5 июля 2019, 18:35
Jaguar Land Rover будет выпускать электрический XJ
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Jaguar Land Rover объявляет о своих планах по производству линейки новых электрических автомобилей на заводе в Касл Бромвич. Это позволит компании обеспечить своих клиентов электрическими или гибридными версиями всех новых моделей начиная с 2020 года.
Новости об изменении в производственном графике стали известны рабочим завода Касл Бромвич сразу после того, как завершилась сборка текущей версии XJ. Новая модель унаследует лучшие черты своих предшественников.
Над созданием новой полностью электрической модели будет работать та же команда дизайнеров и инженеров, которая занималась премиальным электрическим SUV Jaguar I-PACE, отмеченным высшей наградой премии «Автомобиль года 2019».
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