28 марта 2018, 10:37
Jaguar и Google приступают к тестам беспилотников
Jaguar Land Rover и Waymo, которая является дочерним проектом Google, подписали договор о долгосрочном сотрудничестве. Компании планируют объединить усилия в области беспилотных автомобилей. Первым детищем нового партнерства станет премиальный автономный электрокар на базе I-Pace.
|Jaguar I-Pace 0.0 АТ 4х4
|400 л.с
|автоматическая
|0-100 - 4.8 с, 200 км/ч
|4682 x 1865 x 1565 мм
|полный
|Все характеристики
Уже в этом году Waymo запустит в Аризоне сервис беспилотного такси. Компания собирается переоборудовать и вывести на дороги 20 000 автономных I-Pace в течение ближайших двух лет. Клиенты смогут заказывать автомобили при помощи мобильного приложения. По предварительным расчетам, беспилотные I-Pace будут совершать в общей сложности около миллиона поездок в день.
Кстати, после недавнего инцидента с беспилотным Volvo от Uber, который насмерть сбил пешехода, представители Waymo заявили, что подобное никогда бы не произошло с их автомобилем. Поскольку компания исповедует комплексный подход к созданию системы автопилота и имеет за плечами почти 10 лет испытаний и разработок. Месяц назад Waymo и Uber в досудебном порядке урегулировали конфликт, связанный с кражей технологий. Waymo обвинила Uber в использовании данных, украденных ее бывшим сотрудником Энтони Левандовски. При переходе из Waymo в Otto (дочернюю структуру Uber) украл несколько тысяч конфиденциальных файлов. По итогам переговоров, Waymo в виде отступных получило долю в Otto - акции на 245 млн долларов.
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12.01.2018, 09:11
В обойме «Евросиба» появился второй автоцентр Jaguar Land Rover
07.04.2017, 20:57
Компания Jaguar Land Rover анонсирует запуск сервис-пакетов для всего модельного ряда
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Отзывы по теме
Этот год богат на интересные новинки. Больше всего поразило, что крупный автопром наконец-то выпустил электрокар в массы, до этого была и есть Тесла конечно, но ее тяжко обслуживать в наших реалиях + все-таки не выглядит она полноценным доработанным авто, много сырых нюансов. Ягуар в этом плане безусловно ...
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