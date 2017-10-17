17 октября 2017, 09:57

Jaguar Land Rover готовит линейку «заряженных» внедорожников

Группа Jaguar Land Rover приступила к созданию новой модификации SVX. Ее получила модель Land Rover Discovery, а позже она появится у внежорожника Land Rover Defender свежей генерации.
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  Jaguar Land Rover готовит линейку «заряженных» внедорожников Land Rover Defender, Land Rover Discovery Jaguar Land Rover готовит линейку «заряженных» внедорожников Land Rover Defender, Land Rover Discovery Jaguar Land Rover готовит линейку «заряженных» внедорожников
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Разработкой линейки занимается заводское ателье марки - Special Vehicle Operations (SVO). Индекс SVX получат самые экстремальные внедорожники компании. Эту информацию сообщил главный дизайнер компании Land Rover Джерри Макговерн.

Первым представителем «вездеходной» линейки стал Land Rover Discovery SVX, который был показан на Франкфуртском автосалоне в сентябре текущего года. «Заряженные» характеристики обусловлены амортизаторами с длинным ходом, активными стабилизаторами, пневмоподвеской с увеличенным дорожным просветом и 20-дюймовыми алюминиевыми «катками» с внедорожной резиной Goodyear Wrangler. Также создатели оснастили модель системой подавления кренов Active Roll Control и опцией для бездорожья Terrain Response 2.

Кроме того, данный Discovery SVX стал первым представителем пятого поколения, получившим 8-цилиндровый двигатель на 5 литров. Отдача мотора составила 525 «лошадей» и 625 Нм крутящего момента.

Приставку SVX получит и Land Rover Defender, новое поколение которого выйдет в 2020 году. Ожидается, что экстремальные версии появятся у марок Range Rover и Jaguar.

Нужна ли SVX-модификация моделям Jaguar?
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Дизайн и тюнинг Лендровер, Лэнд Ровер, Ленд Ровер Дефендер 110, Дискавери, Дисковери

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Форум Land Rover Defender
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Юрий
Форум Land Rover Discovery
печка на ленд ровере дискайвери3 греет только пассажирскую сторону а водительская дует холодный воздух почему не знаю
руслан
Почему слабеют внедорожники
| И изо всех сил пытается "сохранить лицо" гордый самурай прошлого, а ныне -Сузуки Джимни. Разменяв кузов и хабы, остаётся верен неразрезным мостам и сумасшедшей тяге на низах. Надолго ли.... ( ( ( ( Так было задумано...
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Jaguar Land Rover готовит линейку «заряженных» внедорожников
{{material_121277}}Разработкой линейки занимается заводское ателье марки - Special Vehicle Operations (SVO). Индекс SVX получат самые экстремальные внедорожники компании. Эту информацию сообщил главный дизайнер компании Land Rover Джерри Макговерн.Первым представителем «вездеходной» линейки стал Land Rover Discovery SVX, который был показан на Франкфуртском автосалоне в сентябре текущего года. «Заряженные» характеристики обусловлены амортизаторами с длинным ходом, активными стабилизаторами, пневмоподвеской с увеличенным дорожным просветом и 20-дюймовыми алюминиевыми «катками» с внедорожной резиной Goodyear Wrangler. Также создатели оснастили модель системой подавления кренов Active Roll Control и опцией для бездорожья Terrain Response 2.Кроме того, данный Discovery SVX стал первым представителем пятого поколения, получившим 8-цилиндровый двигатель на 5 литров. Отдача мотора составила 525 «лошадей» и 625 Нм крутящего момента.Приставку SVX получит и Land Rover Defender, новое поколение которого выйдет в 2020 году. Ожидается, что экстремальные версии появятся у марок Range Rover и Jaguar.{{vote_123}}
2017-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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