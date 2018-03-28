28 марта 2018, 10:37

Jaguar и Google приступают к тестам беспилотников

Jaguar Land Rover и Waymo, которая является дочерним проектом Google, подписали договор о долгосрочном сотрудничестве. Компании планируют объединить усилия в области беспилотных автомобилей. Первым детищем нового партнерства станет премиальный автономный электрокар на базе I-Pace.
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Jaguar и Google приступают к тестам беспилотников Jaguar I-Pace
Jaguar I-Pace 0.0 АТ 4х4
400 л.с
автоматическая
0-100 - 4.8 с, 200 км/ч
4682 x 1865 x 1565 мм
полный
Все характеристики
Электрический кроссовер оснастят лазерными дальномерами LiDAR, радарами с углом обзора 360 градусов, различными сенсорами и видеокамерами высокого разрешения. Данные с приборов будут обрабатываться при помощи ПО, созданного на базе искусственного интеллекта. 

Уже в этом году Waymo запустит в Аризоне сервис беспилотного такси. Компания собирается переоборудовать и вывести на дороги 20 000 автономных I-Pace в течение ближайших двух лет. Клиенты смогут заказывать автомобили при помощи мобильного приложения. По предварительным расчетам, беспилотные I-Pace будут совершать в общей сложности около миллиона поездок в день.

Кстати, после недавнего инцидента с беспилотным Volvo от Uber, который насмерть сбил пешехода, представители Waymo заявили, что подобное никогда бы не произошло с их автомобилем. Поскольку компания исповедует комплексный подход к созданию системы автопилота и имеет за плечами почти 10 лет испытаний и разработок. Месяц назад Waymo и Uber в досудебном порядке урегулировали конфликт, связанный с кражей технологий. Waymo обвинила Uber в использовании данных, украденных ее бывшим сотрудником Энтони Левандовски. При переходе из Waymo в Otto (дочернюю структуру Uber) украл несколько тысяч конфиденциальных файлов. По итогам переговоров, Waymo в виде отступных получило долю в Otto - акции на 245 млн долларов. 

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Jaguar и Google приступают к тестам беспилотников
{{params_58682}}Электрический кроссовер оснастят лазерными дальномерами LiDAR, радарами с углом обзора 360 градусов, различными сенсорами и видеокамерами высокого разрешения. Данные с приборов будут обрабатываться при помощи ПО, созданного на базе искусственного интеллекта. Уже в этом году Waymo запустит в Аризоне сервис беспилотного такси. Компания собирается переоборудовать и вывести на дороги 20 000 автономных I-Pace в течение ближайших двух лет. Клиенты смогут заказывать автомобили при помощи мобильного приложения. По предварительным расчетам, беспилотные I-Pace будут совершать в общей сложности около миллиона поездок в день.Кстати, после недавнего инцидента с беспилотным Volvo от Uber, который насмерть сбил пешехода, представители Waymo заявили, что подобное никогда бы не произошло с их автомобилем. Поскольку компания исповедует комплексный подход к созданию системы автопилота и имеет за плечами почти 10 лет испытаний и разработок. Месяц назад Waymo и Uber в досудебном порядке урегулировали конфликт, связанный с кражей технологий. Waymo обвинила Uber в использовании данных, украденных ее бывшим сотрудником Энтони Левандовски. При переходе из Waymo в Otto (дочернюю структуру Uber) украл несколько тысяч конфиденциальных файлов. По итогам переговоров, Waymo в виде отступных получило долю в Otto - акции на 245 млн долларов. 
2018-03-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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