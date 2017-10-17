Jaguar Land Rover готовит линейку «заряженных» внедорожников
Первым представителем «вездеходной» линейки стал Land Rover Discovery SVX, который был показан на Франкфуртском автосалоне в сентябре текущего года. «Заряженные» характеристики обусловлены амортизаторами с длинным ходом, активными стабилизаторами, пневмоподвеской с увеличенным дорожным просветом и 20-дюймовыми алюминиевыми «катками» с внедорожной резиной Goodyear Wrangler. Также создатели оснастили модель системой подавления кренов Active Roll Control и опцией для бездорожья Terrain Response 2.
Кроме того, данный Discovery SVX стал первым представителем пятого поколения, получившим 8-цилиндровый двигатель на 5 литров. Отдача мотора составила 525 «лошадей» и 625 Нм крутящего момента.
Приставку SVX получит и Land Rover Defender, новое поколение которого выйдет в 2020 году. Ожидается, что экстремальные версии появятся у марок Range Rover и Jaguar.
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