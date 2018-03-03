3 марта 2018, 14:36
Jaguar I-Pace сразился с Tesla Model X
Jaguar снял рекламное видео, в котором новый электрический кроссовер I-Pace соревнуется в динамике и эффективности торможения с другим электрическим кроссовером Tesla Model X.
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Model X 75D - изначально более слабый противник для I-Pace. Емкость его аккумуляторов составляет 75 киловатт-час против 90 киловатт-час у Ягуара. Версия X 100D отличается увеличенной до 100 киловатт-час емкостью батарей. Заявленное Теслой время разгона до «сотни» составляет 4,7 секунды. Тогда как по словам Jaguar, I-Pace достигает той же отметки за 4,8 секунды. В ролике оба раза британский кроссовер побеждает с отрывом минимум на полкорпуса.
Проиграв в первом заезде, Тони Канаан просит дать ему Model X P100D. Вместо этого он получает Model X 100D. Разница в одной букве, но в 300 лошадиных силах. С другой стороны, у Jaguar I-Pace пока нет такой мощной версии, поэтому соревнование было бы заведомо неравным.
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07.04.2017, 20:57
Компания Jaguar Land Rover анонсирует запуск сервис-пакетов для всего модельного ряда
20.03.2017, 03:43
Что значил 2016 год для Jaguar Land Rover Россия
12.10.2016, 11:10
Тест скоростных шин Continental SportContact 6
29.06.2016, 00:01
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Отзывы по теме
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Ягуар -это кайф!! А за кайф надо платить. Когда выбираешь машину, задай себе вопрос -для чего и каких целей она тебе нужна!!?? Ягуар -это понты, причем недешевые) ) Но стоит прокатиться и прощаешь все!Я покупал эту машину для души, и не прогадал. Для рыбалки и каждодневных поездок есть второй автомобиль ...
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