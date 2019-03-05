5 марта 2019, 00:03
Jaguar I-Pace признан «Автомобилем года» в Европе
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Накануне Женевского автосалона был объявлен победитель ежегодного конкурса «Автомобиль года 2019» в Европе (ECOTY). В этом году, впервые, чтобы определить лидера потребовалось провести дополнительный подсчет.
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Отметим, что Jaguar впервые удостоился столь высокого звания. Ранее его автомобили не поднимались выше пятого места. Зато электрокар признаетcя лучшим автомобилем года уже во второй раз. В 2011-м победителем стал Nissan Leaf.
Третье место занял хэтчбек Kia Ceed третьего поколения (247 баллов), четвертое – новый Ford Focus (235 баллов). На пятой строчке расположился кроссовер Citroen C5 Aircross (210 баллов). На шестой – еще одна французская модель, лифтбек Peugeot 508 (192 балла). Аутсайдером голосования стал новый Mercedes-Benz A-Class, которому удалось заработать всего 116 баллов.
В прошлом году титул лучшего европейского автомобиля завоевал кроссовер Volvo XC40 (325 баллов). На втором и третьем месте, со значительным отрывом от лидера оказались хэтчбек Seat Ibiza (242 балла) и седан BMW 5-Series (226 баллов).
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