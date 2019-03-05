5 марта 2019, 00:03

Jaguar I-Pace признан «Автомобилем года» в Европе

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Накануне Женевского автосалона был объявлен победитель ежегодного конкурса «Автомобиль года 2019» в Европе (ECOTY). В этом году, впервые, чтобы определить лидера потребовалось провести дополнительный подсчет.
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Jaguar I Pace признан Автомобилем года в Европе
Jaguar I Pace признан Автомобилем года в Европе
Jaguar I Pace признан Автомобилем года в Европе
Jaguar I Pace признан Автомобилем года в Европе
Jaguar I Pace признан Автомобилем года в Европе
Jaguar I Pace признан Автомобилем года в Европе
Jaguar I Pace признан Автомобилем года в Европе
Jaguar I Pace признан Автомобилем года в Европе
Jaguar I Pace признан Автомобилем года в Европе
Jaguar I Pace признан Автомобилем года в Европе
Jaguar I Pace признан Автомобилем года в Европе
Jaguar I Pace признан Автомобилем года в Европе
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Авторитетное жюри, состоящее из 60 журналистов европейских изданий, должно было выбрать лучший автомобиль Европы из 7 моделей, которые вышли в финал в конце ноября 2018 года. Однако в этом году возникли непредвиденные трудности. По результатам голосования сразу две модели получили по 250 баллов – электрический кроссовер Jaguar I-Pace и спортивное купе Alpine A110. Пришлось оргкомитету повторно проанализировать все списки, составленные членами жюри. В итоге, Jaguar I-Pace на первое место поставили 18 человек, а Alpine A110 – только шестнадцать. Победу присудили британской модели, французскому купе досталось «серебро».

Отметим, что Jaguar впервые удостоился столь высокого звания. Ранее его автомобили не поднимались выше пятого места. Зато электрокар признаетcя лучшим автомобилем года уже во второй раз. В 2011-м победителем стал Nissan Leaf.

Третье место занял хэтчбек Kia Ceed третьего поколения (247 баллов), четвертое – новый Ford Focus (235 баллов). На пятой строчке расположился кроссовер Citroen C5 Aircross (210 баллов). На шестой – еще одна французская модель, лифтбек Peugeot 508 (192 балла). Аутсайдером голосования стал новый Mercedes-Benz A-Class, которому удалось заработать всего 116 баллов.

В прошлом году титул лучшего европейского автомобиля завоевал кроссовер Volvo XC40 (325 баллов). На втором и третьем месте, со значительным отрывом от лидера оказались хэтчбек Seat Ibiza (242 балла) и седан BMW 5-Series (226 баллов).

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Jaguar I-Pace признан «Автомобилем года» в Европе
{{material_122718}}Авторитетное жюри, состоящее из 60 журналистов европейских изданий, должно было выбрать лучший автомобиль Европы из 7 моделей, которые вышли в финал в конце ноября 2018 года. Однако в этом году возникли непредвиденные трудности. По результатам голосования сразу две модели получили по 250 баллов – электрический кроссовер Jaguar I-Pace и спортивное купе Alpine A110. Пришлось оргкомитету повторно проанализировать все списки, составленные членами жюри. В итоге, Jaguar I-Pace на первое место поставили 18 человек, а Alpine A110 – только шестнадцать. Победу присудили британской модели, французскому купе досталось «серебро».Отметим, что Jaguar впервые удостоился столь высокого звания. Ранее его автомобили не поднимались выше пятого места. Зато электрокар признаетcя лучшим автомобилем года уже во второй раз. В 2011-м победителем стал Nissan Leaf.Третье место занял хэтчбек Kia Ceed третьего поколения (247 баллов), четвертое – новый Ford Focus (235 баллов). На пятой строчке расположился кроссовер Citroen C5 Aircross (210 баллов). На шестой – еще одна французская модель, лифтбек Peugeot 508 (192 балла). Аутсайдером голосования стал новый Mercedes-Benz A-Class, которому удалось заработать всего 116 баллов.В прошлом году титул лучшего европейского автомобиля завоевал кроссовер Volvo XC40 (325 баллов). На втором и третьем месте, со значительным отрывом от лидера оказались хэтчбек Seat Ibiza (242 балла) и седан BMW 5-Series (226 баллов).
2019-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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