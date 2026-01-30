Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

30 января 2026, 14:26

Британский автопром сдается китайцам: на заводе Jaguar Land Rover хотят выпускать Chery

В Великобритании обсуждается неожиданный шаг: автозаводы Jaguar Land Rover могут перейти к выпуску китайских моделей Chery. Вышло исследование: власти страны поддерживают этот проект, чтобы вернуть лидерство в автопроме. Какие выгоды и риски ждут участников сделки - мало кто знает детали, но ставки высоки. Почему именно сейчас британский рынок стал приоритетом для китайских брендов - объясняем в материале.

Британский автопром стоит на пороге перемен: на заводах Jaguar Land Rover в ближайшие годы могут появиться автомобили Chery. Как сообщает Автостат, переговоры о запуске производства китайских моделей на британских мощностях вышли на новый уровень после визита премьер-министра Кира Стамера в Китай. Власти Соединенного Королевства официально поддержали идею, рассчитывая увеличить выпуск машин до 1,3 миллиона единиц к 2035 году. Это решение может стать одним из самых заметных сдвигов в европейской автомобильной индустрии за последнее десятилетие.

Chery, один из крупнейших автопроизводителей КНР, уже успел заявить о себе на британском рынке. За прошлый год бренды OMODA и JAECOO, входящие в группу Chery, показали рекордные темпы роста среди всех китайских марок. За три месяца компания реализовала почти четыре тысячи автомобилей, что стало неожиданностью даже для экспертов. Причина успеха - сниженные тарифы на импорт по сравнению с Евросоюзом и США, что сделало Великобританию особенно привлекательной для китайских инвесторов. Однако, несмотря на благоприятные условия, остаются серьезные вызовы: высокие затраты на энергию и оплату труда по-прежнему сдерживают экспансию.

Для Jaguar Land Rover, испытывающей давление из-за недозагрузки производственных линий, сотрудничество с Chery может стать спасательным кругом. Использование свободных мощностей позволит не только сохранить рабочие места, но и вернуть часть утраченного промышленного влияния. Британское правительство, в свою очередь, видит в этом шаге шанс укрепить позиции страны на мировом рынке автомобилей и снизить зависимость от импорта.

Стоит отметить, что у Chery и Jaguar Land Rover уже есть опыт совместной работы. С 2012 года компании управляют совместным предприятием в Китае, а в 2024 году подписали соглашение о лицензировании имени Freelander для выпуска электромобилей под брендом Chery. Такой альянс открывает новые горизонты для обеих сторон: китайский производитель получает доступ к европейским технологиям и рынкам, а британский концерн - к инвестициям и инновационным решениям из Поднебесной.

Инициатива по запуску производства Chery в Великобритании обсуждается на самом высоком уровне. Власти страны рассчитывают, что этот проект поможет не только увеличить объемы выпуска, но и привлечь дополнительные инвестиции в экономику. Впрочем, эксперты предупреждают: интеграция китайских брендов в британскую промышленность может вызвать неоднозначную реакцию у местных профсоюзов и традиционных автолюбителей. Тем не менее, тренд на глобализацию и технологическое партнерство становится все более очевидным.

Сейчас британская автомобильная промышленность оказалась в глубоком кризисе - объемы выпуска машин и коммерческого транспорта в 2025 году рухнули до уровня, который страна не видела с 1952 года. Ранее мы рассказывали, какие причины привели к такому обвалу, и есть ли у отрасли шанс на восстановление.

Упомянутые марки: Chery, Jaguar, Land Rover
