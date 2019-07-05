5 июля 2019, 18:35

Jaguar Land Rover будет выпускать электрический XJ

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Jaguar Land Rover объявляет о своих планах по производству линейки новых электрических автомобилей на заводе в Касл Бромвич. Это позволит компании обеспечить своих клиентов электрическими или гибридными версиями всех новых моделей начиная с 2020 года.

Jaguar XJ
Выпускается с 1990 г.
Новый от 4 917 000 до 9 916 000 Р
Отзывов: 3
Первым электрокаром, выпускаемым на заводе в Касл Бромвич, станет флагманский седан Jaguar XJ. Вот уже свыше полувека этот автомобиль выбирают топ-менеджеры крупнейших корпораций, звезды мировой величины, политики и даже члены королевских семей. В течение восьми поколений XJ разрабатывается и собирается в Великобритании и поставляется более чем в 120 стран мира.

Новости об изменении в производственном графике стали известны рабочим завода Касл Бромвич сразу после того, как завершилась сборка текущей версии XJ. Новая модель унаследует лучшие черты своих предшественников.

Над созданием новой полностью электрической модели будет работать та же команда дизайнеров и инженеров, которая занималась премиальным электрическим SUV Jaguar I-PACE, отмеченным высшей наградой премии «Автомобиль года 2019».


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Jaguar Land Rover будет выпускать электрический XJ
{{model_591}}Первым электрокаром, выпускаемым на заводе в Касл Бромвич, станет флагманский седан Jaguar XJ. Вот уже свыше полувека этот автомобиль выбирают топ-менеджеры крупнейших корпораций, звезды мировой величины, политики и даже члены королевских семей. В течение восьми поколений XJ разрабатывается и собирается в Великобритании и поставляется более чем в 120 стран мира.Новости об изменении в производственном графике стали известны рабочим завода Касл Бромвич сразу после того, как завершилась сборка текущей версии XJ. Новая модель унаследует лучшие черты своих предшественников.Над созданием новой полностью электрической модели будет работать та же команда дизайнеров и инженеров, которая занималась премиальным электрическим SUV Jaguar I-PACE, отмеченным высшей наградой премии «Автомобиль года 2019».
2019-07-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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