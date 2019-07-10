Jaguar Land Rover научит автомобили понимать настроение водителя
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Система будет использовать данные с камеры и биометрических датчиков, чтобы анализировать и оценивать состояние водителя, адаптируя ряд функций салона, в частности системы обогрева, вентиляции и кондиционирования, а также настройки мультимедиа и освещения. Разные настройки будут меняться в зависимости от выражения лица водителя, чтобы помочь ему снять стресс.
Новая система будет работать на базе передовых AI-технологий. Это позволит моментально подстраиваться под едва заметные изменения в мимике каждого конкретного человека и автоматически активировать подходящие настройки. Со временем система изучит предпочтения водителя и сможет подбирать соответствующие настройки с максимальной точностью.
Настройки персонализации могут включать смену освещения на более мягкое и успокаивающее, выбор любимого плейлиста и снижение температуры – если система увидит, что водитель зевает или определит другие признаки усталости.
Инженеры компании работают над аналогичной технологией для пассажиров заднего ряда. Она будет работать на основе камеры, расположенной в подголовнике передних кресел. Если система заметит признаки усталости, она может приглушить освещение, затемнить окна и повысить температуру в задней части автомобиля, чтобы помочь пассажирам уснуть.
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