполненное в ретро-стиле, с выдвижными фарами и классическим бензиновым мотором под капотом. Такой шаг выглядит как вызов собственным заявлениям о полном переходе на электротягу. Дизайн G-Type отсылает к культовым моделям прошлого, но при этом сочетает современные технологии и элементы, характерные для внедорожников.

Виртуальный G-Type не предназначен для серийного производства, но его появление вызвало бурю обсуждений среди поклонников марки. Многие увидели в нем попытку сохранить связь с историей Jaguar, несмотря на курс на электрификацию. Особенно выделяются выдвижные фары - редкая деталь в современных автомобилях, которая добавляет концепту нотку ностальгии. Внутри же скрывается бензиновый двигатель, что идет вразрез с будущей стратегией бренда.

Пока Jaguar официально не комментирует возможность выпуска подобных моделей, G-Type остается виртуальным экспериментом. Тем не менее, его появление может намекать на то, что даже в эпоху электромобилей бренд не готов полностью отказаться от своих корней. Возможно, в будущем Jaguar найдет способ объединить традиции и инновации, предложив что-то действительно уникальное для своих поклонников.

Ожидается, что в 2026 году Jaguar представит совершенно новую линейку электрокаров, которые будут конкурировать с ведущими мировыми производителями в сегменте ультра-люкса. Однако интерес к концептам с бензиновыми моторами и ретро-дизайном показывает, что у бренда по-прежнему есть поклонники классических решений. Время покажет, сможет ли Jaguar сохранить баланс между прошлым и будущим.