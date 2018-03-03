3 марта 2018, 14:36

Jaguar I-Pace сразился с Tesla Model X

Jaguar снял рекламное видео, в котором новый электрический кроссовер I-Pace соревнуется в динамике и эффективности торможения с другим электрическим кроссовером Tesla Model X.
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За рулем 400-сильного I-Pace Митч Эванс, пилот команды Формулы Е Panasonic Jaguar Racing. Теслой управляет бразильский гонщик Тони Канаан, неоднократый победитель гонок ИндиКар. Перед пилотами поставили задачу – как можно быстрее разогнать кроссовер до 60 миль в час (96 км/ч) и затем применить экстренное торможение. Соревнования проходили в два этапа. Сначала против I-Pace выставили Model X 75D, а затем Model X 100D. В обоих случаях британский кроссовер вышел победителем. Понятно, что в официальном рекламном ролике по-другому и быть не могло.

Model X 75D - изначально более слабый противник для I-Pace. Емкость его аккумуляторов составляет 75 киловатт-час против 90 киловатт-час у Ягуара. Версия X 100D отличается увеличенной до 100 киловатт-час емкостью батарей. Заявленное Теслой время разгона до «сотни» составляет 4,7 секунды. Тогда как по словам Jaguar, I-Pace достигает той же отметки за 4,8 секунды. В ролике оба раза британский кроссовер побеждает с отрывом минимум на полкорпуса.

Проиграв в первом заезде, Тони Канаан просит дать ему Model X P100D. Вместо этого он получает Model X 100D. Разница в одной букве, но в 300 лошадиных силах. С другой стороны, у Jaguar I-Pace пока нет такой мощной версии, поэтому соревнование было бы заведомо неравным.
Новинки и концепт кары Ягуар
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Jaguar I-Pace сразился с Tesla Model X
{{material_122682}}За рулем 400-сильного I-Pace Митч Эванс, пилот команды Формулы Е Panasonic Jaguar Racing. Теслой управляет бразильский гонщик Тони Канаан, неоднократый победитель гонок ИндиКар. Перед пилотами поставили задачу – как можно быстрее разогнать кроссовер до 60 миль в час (96 км/ч) и затем применить экстренное торможение. Соревнования проходили в два этапа. Сначала против I-Pace выставили Model X 75D, а затем Model X 100D. В обоих случаях британский кроссовер вышел победителем. Понятно, что в официальном рекламном ролике по-другому и быть не могло.Model X 75D - изначально более слабый противник для I-Pace. Емкость его аккумуляторов составляет 75 киловатт-час против 90 киловатт-час у Ягуара. Версия X 100D отличается увеличенной до 100 киловатт-час емкостью батарей. Заявленное Теслой время разгона до «сотни» составляет 4,7 секунды. Тогда как по словам Jaguar, I-Pace достигает той же отметки за 4,8 секунды. В ролике оба раза британский кроссовер побеждает с отрывом минимум на полкорпуса.Проиграв в первом заезде, Тони Канаан просит дать ему Model X P100D. Вместо этого он получает Model X 100D. Разница в одной букве, но в 300 лошадиных силах. С другой стороны, у Jaguar I-Pace пока нет такой мощной версии, поэтому соревнование было бы заведомо неравным.
2018-03-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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